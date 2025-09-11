Acer Nitro V 16S AI gamere mami snažnim Ryzen AI 9 365 procesorom i novom RTX 5070 grafičkom

SPECIFIKACIJE – Acer Nitro V 16S AI Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 180 Hz Procesor AMD Ryzen AI 9 365 (10C /20T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB 3.2 Type A

1 x USB 3.2 Type C

3,5-mm audio

Ethernet

Čitač microSD kartica Masa 2,1 kg Dimenzije 357,7 × 264 × 19,95 mm Operacijski sustav Linux Jamstvo 2 godine Cijena 2.199,00 eura

Acer Nitro V godinama je serija gaming računala koja pokušava spojiti nespojivo u 2025. godini, visoke performanse u igrama i nisku ili barem nižu cijenu. Ako na stranu stavimo grafičku karticu, naskuplju komponentu igračeg laptopa, onda je Nitro sa svojim V 16S AI modelom to donekle i uspoio. Početni modeli ove serije koji imaju slabiji Ryzen 7 CPU i RTX 5060 cijenom su ispod 1500 eura, dok je ovaj malo jači izdanak serije na našem tržištu s cijenom od 2199 eura. Za taj iznos nema pretjerane gaming estetike, ali ima itekako zanimljivih komponenti.

Metalni poklopac ekrana i Nitro logo uz RGB tipkovnicu jedini su elementi koji daju naslutiti da se radi o gaming modelu

Kućište Acer Nitro V 16S AI ima poklopac ekrana i donji dio kućišta od aluminija, dok je ostatak prijenosnika načinjeno od plastike. S debljinom od 19,5 mm te masom od 2,1 kilograma, Nitro V nije pretjerano masivan uređaj za 16'' dijagonalu. Laptop nema svjetlećih elemenata i dolazi s prilično minimalističkim dizajnom kojeg kvari samo Nitro logo na poklopcu ekrana. Jedino što se ističe je tipkovnica koja ima RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone te obrubom naglašene tipke za smjer i WASD. Iznad ekrana nalazi se skromna 720p web kamera.

Acer Nitro V 16S AI ima IPS ekran od 16'', rezolucije 2560 x 1600 piksela i 180 Hz refresh rate, a ekran pokriva i 100% sRGB spektra

Sam ekran je jedna od prednosti ovog modela i radi se o IPS panelu sa stopom osvježavanja od 180 Hz, svjetlinom od 400 cd/m2 koji uz to pokriva 100% sRGB spektra. Da bi na rezoluciji od 2560 x 1600 piksela mogli ugodno igrati moderne naslove brine se kombinacija prilično jakog hardvera unutar kućišta. Snažni AMD Ryzen AI 9 365 koji dolazi s deset jezgri pokreće ovaj sustav, a za performanse u igrama brine se Nvidia RTX 5070. Uz to, Acer Nitro V 16S AI stiže s 32 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB. Što se tiče opremljenosti, tu je Acer pripremio HDMI 2.1, USB C, tri USB A te Ethernet i 3,5 mm audio konektor, a za one koji bi ovaj laptop mogli koristi kao radnu stanicu tu je i čitač microSD kartica.

Od ostalih stvari vrijedi izdvojiti Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 podršku, stereo zvučnike smještene prema gore te bateriju koja će omogućiti i do 10 sati rada ako ne upogonite grafičku karticu. Ukupno se radi o vrlo dobro uravnoteženom gaming laptopu koji stavlja fokus na one najvažnije stvari poput kvalitete ekrana i sirove performanse.