Novi MacBook Air dolazi s M5 SoC-om i 512 GB memorije u početnoj konfiguraciji

Ovogodišnji MacBook Air stiže na tržište po većoj početnoj cijeni, ali donosi novi M5 SoC i više memorije u početnoj konfiguraciji

Apple je službeno predstavio novi MacBook Air za 2026. godinu koji donosi M5 SoC, bržu pohranu i nadograđenu bežičnu povezivost.

Naime, novi model MacBook Aira starta od 1.099 dolara, dok je prethodna generacija s M4 SoC-om kretala od 999 dolara. Međutim, Apple je udvostručio osnovnu pohranu s 256 GB na 512 GB, a treba napomenuti i da maksimalni kapacitet interne pohrane sada prvi put doseže 4 TB, što je dvostruko više u odnosu na prošlogodišnji Air. Opcije RAM-a ostaju na 16, 24 i 32 GB.

MacBook Air M5 Foto: Apple

U samom središtu ovog laptopa nalazi se Appleov M5 SoC koji donosi brži CPU i GPU nove generacije te Neural Accelerator u svakoj jezgri. Apple ističe da je novi MacBook Air sposoban bez poteškoća odraditi zahtjevne kreativne zadatke, ali i složenije AI procese. Prijelaz na novu generaciju donosi i nadogradnju bežične povezivosti pa tako WiFi 7 zamjenjuje WiFi 6E, dok Bluetooth 6 dolazi umjesto verzije 5.3. Tu je i Appleov N1 bežični čip za stabilniju i bržu komunikaciju.

Što se tiče dizajna i ostalih specifikacija, tu se niša nije mijenjalo. Korisnici od novog Aira mogu očekivati tanko i lagano aluminijsko kućište, 13 ili 15-inčni Liquid Retina zaslon, 12-megapikselnu Center Stage kameru, do 18 sati autonomije te dva USB-C Thunderbolt 4 priključka s podrškom za spajanje do dva vanjska zaslona.

Novi modeli MacBook Aira moći će se kupiti od 11. ožujka.