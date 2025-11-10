Asus TUF Gaming A16 u najnovijem izdanju stiže s RTX 5070 grafičkom karticom

Asus kombinira najnoviju Nvidia grafičku karticu s nešto starijim AMD procesorom na Zen 4 arhitekturi, a ovaj pristupačniji gamer donosi još pokoju uštedu, ali i ukupno vrlo sposobni paket

SPECIFIKACIJE – Asus TUF Gaming A16 FA608UP-R7165W Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 7 260 (8/16T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (DisplayPort, power delivery)

2 × USB A

1 x USB 2.0 A

Ethernet

3,5-mm audio Masa 2,2 kg Dimenzije 354 × 269 × 25,7 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 1.725,60 eura

Asus TUF A16 dolazi u AMD i Intel varijanti, ove jeseni stigla je nadogradnja u vidu nove generacije Nvidia grafičkih kartica. Tako ova serija koja spada u cjenovno pristupačnije gaming laptope, iako je to teško izreći s obzirom na cijenu. Kako bi se zadržala donekle niža cijena s obzirom na RTX 5070 grafičku karticu, Asus se odlučio za nešto stariji procesor, nema previše gaming dodataka na kućištu i RGB pozadinski osvjetljena tipkovnica ima jednu zonu.

Asus TUF Gaming A16 nema osobito napadan dizajn, a osim širih ventilacijskih otvora ističe se metalnim poklopcem ekrana

Laptop ima standardnu veličinu i masu za gaming model sa 16'', pri čemu je tanji pri vrhu i deblji kod nešto širih ventilacijskih otvora koji trebaju hladiti moćnu grafičku karticu. Crno sivi tonovi dominiraju plastičnim kućištem koje dolazi s metalnim poklopcem ekrana. Sa strana tog ekrana su prilično tanki rubovi, dok je iznad u nešto deblji okvir smještena 1080p web kamera.

Asus TUF Gaming A16 dolazi s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 točaka koji ima svjetlinu preko 400 cd/m2 i pokriva 100% sRGB pektra. Za gamere ipak važnije je relativno brz odziv od 3 milisekunde i visoka stopa osvježavanja panela od 165 Hz. U prodaji je i opcija s ekranom više rezolucije od 2560 x 1600 piksela, no to je jedina razlika među panelima na papiru.

Laptop ima IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela i 165 Hz

Za performanse u igrama brine se nešto stariji AMD Ryzen 7 260 procesor koji se bazira na Zen 4 arhitekturi i dolazi s 8 jezri i maksimalnim taktom od 5,1 GHz. U ponudi su i modeli s Ryzen 9 270 i neke druge opcije. Najvažnija komponenta ipak je grafička kartica i tu je Asus osigurao Nvidia RTX 5070 s 8 GB video memorije i TDP-om od 115 W, pa će se moći u potpunosti iskoristiti mogućnosti grafičke kartice. Na ovoj rezoluciji i novi će naslovi bez problema imati respektabilan frame rate. Laptop dolazi još sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB. Ova konfiguracija na našem tržištu ima cijenu od 1725 eura, a ovisno o promjeni komponenti cijena može ići gore.

Asus TUF Gaming A16 ima tipkovnicu s numeričkim dijelom i jednozonskim RGB pozadinskim osvjetljenjem, pri čemu su WASD tipke posebno označene. Tipke imaju hod od 1,7 mm, a ispod tipkovnice nalazi se prostrani touchpad. Laptop stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3 mrežnim mogućnostima, a među konektorima možemo pronaći HDMI 2.1, dva USB C od čega jedan USB 4, te tri USB A od čega je jedan stari 2.0. Tu su još Ethernet i 3,5 mm audio konektor.