Mali i bijeli gaming laptop Acer Nitro V14 AI stiže na pogon Ryzen AI 7 procesora i RTX 5050 GPU-a

SPECIFIKACIJE – Acer Nitro V14 AI Ekran 14,5” / 1920 x 1200 / IPS/ 120 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 C /16 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5050 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB A

1 x USB C

3,5-mm audio

Čitač microSD kartica Masa 1,7 kg Dimenzije 326 × 237 × 21,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Jamstvo 2 godine Cijena 1.621,00 eura

Acer Nitro V14 AI oznaka je za 14,5'' verziju popularnog gaming laptopa koji pokušava ostati pristupačan unatoč dediciranoj grafičkoj kartici. Logično je da je Acer na nekim stvarima štedio, no ponudio je zanimljivu kombinaciju stila, kompaktnih dimenzija i solidnih komponenti koje će omogućiti igranje. Osim snažnog AMD Ryzen AI 7 350 procesora, oslanja se na ulaznu seriju novih Nvidia grafičkih kartica, a cijena ove konfiguracije na našem tržištu je oko 1600 eura.

Atraktivni bijeli dizajn i plavo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice i Nitro loga na poklopcu ekrana privući će pozornost

Zanimljiv je odabir bijele boje koja nije očit odabir za igraći laptop. Ono u čemu je Acer uspio je isticanje među drugim crnim blokovima gaming modela. Kućište je u potpunosti napravljeno od plastike i na poklopcu ekrana se nalazi Nitro logo. Odmorište za dlanove ispunjava tipkovnica koja ima dosta prostora među tipkama, tipke za smjer pune veličine i plavo pozadinsko osvjetljenje. Iznad tipkovnice u smješteni zvučnici, a ispod po ničemu upečatljivi touchpad. Niti rubovi oko ekrana nisu osobito tanki, a iznad se nalazi Full HD web kamera.

IPS ekran ima dijagonalu od 1920 x 1200 piksela i 120 Hz

Sam ekran ima usmjerenje 16:10 što za sobom povlači rezoluciju od 1920 x 1200 piksela. Radi se o IPS panelu stope osvježavanja od 120 Hz koji ima solidnu svjetlinu od 300 cd/m2, ali i pokriva 100% sRGB spektra, pa se radi o vrlo solidnom rješenju čiji refresh rate prati mogućnosti grafičke kartice.

Za performanse u igrama pobrinut će se spomenuti Ryzen AI 7 350 procesor koji ima osam jezgri, od čega četiri jače Zen 5 dosežu radni takt od 5 GHz. Procesor neće biti usko grlo i zajedno s ulaznom grafičkom karticom Nvidia RTX 5050 može ponuditi dostatnu snagu za igranju na ovoj rezoluciji. Najveći izazov je ograničavanje TDP-a grafičke kartice na 60 W i nešto glasniji rad u punom pogonu, što i nije iznenađenje s obzirom na dimenzije laptopa. Acer Nitro V14 AI dolazi sa 16 GB radne memorije i SSD-om od terabajta, no moguće je i jedno i drugo nadograditi budući da laptop nudi dva slota za memoriju i SSD.

Plavo pozadinsko osvjetljenje tipkovnice zanimljiv je odabir u kombinaciji s bijelim kućištem

Od konektora ima HDMI 2.1, USB C i dva USB A te 3,5m mm audio konektor kao i korisni dodatak čitatč microSD kartice. Mediatekov modem nudi Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 mogućnosti, a baterija od 76 Wh omogućit će preko 13 sati autonomije u slučaju da ne igrate igre s upogonjenom RTX 5050.