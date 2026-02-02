Asus ExpertBook Ultra UB9406 poslovni je laptop ispod 1 kg, OLED ekranom i s novim Intel procesorima
Novi Intelovi Panther Lake procesori donose grafičke performanse usporedive s ulaznom razinom dediciranih kartica. Tako ovaj 14'' poslovni model ima napredni procesor u ultratankom kućištu mase ispod jednog kilograma i s OLED ekranom
|SPECIFIKACIJE – Asus ExpertBook Ultra UB9406
|Ekran
|14” / 2880 x 1800 / OLED / 60 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra X7 358H (6 P, 8 E, 2 LP / 16 T)
|Grafička kartica
|Intel Arc B390
|Memorija
|32 GB LDDR5
|Disk
|1 TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0
|Konektori
|1 × HDMI 1.4
2 × USB A
2 × Thunderbolt 4 (power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
|Masa
|0,99 kg
|Dimenzije / obujam
|310,9 × 21,28 × 16,4 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
ExpertBook nije oduvijek bila Asusova serija koja je nudila premium značajke. Model Ultra mijenja tu filozofiju i donosi neke doista atraktivne funkcionalnosti, pa tako u ovom poslovnom laptopu dobivamo najnovije Intelove Panther Lake procesore koji donose značajne pomake u području integrirane grafike. Osim toga Asus ExpertBook Ultra ima metalno kućište, malu masu ispod kilograma i napredni OLED ekran.
Ovaj laptop, predstavljen na sajmu CES 2026 kojeg smo i mi posjetili ima kućište načinjeno od slitine magnezija i aluminija s dodatkom nanosloja keramike. Površina je grublja i zrnata, a čvrstoću potvrđuje vojni standard MIL-STD 810H. Dostupne su dvije boje neobičnih imena Jet Fog i Morn Grey, a glavna odlika je mala masa od ispod kilograma, a uređaj je i prilično tanak s maksimalnom debljinom od 16,4 milimetra. ExpertBook Ultra ima tanke rubove sa strana ekrana i nešto deblji iznad gdje je smještena Full HD web kamera s IR funkcionalnosti koja podržava Windows Hello. Odmorište za dlanove ima pozadinski osvjetljenu chiclet tipkovnicu s hodom tipki od 1,5 mm i vrlo prostran touchpad koji prekida liniju ruba kućišta.
Jedan od prodajnih aduta je i novi tandem OLED ekran rezolucije 2880 x 1800 piksela i omjera stranica 16:10. Ekran ima antireflektivni premaz i Corning Gorilla glas za zaštitu. Nova OLED tehnologija omogućuje visoku svjetlinu od 600 cd/m2, a panel pokriva i 100% DCI-P3 spektra, pa se radi o vrlo atraktivnoj kombinaciji.
Među zvijezde uređaja spadaju i novi Intelovi procesori predstavljeni 2026. godine. Najjači dostupan model je Intel Core Ultra X7 385H koji stiže sa 16 procesorskih jezgri, ali se zapravo izdvaja po vrlo snažnoj integriranoj grafici koja bi trebala biti u rangu dedicirane RTX 4050, pa bi s ovim uređajem mogli zavrtjeti i ozbiljnije aplikacije te igrati i nešto zahtjevnije igre. Tu su još 32 GB (moguće do 64) radne memorije te SSD od terabajta (moguće do 2).
Zvučnici su ugrađeni sa strana tipkovnice, a laptop stiže i s najmodernijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0. Od konektora stiže s dva Thunderbolt 4, dva USB A i HDMI 2.1 te 3,5 mm audio priključkom. Asus ExpertBook Ultra UB9406 ima bateriju od 70 Wh koja bi vam trebala osigurati do 16 sati rada na jednom punjenju. Cijena za naše tržište još nije poznata, no donekle slični prethodnik Asus ExpertBook Premium u našim trgovinama ima cijenu oko 1600 eura.