Je li 52'' preveliko za monitor? Dell s novim 6K UltraSharp U5226KW IPS modelom misli da nije

SPECIFIKACIJE – Dell UltraSharp U5226KW Ekran 52'' (6144 x 2560) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje IPS Black/Edge Kontrast/Svjetlina 2000:1/ 400 cd/m2 Vrijeme odziva 8 ms (5 ms fast) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori 2 x HDMI 2.1, 2 x DisplayPort 1.4, Thunderbolt 3 (140 W, DisplayPort 1.4), 5 x USB C, 5 x USB A, Ethernet, 3,5 mm

Dell UltraSharp U5226KW je novi model za produktivnost s kojim ćete možda morati razmisliti i o kupovini novog stola koji može smjestiti ovakvu grdosiju. Dell je predstavio monitor koji eliminira potrebu za više ekrana i sve radne površine može smjestiti na jednoj velikoj ultraširokoj dijagonali s visokom rezolucijom i preciznim prikazom boja. Kako se radi o poslovnom modelu za produktivnost, uključen je i velik broj konektora, a najveća prepreka bit će ogroman iznos koji je potreban za kupovinu. Dell je U5226KW predstavio s cijenom od 2899,99 dolara, što će kod nas vjerojatno ići oko 3000 eura.

Za taj iznos kupci će dobiti već godinama prepoznatljiv dizajn UltraSharp modela sa širokom srebrnom bazom i stalkom iste boje koji ima otvor za provođenje kablova. Za ovako velik monitor, Dell je omogućio i dosta napredne ergonomske značajke poput navještavanja po visini, nagibu i zakretanje. Glavna dizajnerska karakteristika uz vrlo tanke rubove oko panela i sivo prepoznatljivo kućište je blago zakrivljen ekran.

Na velikoj 52'' dijagonali Dell UltraSharp U5226KW nudi 21:9 omjer stranica, rezoluciju od 6144 x 2560 piksela i 120 Hz, a monitor pokriva 99% DCI-P3 i 100% sRGB spektra boja

Dell UltraSharp U5226KW se oslanja na IPS Black panel koji ima dvostruko veći kontrast u odnosu na klasične IPS modele. Uz svjetlinu od 400 cd/m2 i 120 Hz stopu osvježavanja panela, ovaj se monitor ističe iznimnim prikazom boja. Dell U5226KW pokriva 100% sRGB i BT.709 i 99% DCI-P3 spektra te uz rezoluciju od 6144 x 2560 piksela na ultraširokom usmjerenju od 21:9 nudi gustoću piksela od 129 PPI. Monitor ima tehnologiju smanjivanja plavog svjetla te ambijentalni senzor za podešenje svjetline i temperature boje, kao i panel koji smanjuje refleksiju boja.

Blago zakrivljeni monitor dolazi s pregršt konektora od kojih se izdvaja Thunerbolt 4, pa ga i Dell promovira kao Thunderbolt Hub Monitor

Osnovna zamisao monitora je povećati produktivnost i za to nudi sliku kraj slike uz dijeljenje ekrana na četiri jednaka dijela. Moguće je povezati i do četiri računala i koristiti ih uz Auto KVM opciju s jednim setom miša i tipkovnice. Od goleme količine konektora izdvaja se Thunderbolt 4 s power delivery opcijom od čak 140 W. Tu su još dva HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, ukupno po pet USB C i A te Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Dva USB C i jedan USB A nalaze se u ladici koja se izvlači ispod monitora. Ukupno se radi o nasljedniku prepoznatljivih UltraSharp poslovnih IPS monitora koji pomiče granice zbog veličine, rezolucije i naprednih specifikacije te opremljenosti. Istovremeno, mnogima bi ovaj monitor mogao biti jednostavno prevelik, a i cijena je prilično visoka.