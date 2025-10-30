Bazni gaming laptop HP Victus 15 nadograđen je na nove Nvidia RTX 5050 grafičke kartice

Victus je dugogodišnji brend cjenovno pristupačnijih gaming laptopa iz HP-a, koji sada stiže i s novijim RTX 5050 grafičkim karticama, a uz to ga krasi ekran sa 144 Hz i nešto stariji procesor

Bug.hr četvrtak, 30. listopada 2025. u 06:20
SPECIFIKACIJE – HP Victus 15-fa2152ng
Ekran 15,6” / 1920 x 1200 / IPS / 144 Hz
Procesor Intel Core i5- 13420H (4P, 4 E / 12T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5050
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 512 GB NVMe PCIe
Mreža Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
1 x USB C (Power delivery, Display Port 1.4)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,35 kg
Dimenzije 358 × 255 × 23,5 mm
Operacijski sustav Windows 11

U našem nedavnom pregledu back to school laptopa predstavili smo prošlu generaciju HP Victus laptopa kao jednog od najjeftinijih gaming modela dostupnih na tržištu. Njegov nasljednik dorađen je u međuvremenu novim procesorom i grafičkom karticom, a i dalje se nalazi u pristupačnijoj zoni. HP se odlučio na poneke uštede kako bi ostvario ovu cijenu od 1142 eura na našem tržištu za kombinaciju i5 procesora i RTX 5050 grafičke kartice.

HP Victus 15-fa2152ng ima minimalistički dizajn crne boje gdje se izdvaja samo V logo na poklopcu ekrana
HP Victus 15-fa2152ng ima minimalistički dizajn crne boje gdje se izdvaja samo V logo na poklopcu ekrana

Vizualno se radi o jednostavnom dizajnu bez pretjeranih gaming detalja, tek su veliki V na poklopcu ekrana i nešto širi ventilacijski otvori znakovi da se radi o laptopu za igranje. Tipkovnica ima i numerički dio, te je pozadinski osvjetljena, no bez RGB opcije. Rubovi oko ekrana nisu osobito tanki, a iznad ekrana nalazi se 1080p web kamera.

Što se tiče samog ekrana, najvažnija stavka je stopa osvježavanja od 144 Hz. Osim toga, radi se o ne pretjerano impresivnom IPS panelu koji ima rezoluciju od 1920 x 1080 piksela i dolazi sa solidnom svjetlinom od 300 cd/m2.

Najvažnija funkcionalnost Full HD IPS ekrana je visok refresh rate od 144 Hz
Najvažnija funkcionalnost Full HD IPS ekrana je visok refresh rate od 144 Hz

Najveća razlika u odnosu na prethodnika je u promjeni komponenti, pa sada u Intel inačici Victus 15 dolazi opremljen 13. generacijom Intel Core procesora koji su predstavljeni prije dvije godine. Ovaj konkretni model ima Core i5- 13420H koji ima osam jezgri i biti će vrlo solidna potpora grafičkoj kartici RTX 5050. Nominalno najslabija nova kartica iz zelenog tabora omogućiti će na ovoj rezoluciji kvalitetno gaming iskustvo što je u konačnici i najvažniji zadatak Victus serije. Uz GPU koji može pogurati i nove naslove na Full HD rezoluciji, konfiguracija stiže sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB. HP Victus 15 je solidno opremljen, pa dolazi s mrežnim karticama za Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.4, a od konektora ima HDMI 2.1, USB C, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Laptop stiže s baterijom od 70 Wh, no s igranjem ne možete očekivati neku osobitu autonomiju.

Ukupno se radi o vrlo solidnoj kombinaciji hardvera koja će za relativno pristupačnu cijenu omogućiti solidno igraće iskustvo.

