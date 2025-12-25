Asus ExpertBook P3 je poslovni laptop s metalnim kućištem i snažnim AMD Ryzen AI 7 procesorom
Asus ExpertBook je radni laptop koji se ponajviše oslanja na kvalitetnu izradu i procesor sposoban za napredne zadatke, dok s nekim uštedama pokušava ostaviti konkurentnu cijenu
|SPECIFIKACIJE – Asus ExpertBook P3
|Ekran
|16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
|Procesor
|AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16 T)
|Grafička kartica
|AMD Radeon 860M
|Memorija
|32 GB LDDR5
|Disk
|1 TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI 2.1
2 × USB A
2 × USB Type C (power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
Ethernet
|Masa
|1,87 kg
|Dimenzije / obujam
|358,4 × 253,5 × 17,9 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|3 godine
|Cijena
|1.699,99 eura
Asus ExpertBook je serija poslovno-radnih laptopa koja spaja neke mogućnosti visoke klase s ponekom uštedom kako bi isporučili konkurentni stroj sposoban za širok spektar radnih zadataka, a da pri tome cijena nije ogromna. Iz te više klase posudio je robusnu izradu s kvalitetnim materijalima i vrlo snažni procesor. Opremljenost je u skladu s višom srednjom klasom kojoj pripada, dok bi ekran, mrežne mogućnosti i još poneki konektor mogli biti bolji.
Asus ExpertBook P3 dolazi sa sivim potpuno metalnim kućištem gdje su crni okviri oko panela i podloga tipkovnice kontrastno crne boje. Laptop zadovoljava US MIL-STD 810H standarde otpornosti, gdje će uz trešnju i blaže padove najkorisnija biti otpornost na prašinu i vlagu. Dimenzije i masa u skladu su s konkurentima 16'' dijagonale ekrana. Laptop ima čvrstu šarku i omogućeno je otvaranje ekrana do 180 stupnjeva.
Rubovi oko ekrana su vrlo tanki sa strana, dok je iznad smještena Full HD web kamera koja nema impresivne specifikacije, ali ima IR senzor za biometrijski login u sustav. Sam IPS panel ima rezoluciju od 1920 x 1200 točaka i svjetlinu od 300 cd/m2 te 60 Hz. Ovaj laptop kod ekrana ima najviše prostora za napredak.
Zato je procesor u vidu AMD Ryzen AI 7 350 vrlo sposoban sa svojih osam jezgri i odličnim multithread mogućnostima. Procesor će ponuditi napredne performanse i u zahtjevnijim aplikacijama, no do pune funkcionalnosti radne stanice nedostaje još dedicirana grafička kartica. Integrirani AMD Radeon 860M ponudit će dovoljno snage za svakodnevne zadatke i casual gaming. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.
Asus ExpertBook P3 stiže s chiclet tipkovnicom koja ima numerički dio, pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm. Na tipki za paljenje se nalazi i čitač otiska prsta, a ispod tipkovnice se nalazi vrlo prostrani touchpad. ExpertBook nema najnovije mrežne mogućnosti, no Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 biti će sasvim u redu. U području konektora nedostaje čitač kartica i Thunderbolt, no tu su HDMI 2.1, dva USB A i C konektora, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Cijena ovog uređaja koji će privući korisnike prije svega izradom i snagom procesora na našem je tržištu 1699 eura.