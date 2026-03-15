Acer Swift 16 AI stiže s Panther Lake CPU-om u i dalje tankom metalnom izdanju s OLED ekranom

Acer je isporučio vrlo tanki metalni i lagani prijenosnik sa 16'' OLED ekranom koji sada ide na pogon novih Intelovih procesora koji imaju vrlo snažnu integriranu grafičku karticu

Bug.hr nedjelja, 15. ožujka 2026. u 20:49
SPECIFIKACIJE – Acer Swift 16 AI
Ekran 16” / 2880 x 1800 / OLED / 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra X7 385H  (4 P, 8 E,  4 LP / 16 Threads)
Grafička kartica Intel Arc B390
Memorija 16 GB DDR4
Disk 512 GB PCI Express NVMe 4.0
Mreža Wi-Fi 7 IEEE 802.11be, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 × USB C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
2 x USB A
3,5 mm audio
Čitač microSD kartica
Masa 1,55 kg
Dimenzije 355,3 × 245,3 × 14,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 1.814,00 eura

Isti modeli od godine do godine često imaju samo marginalne promjene, no u slučaju Acer Swift 16 AI za 2026. godinu osim smanjenih dimenzija, laptop je dobio vrlo značajnu nadogradnju u vidu novih Intel procesora. Friški Panther Lake modeli ističu se zamjetno jačom grafičkom karticom što i ultrabook segmentu omogućuje raznolikiju upotrebu koja uključuje čak i igranje igara. Štogod radili na novom Swift 16 računalu izgledat će jako dobro, jer je upravo OLED ekran jedna od jačih strana ovog modela.

Laptop ima atraktivno tanko metalno kućište
Acer je isporučio vrlo tanak i za 16'' relativno lagan prijenosnik. U potpunosti aluminijsko kućište ima stilizaciju poklopca ekrana, dok odmorištem za dlanove dominira gigantski touchpad koji je među ostalim namijenjen za korištenje i s priloženim stylusom. Acer je zamislio touchpad kao površinu za skiciranje, dok recimo dodirni OLED ekran ne podržava taj isti stylus (hmm). Swift ima tipkovnicu s bijelim pozadinskim osvjetljenjem, dodanim numeričkim dijelom i ako bi htjeli prigovarat, to bi išlo u smjeru smanjenih tipki za smjer. Laptop izgleda moderno, lagan je i tanak i ima tanke rubove oko ekrana.

OLED ekran jedna je od najvećih prednosti uređaja. Ima rezoluciju od 2880 x 1800 piksela, 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra
OLED panel jedna je od najjačih strana ovog uređaja i uz rezoluciju od 2880 x 1800 piksela ima stopu osvježavanja od 120 Hz i svjetlinu od 400 cd/m2. Tu su izniman kontrast i napredan prikaz boja, pa su 100% pokriveni DCI-P3 i sRGB spektar boja. Osim odličnog ekrana, jaka strana laptopa krije se i unutar ljepuškastog kućišta.

Osim vrlo dobre pozadinski osvjetljene tipkovnice, Acer se ističe apsolutno ogromnim touchpadom koji je uz klasično korištenje zamišljen i kao površina za skiciranje s priloženim stylusom
Acer Swift 16 AI za 2026. godinu pogoni Intel Core Ultra X7 385H  procesor nove generacije koji dolazi sa 16 jezgri (četiri performance). Osim što će ponuditi vrlo dobre CPU performanse, ova generacija ističe se integriranom Intel Arc B390 grafičkom karticom koja je na razini entry-level dediciranih kartica prošle Nvidia generacije (4050) što je već ozbiljna razina s kojom se može i ugodnije igrati. Konfiguracija koju smo pronašli u jednom od web trgovina ima 16 GB radne memorije te SSD od 512 GB i dolazi s cijenom od 1814 eura. Količina memorije naravno može biti veća. Laptop stiže s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrškom, a od konektora ima HDMI 2.1, dva Thunderbolta 4, dva USB A te čitač microSD kartice.

Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji uz izradu, OLED ekran ima i potentni procesor, samo ima nesreću natjecati se s novom generacijom MacBook Air modela.

