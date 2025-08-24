Dell Alienware 16 Aurora je pristupačnija verzija premium brenda s novom RTX 5060 grafičkom karticom

Dell je predstavio Aurora verziju svog vanzemaljca koja se oslanja na Raptor Lake procesore i Nvidia RTX grafičke kartice, a o samom odabiru komponenti ovisit će i konačna cijena. Ovaj model perfromanse u igrama traži kroz par Intel Core Ultra 7 240H i Nvidia RTX 5060

Bug.hr nedjelja, 24. kolovoza 2025. u 12:00
SPECIFIKACIJE – Dell Alienware 16 Aurora
Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 240H (6 P, 4 E /16 T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7
Memorija 32 GB DDR5
Disk 1TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB 3.2 Type C (DisplayPort, power delivery)
2 × USB 3.2 Type A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,49 kg
Dimenzije 356,98 mm x 227 mm x 18,6  mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 3 godine
Cijena 2.169,99 eura

Alienware, gaming laptopi i pristupačno najčešće ne idu u istu rečenicu. S jedne strane se radi o premium brandu igraćih prijenosnika, a s druge zbog same cijene grafičkih kartica, teško je pronaći laptop za igranje među jeftinijim uređajima. Dell Alienware 16 Aurora s cijenom od 1499 dolara na Dell stranicama pokušava spojiti ta dva svijeta. Na našem se tržištu ovaj uređaj može naći za 2169 eura, a za taj iznos donosi kvalitetan ekran, vrlo dobar procesor i novu Nvidia RTX 5060 grafičku karticu.

Dell Alienware 16 Aurora ima aluminijski poklopac ekrana s osvjetljenim logom i u Interstellar Indigo boji
Dell Alienware 16 Aurora ima aluminijski poklopac ekrana s osvjetljenim logom i u Interstellar Indigo boji

Kod izrade i dizajna djelomično se vidi to stremljenje prema pristupačnijoj kategoriji. Laptop ima aluminijski poklopac ekrana, magnezijsko odmorište za dlanove i ostatak kućišta izvedenog od plastike. Dosta su veliki ventilacijski otvori, a jedini iskorak prema gaming dizajnu je svjetleći logo vanzemaljca na poklopcu ekrana koji dolazi u boji marketinškog naziva Interstellar Indigo. Dell je s lijeve i desne strane ekrana stavio nešto tanje rubove, dok su gore i dolje dosta širi. Gore kako bi se smjestila skromna 720p web kamera, a dolje za natpis Alienware.

Laptop stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 120 Hz
Laptop stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 120 Hz

Najvažnija komponenta za igrače je Nvidia RTX 5060 koja dolazi s 8 GB video memorije i radi se o prilično kvalitetnoj kartici, no ograničenje TDP-a na 85 W moglo bi zakočiti performanse na 1600p rezoluciji u nekim igrama. Model s RTX 5070 grafičkoj kartici omogućuje 115 W, pa u slučaju da imate višak novca za zamjetno skuplji model, nije loše razmisliti o upgradeu. Osim vrlo dobre Nvidia grafičke kartice, tu je i Intel Core Ultra 7 240H procesor s deset jezgri koji će pružiti dostojnu potporu u gaming naporima. Nema osobitih prigovora na ostatak komponenti u vidu 32 GB radne memorije te SSD-a od 1 TB.

Tipkovnica ima numerički dio, bijelo pozadinsko osvjetljenje i stisnute tipke za smjer te hod tipki od 1,4 mm
Tipkovnica ima numerički dio, bijelo pozadinsko osvjetljenje i stisnute tipke za smjer te hod tipki od 1,4 mm

Dell Alienware 16 Aurora stiže s IPS ekranom dijagonale 16'' i rezolucije 3560 x 1600 piksela koji ima stopu osvježavanja od 120 Hz te svjetlinu od 300 cd/m2. Radi se o kvalitetnom ekranu koji pokriva 100% sRGB spektra. Dell je ugradio tipkovnicu s numeričkim dijelom, ali i bez RGB pozadinskog osvjetljenja koje je kod ovog modela bijelo. Zato su tu najnoviji mrežni standardi s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrškom. Laptop ima i bateriju većeg kapaciteta od 96 Wh, s kojom u slučaju da se ne igrate možete dogurati i do preko 9 sati autonomije.

 



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi