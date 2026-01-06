HP EliteBook 6 G1q 14 je varijanta poslovnog laptopa s Qualcomm Snapdragon procesorom

EliteBook 6 dolazi u Qualcomm, Intel i AMD varijantama, a ova s ARM procesorom ističe se dugim trajanjem baterije, dok sve serije imaju zajedničko kvalitetno kućište i bogatu opremljenost

SPECIFIKACIJE – HP EliteBook 6 G1q 14 Ekran 14” / 1920 x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 Grafička kartica Adreno Graphics Memorija 32 GB DDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (power delivery, DisplayPort 1.4)

2 × USB A

Ethernet

3,5-mm audio Masa 1,46 kg Dimenzije 318,6 × 224,3 × 17 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 1 godina Cijena 1.879,00 eura

HP EliteBook 6 G1q 14 je malo kompaktno poslovno računalo koje je čest odabir i za svakodnevni višenamjenski laptop. Neke osnovne karakteristike za EliteBook seriju su kvalitetna izrada, bogata oprema i dobre specifikacije. Kod ove serije razlikuju se Qualcomm, Intel i AMD varijante, a moguće i je prepoznati po slovu iza G1. Tako ova ARM varijanta koja na našem tržištu ima cijenu od 1879 eura ima G1q, Intel G1i i AMD G1a oznaku. Najveća prednost odabira AMR modela je dulje trajanje baterije, dok je kompatibilnost s aplikacijama izazov.

HP EliteBook 6 G1q 14 dolazi u prepoznatljivom dizajnu i s čvrstim aluminijskim kućištem

Kućište laptopa je izrađeno od aluminija i ima minimalistički dizajn s HP logom na poklopcu ekrana koji se otvara za 180 stupnjeva te bez suvišnih detalja na odmorištu za dlanove. Osim tipkovnice s pozadinskim osvjetljenjem i smanjenom veličinom tipki za smjer, tu su smješteni vrlo prostrani touchpad i čitač otiska prsta. Biometrijski login moguć je i putem web kamere Full HD rezolucije koja dolazi s IR senzorom.

Laptop stiže s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 piksela i 60 Hz

Sam ekran ima IPS panel rezolucije 1920 x 1200 piksela i 16:10 usmjerenja. Ekran ima svjetlinu od 400 cd/m2 i dolazi sa stopom osvježavanja od 60 Hz. Unutar urednog i čvrstog kućišta za performanse se brine Qualcomm Snapdragon X Plus X1P-42-100 procesor koji ima osam jezgri i integriranu Adreno grafičku karticu. Ovaj će procesor odraditi odličan posao s aplikacijama koje su prilagođene za ARM arhitekturu, dok mu primjerice igre neće biti jača strana. Konfiguracija dolazi s 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta.

Bogat set konektora uključuje HDMI 2.1 i dva USB C

Što se tiče opremljenosti konektorima, HP je tu dosta ponudio. Tako imamo HDMI 2.1, dva USB C, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Od mrežnih mogućnosti podržani su Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a stereo zvučnike potpisao je Poly Studio. Jedna od najvećih prednosti oslanjanja na Snapdragon procesore, uz vrlo solidne performanse u kompatibilnim aplikacijama, je dulje trajanje baterije, pa tako ova j model s 56 Wh baterijom može odraditi više od 16 sati na jednom punjenju.