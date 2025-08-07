Asus Vivobook S 15 S5507Q kombinira Qualcomm Snapdragon procesor s OLED ekranom i metalnim kućištem

Novi 15,6'' VivoBook S 15 dolazi sa Snapdragon X Elite procesorom, a jedna od najvećih prednosti mu je OLED ekran i vrlo dobra opremljenost te jako dugo trajanje baterije

Bug.hr četvrtak, 7. kolovoza 2025. u 06:15
SPECIFIKACIJE – Asus Vivobook S 15 S5507Q
Ekran 16” / 2880 x 1620 / OLED / 120 Hz
Procesor Snapdragon X Elite X1E-78-100 (12 / 12)
Grafička kartica Qualcomm Adreno X1-85
Memorija 16 GB LDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 × USB A
2 × USB Type C (Power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
Čitač micro SD kartica
Masa 1,42 kg
Dimenzije / obujam 352,6 × 226,9 × 15,9 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Očekivana cijena 1.149,00 eura

Asus VivoBook S 15 serija je obično bila rezervirana za srednju cjenovnu kategoriju, no ovaj model koji je opremljen ARM procesorom i OLED ekranom cjenovno se izdigao i unatoč kvalitetnoj izradi i iznimnom panelu, cijena se čini pretjerana za ove specifikacije. U pozitivne strane idu i male dimenzije za 15,6'' laptop kao i masa koju često nadmašuju i zamjetno manji modeli. Kako bi opravdao nešto višu cijenu Asus je prilično bogato opremio svoj VivoBook S 15, a uz OLED ekran vjerojatno najveća prednost je vrlo duga autonomija.

Asus Vivobook S 15 S5507Q ima metalno tanko kućište i masu ispod 1,5 kilograma
Asus Vivobook S 15 S5507Q ima metalno tanko kućište i masu ispod 1,5 kilograma

Vizualno se VivoBook S 15 uklapa u prepoznatljiv dizajn ove dugovječne serije. Kućište je izrađeno od aluminija, a vlada poprilični minimalizam u dizajnu sa skoro neprimjetnim Asus VivoBook logom na poklopcu ekrana i bez suvišni detalja na odmorištu za dlanove. Asus se odlučio za zaobljen dizan na rubovima, a očekivali bi i tanje rubove oko ekrana, kojemu je na gornjoj strani smještena Full HD web kamera.

Laptop ima OLED ekran rezolucije 2880 x 1620 piksela i 120 Hz
Laptop ima OLED ekran rezolucije 2880 x 1620 piksela i 120 Hz

Sam ekran je možda i najvrjedniji dodatak, a upravo je Asus prije par godina u srednju kategoriju laptopa počeo ugrađivati OLED ekrane. Ovdje se radi o 15,6 inčnom panelu s rezolucijom od 2880 x 1620 piksela koji ima brz odziv od 0,2 milisekunde i stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz. Ekran postiže svjetlinu do 600 cd/m2 i dolazi s VESA DisplayHDR True Black 600 certifikatom te pokriva 100% DCI-P3 spektra, pa može poslužiti kreativnim profesionalcima kojima je potreban širok raspon boja.

Unutar ljepuškastog kućišta kuca Qualcommovo Snapdragon X Elite X1E 70 100 procesor koji donosi 12 jezgri i integriranu Adreno grafičku karticu. Osim što nude vrlo dobre performanse u većini aplikacija, Elite procesori ne mogu se baš natjecati u gaming mogućnostima, a i dalje postoji poneki problem između Windows aplikacija i kompatibilnosti s ARM-om. S druge strane, vjerojatno najznačajnija prednost ove štedljive arhitekture je u ogromnoj autonomiji, pa s ovim laptopom možete dosegnuti i preko 20 sati na jednom punjenju. VivoBook S15 opremljen je još sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB.

Pozadinski osvjetljena tipkovnica s dugim hodom tipki i numeričkim tipkama među jačim je stranama ovog modela
Pozadinski osvjetljena tipkovnica s dugim hodom tipki i numeričkim tipkama među jačim je stranama ovog modela

Laptop dolazi s tipkovnicom koja ima i numerički dio, vrlo dug hod tipki od 1,7 mm i RGB pozadinskim osvjetljenjem te izdvojenim tipkama za smjer koje su nešto manjih dimenzija. Zato je touchpad ispod tipkovnice prilično velikih dimenzija i nadopunjuje se s kvalitetnom tipkovnicom. Od dostupnih konektora Asus je ugradio HDMI, dva USB C i USB A te 3,5 mm audio konektor, a tu je i čitač micro SD kartica. U bogatu opremljenost dodajemo i Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4 mrežne standarde. Ono što nije idealno je smještaj zvučnika na donjoj strani laptopa. Cijena ove konfiguracije u domaćim trgovinama je 1149 eura.



