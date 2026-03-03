Apple predstavio M5 Pro i M5 Max u novom MacBooku Pro

M5 Pro i M5 Max temelje se na novoj Fusion arhitekturi te obećavaju znatno bolje performanse u odnosu na ranije generacije SoC-ova

Apple je ovoga utorka predstavio M5 Pro i M5 Max, nove SoC-ove koji će pogoniti osvježeni MacBook Pro. Riječ je o SoC-ovima temeljenima na 3-nanometarskom proizvodnom procesu, uz novu Fusion arhitekturu koja objedinjuje dva 3-nm čipa u jedan sustav.

Oba SoC-a imaju 18-jezgreni CPU s konfiguracijom od šest super jezgri i 12 jezgri za performanse, za koje Apple tvrdi da su optimizirane za veću energetsku učinkovitost i snažnije performanse, uz do 2,5 puta bolje rezultate u usporedbi s generacijom M1 Pro i M1 Max iz 2021. godine.

Značajan naglasak stavljen je i na grafiku te umjetnu inteligenciju. Svaka GPU jezgra sadrži neuralni akcelerator, što omogućuje napredniji ray tracing i više od četiri puta veće vršne AI performanse u odnosu na prethodnu generaciju SoC-ova.

M5 Pro kombinira 18-jezgreni CPU s grafičkim procesorom do 20 jezgri, uz poboljšanu shader jezgru s drugom generacijom dinamičkog cachea i hardverski ubrzanim mesh shadingom. Apple navodi da M5 Pro podržava do 64 GB RAM-a te donosi do 20 posto bolje grafičke performanse u odnosu na M4 Pro.

S druge strane, M5 Max namijenjen je 3D animatorima, programerima aplikacija i AI istraživačima. Nudi GPU s do 40 jezgri, podršku za do 128 GB RAM-a te za 30 posto bolje ray tracing performanse u usporedbi s prethodnim M4 Maxom.

Oba SoC-a imaju i brži 16-jezgreni Neural Engine za AI obradu na samom uređaju, podršku za Thunderbolt 5 te Appleovu značajku Memory Integrity Enforcement. Radi se o hardverskoj sigurnosnoj značajki koja nadzire integritet memorije i sprječava neovlaštene izmjene podataka, čime dodatno štiti sustav od zlonamjernog softvera i napada.

Svi modeli MacBooka Pro s M5 Pro i M5 Max SoC-ovima, dobili su i povećanje osnovne pohrane te sada standardno kreću s 1 TB, umjesto dosadašnjih 512 GB. No, takva se nadogradnja odrazila i na cijenu. Osnovni 14-inčni M5 MacBook Pro sada starta od 1.699 dolara (umjesto 1.599 dolara). M5 Pro verzija počinje od 2.199 dolara, što je 200 dolara više nego M4 Pro model, dok M5 Max MacBook Pro kreće od 3.599 dolara, odnosno 400 dolara više u odnosu na M4 Max.

Novi modeli MacBooka Pro bit će dostupni za kupnju od 11. ožujka.