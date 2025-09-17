Acer TravelMate X4 14 AI lagani je poslovni laptop s Intel Core Ultra procesorima i bogatom opremom

SPECIFIKACIJE – Acer TravelMate X4 14 AI Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 5 226V (4 P, 4 LP / 8 Threads) Grafička kartica Intel Arc Graphics 130V Memorija 16 GB DDR4 Disk 1 TB PCI Express NVMe 4.0 Mreža Wi-Fi 7 IEEE 802.11be, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB Type C (Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

2 x USB A

3,5 mm audio Masa 1,27 kg Dimenzije 312 × 225,9 × 15,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena Od 899,00 eura

Od Acerovih uređaja predstavljenih na nedavno završenom IFA sajmu u Berlinu, među prvima već u tijekom rujna stiže novi poslovni ultraprijenosnik Acer TravelMate X4 14 AI. Početna cijena ovog tankog i laganom metalnog modela koji se oslanja na Intel Core Ultra procesore je 899 eura, a postoji niz modela s različitim specifikacijama počevši od ovog najslabijeg Core Ultra 5 226V sve do Ultra 7 258V procesora, a u ponudi su i dva različita ekrana, pri čemu je OLED dakako skuplji.

Acer TravelMate X4 14 AI dolazi u sivoj boji, s aluminijskim kućištem i poslovnim minimalističkim dizajnom gdje se na poklopcu ekrana nalazi Acer logo. Na odmorištu za dlanove nema dodatnih elemenata, a rubovi sa strana ekrana su vrlo tanki, dok je onaj iznad nešto širi i smješta 1080p web kameru. Osim Full HD kamere, za videokonferencije je Acer ugradio sustav tri mikrofona s tehnologijom uklanjanja pozadinske buke. Laptop inače dolazi s MIL-STD 810H standardnom izdržljivosti na vibracije, vlagu i ekstremne temperature.

Acer TravelMate X4 14 AI ima 14'' ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela i 16:10 usmjerenja

Za performanse sustava brinu se Intelovi Lunar Lake procesori. Najslabiji u konkurenciji je spomenuti Core Ultra 5 226V koji dolazi s osam procesorskih jezgri od čega su četiri jače perfromance. Procesor dolazi s integriranom grafičkom karticom Arc Graphics 130V. Još su tri moguća procesora u igri pri čemu dva Ultra 7 modela dolazi s Intel Arc Graphics 140V. Ove integrirane grafičke kartice mogu se uhvatiti u koštac i s igranjem, mada ne treba očekivati čuda s najzahtjevnijim naslovima. Tu su još 16 GB radne memorije (maksimalno moguće 32 GB) te SSD od 1 terabajta.

Acer TravelMate X4 14 AI ima pozadinski osvjetljenu chiclet tipkovnicu s nešto stisnutijim tipkama za smjer te touchpad koji je maksimalno iskoristio dostupan prostor

Obje verzije ekrana su vrlo dobre, pa u slučaju da odaberete TravelaMate s IPS panelom, dobit ćete stopu osvježenja ekrana od 120 Hz, visokom svjetlinom od 500 cd/m2 koji pokriva 100% sRGB spektra. OLED varijanta povisit će cijenu uređaja no donosi pokrivanje 100% DCI-P3 spektra , kao i VESA DisplayHDR True Black 500 certifikat. Od dostupnih konektora, laptop ima HDMI 2.1, dva Thunderbolt 4, dva USB A i 3,5 mm audio konektor. Poslovni model iz Acera ima i stereo zvučnike te najnovije mrežne opcije u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrške. Baterija laptopa ima 65 Wh.