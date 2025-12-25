Asus ExpertBook P3 je poslovni laptop s metalnim kućištem i snažnim AMD Ryzen AI 7 procesorom

Asus ExpertBook je radni laptop koji se ponajviše oslanja na kvalitetnu izradu i procesor sposoban za napredne zadatke, dok s nekim uštedama pokušava ostaviti konkurentnu cijenu

SPECIFIKACIJE – Asus ExpertBook P3 Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz Procesor AMD Ryzen AI 7 350 (8 / 16 T) Grafička kartica AMD Radeon 860M Memorija 32 GB LDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 × USB A

2 × USB Type C (power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 1,87 kg Dimenzije / obujam 358,4 × 253,5 × 17,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.699,99 eura

Asus ExpertBook je serija poslovno-radnih laptopa koja spaja neke mogućnosti visoke klase s ponekom uštedom kako bi isporučili konkurentni stroj sposoban za širok spektar radnih zadataka, a da pri tome cijena nije ogromna. Iz te više klase posudio je robusnu izradu s kvalitetnim materijalima i vrlo snažni procesor. Opremljenost je u skladu s višom srednjom klasom kojoj pripada, dok bi ekran, mrežne mogućnosti i još poneki konektor mogli biti bolji.

Asus ExpertBook P3 ima sivo minimalističko dizajnirano metalno kućište

Asus ExpertBook P3 dolazi sa sivim potpuno metalnim kućištem gdje su crni okviri oko panela i podloga tipkovnice kontrastno crne boje. Laptop zadovoljava US MIL-STD 810H standarde otpornosti, gdje će uz trešnju i blaže padove najkorisnija biti otpornost na prašinu i vlagu. Dimenzije i masa u skladu su s konkurentima 16'' dijagonale ekrana. Laptop ima čvrstu šarku i omogućeno je otvaranje ekrana do 180 stupnjeva.

Laptop stiže s IPS ekranom dijagonale 16'', rezolucije 1920 x 1200 piksela i svjetline od 300 cd/m2

Rubovi oko ekrana su vrlo tanki sa strana, dok je iznad smještena Full HD web kamera koja nema impresivne specifikacije, ali ima IR senzor za biometrijski login u sustav. Sam IPS panel ima rezoluciju od 1920 x 1200 točaka i svjetlinu od 300 cd/m2 te 60 Hz. Ovaj laptop kod ekrana ima najviše prostora za napredak.

Zato je procesor u vidu AMD Ryzen AI 7 350 vrlo sposoban sa svojih osam jezgri i odličnim multithread mogućnostima. Procesor će ponuditi napredne performanse i u zahtjevnijim aplikacijama, no do pune funkcionalnosti radne stanice nedostaje još dedicirana grafička kartica. Integrirani AMD Radeon 860M ponudit će dovoljno snage za svakodnevne zadatke i casual gaming. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Pogled na periferiju. Tipkovnica ima numerički dio i hod tipki od 1,5 mm, dok je ispod prostrani touchpad

Asus ExpertBook P3 stiže s chiclet tipkovnicom koja ima numerički dio, pozadinsko osvjetljenje i hod tipki od 1,5 mm. Na tipki za paljenje se nalazi i čitač otiska prsta, a ispod tipkovnice se nalazi vrlo prostrani touchpad. ExpertBook nema najnovije mrežne mogućnosti, no Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4 biti će sasvim u redu. U području konektora nedostaje čitač kartica i Thunderbolt, no tu su HDMI 2.1, dva USB A i C konektora, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Cijena ovog uređaja koji će privući korisnike prije svega izradom i snagom procesora na našem je tržištu 1699 eura.