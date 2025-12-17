Dell 16 Premium i izgleda kako se zove te donosi OLED ekran i snažne komponente

Premium serija odlikuje se kvalitetnim materijalima u izradi, ima 4K OLED ekran i oslanja se na Intel Ultra 7 procesor te Nvidia RTX 5060 grafičku karticu. S druge strane ima skroman broj konektora i tipkovnica koja je vizualno atraktivna, no možda se neće svima svidjeti

SPECIFIKACIJE – Dell Premium 16 DA16250 Ekran 16,3 ” / 3840 x 2160 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6 P, 8 E. 2 LP / 16 Threads) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

3 x Thunderbolt 4

3,5 mm

Čitač microSD kartica Masa 2,06 kg Dimenzije 358 × 240 × 19,05 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 3.611,25 eura

Dell 16 Premium svojim atraktivnim izgledom uvelike opravdava svoje ime, kao i korištenim materijalima u izradi. Premium možemo nazvati i OLED ekran u 4K rezoluciji, a i popis komponenti koje pokreću računalo je vrlo dobar. Očekivano, Dell 16 premium ima i visoku cijenu, pa ova konfiguracija na našem tržištu stiže za 3611 eura. Iako je to svjesna odluka, oslanjanje isključivo na USB C pomalo ograničava upotrebljivost.

Dell Premium 16 DA16250 u izradi koristi aluminiji i Gorilla Glass 3, a pristup dizajnu je prilično minimalistički i otmjen

Laptop stiže u dvije varijante boje, platinum i crnoj. Dell 16 Premium ima kućište od strojno obrađenog aluminija i koristi Gorilla Glass 3 za zaštitu ekrana koji nastavlja trend postavljen od prethodnika ovog laptopa, Dell XPS serije, a to je ultra tanki rubovi oko panela. Minimalistički dizajn vidljiv je i na odmorištu za dlanove gdje je Dell ponudio ravnu tipkovnicu u ravnini s ostatkom kućišta i gornjim redom tipki na dodir, dok su sa strana pozadinski osvjetljene tipkovnice na koju će se neki korisnici trebati priviknuti smještena četiri zvučnika snage 10 W. Touchpad nije naznačen, ali se nalazi na istom mjestu gdje je to uobičajeno, što doprinosi eleganciji, no isto traži privikavanje.

OLED ekran visoke 4K rezolucije ima i 120 Hz, visoku svjetlinu te pokriva 100% DCI-P3 spektra

OLED ekran rezolucije 3840 x 2160 piksela i 120 Hz ima i visoku svjetlinu od 500 cd/m2. Osim ogromnog kontrasta i savršenog prikaza crne, ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra. Unutar ljepuškastog kućišta nalazi se više nego solidan hardver. Intel Core Ultra 7 255H procesor sa 16 jezgri od čega ih je 6 jačih performance, iz Arrow Lake serije pokreće uređaj i donosi performanse dovoljne i za naprednije zadatke. Pogotovo kada u priču uključimo dediciranu grafičku karticu Nvidia RTX 5060. U ponudi serije ima i jačih Ultra 9 procesora, kao i snažnije RTX 5070 grafičke kartice. I s ovim komponentama moći ćete odraditi i zahtjevnije radne zadatke te igrati igre, iako ćete morati smanjiti rezoluciju za neke igre. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 terabajta.

Nevidljivi touchpad i sad već ne toliko nova tipkovnica s gornjim redom dodirnih tipki mogli bi od nekih korisnika tražiti vrijeme prilagodbe

Dell je 16 Premium opremio najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dok je malo iznenadio s odabirom konektora. Laptop stiže s tri USB C/Thunderbolt 4 konektora te 3,5 mm audio priključkom i čitačem microSD kartica. Dell je opremio uređaj velikom 99,5 Wh baterijom, pa ćete na ovom uređaju s 4K OLED ekranom moći izvuči preko 13,5 sati rada, naravno ne i ako je u pogonu RTX 5060.