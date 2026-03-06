Asus je predstavio GoPro verziju ProArt PX 13 laptopa za kreativne profesionalce

SPECIFIKACIJE – Asus ProArt PX13 GoPro Edition Ekran 13,3” / 2880 x 1800 / OLED / 60 Hz Procesor AMD Ryzen AI MAX +395 (16 /32) Grafička kartica AMD Radeon 8060S Memorija 128 GB LDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe 4.0 Mreža Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

USB A

2 × USB C (power delivery, DisplayPort)

čitač Micro SD kartica

3,5 mm Dodaci ASUS Pen Masa 1,39 kg Dimenzije / obujam 298,2 × 209,9 × 17,7 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 3.999,00 eura

Asus je predstavio jednu zanimljivu izvedenicu svoje ProArt serije namijenjene kreativnim profesionalcima poput videografa, dizajnera i sličnih zanimanja. PX 13 GoPro inspiraciju je pronašao u popularnoj akcijskoj kameri, pri čemu je očiti smjer ovog modela usmjeren na korisnike kamere i trebaju pouzdan uređaj za montažu i izvoz videa. Osim vizualno izvedbenih dodataka na kućištu, laptop se oslanja na snažni AMD Ryzen AI Max +395 procesor i njegovu integriranu grafičku karticu te veliku količinu radne memorije.

Asus ProArt PX13 GoPro Edition je konvertibilni laptop koji omogućuje više načina korištenja poput primjerice "šator" načina

I dalje se radi o vrlo kompaktnom uređaju mase ispod 1,4 kilograma s crnim metalnim kućištem. Osim ProArt loga na poklopcu ekrana su prisutne vertikalne trake napravljene na CNC stroju. Uz to, Asus je dodao GoPro prečac na tipkovnici koji pokreće GoPro Player i donosi preview i mogućnost brzog uređivanja. U tom zamišljenom produženom GoPro stilu, laptop dolazi s plavim pozadinskim osvjetljenjem tipkovnice, a na prostrani touchpad ugrađen je virtualni Dialpad.

Osim samog laptopa, u istom stilu stiže navlaka za laptop te dodatni paket s izrezanim utorima za GoPro opremu. Sve zajedno se s dva zanimljiva pojasa može zakopčati i prenositi. Jedna od glavnih odlika dizajna je mogućnost okretanja ekrana za 360 stupnjeva i korištenja u nizu različitih modova rada.

OLED ekran visoke rezolucije od 2880 x 1800 piksela pokriva 100% DCI-P3 spektra i podržava HDR prikaz

Kada smo već kod ekrana, radi se o OLED zaslonu naprednih karakteristika. Na 13,3'' dijagonali Asus je ponudio rezoluciju od 2880 x 1800 piksela. Radi se o dodirnom ekranu za koji u paketu dobivate i Asus Pen stylus. Panel pokriva 100% DCI-P3 spektra, ima brzi odziv ispod milisekunde i visoku tvorničku preciznost boja.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima izdvojene, nešto manje, tipke za smjer i posebni prečac za GoPro Player, a na prostranom touchpadu se nalazi Asus Dial krug koji se može koristiti u nizu kreativnih aplikacija

Snažan AMD Ryzen AI Max +395 procesor dolazi s čak 16 jezgri i maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz i s naprednom integriranom grafičkom karticom Radeon 8060S koja je u rangu starije mobilne dedicirane RTX 4050 po snazi. Laptop ima čak 128 GB radne memorije i ova je kombinacija složena kako bi se na laptopu bez problema mogao editirati 4K video. Radi se o vrlo sposobnom kompaktnom računalu koje je opremljeno i novim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4. Laptop stiže s HDMI 2.1, dva USB C, USB A i 3,5 mm audio konektorom, a za kreatore je ugrađen i čitač microSD kartica. Ovaj mali, ali moćni laptop kvalitetne izrade, OLED ekrana i snažnog hardvera ima prilično visoku cijenu na našem tržištu od 3999 eura.