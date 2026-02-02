Asus ExpertBook Ultra UB9406 poslovni je laptop ispod 1 kg, OLED ekranom i s novim Intel procesorima

SPECIFIKACIJE – Asus ExpertBook Ultra UB9406 Ekran 14” / 2880 x 1800 / OLED / 60 Hz Procesor Intel Core Ultra X7 358H (6 P, 8 E, 2 LP / 16 T) Grafička kartica Intel Arc B390 Memorija 32 GB LDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 Konektori 1 × HDMI 1.4

2 × USB A

2 × Thunderbolt 4 (power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio Masa 0,99 kg Dimenzije / obujam 310,9 × 21,28 × 16,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro

ExpertBook nije oduvijek bila Asusova serija koja je nudila premium značajke. Model Ultra mijenja tu filozofiju i donosi neke doista atraktivne funkcionalnosti, pa tako u ovom poslovnom laptopu dobivamo najnovije Intelove Panther Lake procesore koji donose značajne pomake u području integrirane grafike. Osim toga Asus ExpertBook Ultra ima metalno kućište, malu masu ispod kilograma i napredni OLED ekran.

Asus ExpertBook Ultra UB9406 ima ultratanko metalno kućište i ukupnu masu od ispod kilograma

Ovaj laptop, predstavljen na sajmu CES 2026 kojeg smo i mi posjetili ima kućište načinjeno od slitine magnezija i aluminija s dodatkom nanosloja keramike. Površina je grublja i zrnata, a čvrstoću potvrđuje vojni standard MIL-STD 810H. Dostupne su dvije boje neobičnih imena Jet Fog i Morn Grey, a glavna odlika je mala masa od ispod kilograma, a uređaj je i prilično tanak s maksimalnom debljinom od 16,4 milimetra. ExpertBook Ultra ima tanke rubove sa strana ekrana i nešto deblji iznad gdje je smještena Full HD web kamera s IR funkcionalnosti koja podržava Windows Hello. Odmorište za dlanove ima pozadinski osvjetljenu chiclet tipkovnicu s hodom tipki od 1,5 mm i vrlo prostran touchpad koji prekida liniju ruba kućišta.

Laptop ima 14'' OLED panel rezolucije 2880 x 1800 piksela i visoke svjetline od 600 cd/m2

Jedan od prodajnih aduta je i novi tandem OLED ekran rezolucije 2880 x 1800 piksela i omjera stranica 16:10. Ekran ima antireflektivni premaz i Corning Gorilla glas za zaštitu. Nova OLED tehnologija omogućuje visoku svjetlinu od 600 cd/m2, a panel pokriva i 100% DCI-P3 spektra, pa se radi o vrlo atraktivnoj kombinaciji.

Među zvijezde uređaja spadaju i novi Intelovi procesori predstavljeni 2026. godine. Najjači dostupan model je Intel Core Ultra X7 385H koji stiže sa 16 procesorskih jezgri, ali se zapravo izdvaja po vrlo snažnoj integriranoj grafici koja bi trebala biti u rangu dedicirane RTX 4050, pa bi s ovim uređajem mogli zavrtjeti i ozbiljnije aplikacije te igrati i nešto zahtjevnije igre. Tu su još 32 GB (moguće do 64) radne memorije te SSD od terabajta (moguće do 2).

Pozadinski osvjetljena chiclet tipkovnica, zvučnici i prostrani touchpad nalaze se na odmorištu za dlanove

Zvučnici su ugrađeni sa strana tipkovnice, a laptop stiže i s najmodernijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Od konektora stiže s dva Thunderbolt 4, dva USB A i HDMI 2.1 te 3,5 mm audio priključkom. Asus ExpertBook Ultra UB9406 ima bateriju od 70 Wh koja bi vam trebala osigurati do 16 sati rada na jednom punjenju. Cijena za naše tržište još nije poznata, no donekle slični prethodnik Asus ExpertBook Premium u našim trgovinama ima cijenu oko 1600 eura.