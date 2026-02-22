Alienware AW2725DM je Dellova ponuda za ulaznu kategoriju s IPS panelom, 180 Hz te 1440p rezolucijom

Monitor donosi atraktivni dizajn Alienware serija, no mogućnostima se čvrsto smjestio u ulaznu kategoriju gdje na 27'' dijagonali nudi 1440p rezoluciju, stopu osvježavanja ekrana od 180 Hz i podršku za sve VRR tehnologije

Bug.hr nedjelja, 22. veljače 2026. u 06:20
SPECIFIKACIJE – Dell Alienware AW2725DM
Ekran 27'' (2560 x 1440) / 180 Hz
Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje  IPS/Edge LED
Kontrast/Svjetlina 1000:1/ 400 cd/m2
Vrijeme odziva  4 ms (1 ms uz Extreme Mode)
Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° 
Konektori  2 x HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, 2 x USB-A, 
USB B

Jedna od stvari na koje treba paziti kod Dell monitora su imena, pa tako Dell Alienware AW2725DM koji u ovom slučaju donosi IPS panel i skromnije mogućnosti ima gotovo identično ime kao Dell Alienware AW2725D koji stiže s puno naprednijim QD-OLED panelom. Monitor se ističe prepoznatljivim dizajnom koji prati ovu generaciju Alienware modela, a za prikaz nudi brzi IPS panel. Cijena ovog modela na domaćem je tržištu 249 eura i uz podršku za gaming tehnologije i naprednu ergonomiju, kao prednosti nudi još i trogodišnju garanciju.

AW2725DM slijedi dizajn ove generacije Alienware monitora sa zanimljivom bazom i stalkom, te dva prepoznatljiva loga straga
Slično kao i ostali noviji Alienware modeli, AW2725DM ima pravokutnu bazu sa zaobljenim rubovima i privid da stalak lebdi iznad nje. Sam stalak je podosta robustan i dolazi s rupom za urednije provođenje kablova. Monitor se ističe naprednom ergonomijom koja uključuje podešavanje po visini, nagibu i zakretanje,  a tu je i mogućnost postavljanja u pivot način.

Monitor se oslanja na IPS panel koji ima brzi odziv i stiže sa 180 Hz te podržava sve VRR tehnologije
Dell Alienware AW2725DM ima popularnu kombinaciju dijagonale i rezolucije za gaming modele, pa tako na svojih 27 inča ima rezoluciju od 2560 x 1440 piksela. Monitor ima brzi odziv uz tehnologiju brzog IPS panela. Mana IPS modela je nešto niži kontrast i prikaz crne što je slučaj i s ovim modelom, no prednost su široki kutovi gledanja i kvalitetan prikaz boja. AW2725DM pokriva 95% DCI-P3 spektra i ima svjetlinu od 400 cd/m2. Za igrače je važan odziv koji u extreme načinu ide do 1 milisekunde, a uz to monitor ima stopu osvježavanja panela od 180 Hz. Podržani su i Nvidia G-Sync, AMD FreeSync  te VESA AdaptiveSync. Dell dolazi i s DisplayHDR 400 certifikatom i podrškom za HDR prikaz.

Od konektora izdvajamo dva HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, a tu su još dva USB A i USB B konektor
Ovaj monitor nema ugrađene zvučnike, a joystick za upravljanje OSD izbornikom nalazi se na donjoj strani ekrana. Od konektora Alienware nudi dva HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 te USB B koji su smješteni straga, te dva USB A konektora na donjoj strani monitora. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom modelu koji cilja ulaznu kategoriju, a uz 180 Hz i široku VRR podršku nudi brz odziv i kvalitetan prikaz boja.

