Acer Nitro V 17 AI balansira između niže cijene i dovoljno jakih komponenti na čelu s RTX 5060

Acer je zasitio tržište varijantama Nitro gaming laptopa, pa uz 16 i 18 nude i model s klasičnom velikom dijagonalom od 17,3 inča na koju se nadovezuje Ryzen 7 procesor i srednja klasa Nvidia Blackwell grafičkih kartica

Bug.hr četvrtak, 15. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – Acer Nitro 17 AI NH.QYVEX.005
Ekran 17,3” / 1920 x 1080 / IPS/ 144 Hz
Procesor AMD Ryzen 7 260 (8 C /16 T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 1 TB SSD  
Mreža Wi-Fi 6E (6GHz), Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
3 x USB A
USB C (power delivery, DisplayPort)
Ethernet
3,5-mm audio
Ethernet
Čitač microSD kartice
Masa 2,71  kg
Dimenzije 400,8 × 275,6 × 24 mm
Operacijski sustav -
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.429,00 eura

Vjerojatno najzastupljenija varijanta Nitro laptopa na našem tržištu je ovaj „staromodni“ 17,3'' model koji uz pećinski 16:9 omjer stranica spaja relativno nisku cijenu s komponentama koje će dozvoliti ugodan gaming. Upravo je cijena i najveći prodajni adut, pa tako ovaj model možete dobiti za 1429 eura u ovoj konfiguiraciji s Ryzen 7 procesorom i RTX 5060 grafičkom karticom. Da bi cijena ostala konkurentna, Acer je ponudio relativno skromnu opremu i uređaj dolazi bez Windowsa.

Crno plastično kućište ima relativno velike dimenzije, iako debljina nije pretjerana
Crno plastično kućište ima relativno velike dimenzije, iako debljina nije pretjerana

Slično kao kod Nitro 18 serije, Acer je ponudio potpuno plastično kućište, no radi se o kvalitetnijim polimerima i očekivano crnoj boji s logom serije na poklopcu ekrana, nešto debljom zadnjom stranom s naglašenim ventilacijskim otvorima. Acer se nije zamarao pretjerano tankim okvirima oko panela, no oni sa strana su relativno tanki, dok je iznad panela smještena skromna 720p web kamera. Na odmorištu za dlanove uz još jednom prisutni logo, smjestila se tipkovnica s numeričkim dijelom, tipkama za veličinu pune veličine i narančastim pozadinskim osvjetljenjem. Touchpad je duguljast, izveden u jednom komadu i po ničemu se ne izdvaja.

Acer Nitro V 17 AI nudi IPS ekran Full HD rezolucije i stope osvježavanja od 144 Hz
Acer Nitro V 17 AI nudi IPS ekran Full HD rezolucije i stope osvježavanja od 144 Hz

Za ovu gaming konfiguraciju Acer je osigurao IPS panel rezolucije 1920 x 1080 piksela i stope osvježavanja panela od 144 Hz. U ponudi je i ekran više rezolucije koji ima i bolje perfomanse te pokriva i 100% DCI-P3 spektra, no to u ovoj konfiguraciji nije slučaj.

 Kako bi došli do 144 FPS-a, za performanse se brine AMD Ryzen 7 260 procesor koji se oslanja na Zen 5 arhitekturu i ima osam jezgri. Uz njega je u ponudi Nvidia RTX 5060 (5070 je najjača moguća varijanta za Nitro seriju). Uz ovu grafičku karticu na Full HD rezoluciji moći ćete se ugodno igrati, a manje zahtjevne naslove natjerati i preko 144 FPS-a. Acer je ponudio 16 GB radne memorije, što je minimum u 2026. godini te SSD od terabajta.

HDMI 2.1 i USB C Acer je smjestio straga
HDMI 2.1 i USB C Acer je smjestio straga

Šarolika ponuda konektora uključuje HDMI 2.1, jedan USB C i tri USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor, a zgodan je dodatak čitača microSD kartice. Ukupno se radi o vrlo solidnom laptopu s čijom ćete se RTX 5060 moći igrati, a to je zapravo i cijela svrha ovog uređaja.



