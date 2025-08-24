Dell Alienware 16 Aurora je pristupačnija verzija premium brenda s novom RTX 5060 grafičkom karticom

Dell je predstavio Aurora verziju svog vanzemaljca koja se oslanja na Raptor Lake procesore i Nvidia RTX grafičke kartice, a o samom odabiru komponenti ovisit će i konačna cijena. Ovaj model perfromanse u igrama traži kroz par Intel Core Ultra 7 240H i Nvidia RTX 5060

SPECIFIKACIJE – Dell Alienware 16 Aurora Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 240H (6 P, 4 E /16 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060, 8 GB GDDR7 Memorija 32 GB DDR5 Disk 1TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB 3.2 Type C (DisplayPort, power delivery)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,49 kg Dimenzije 356,98 mm x 227 mm x 18,6 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 3 godine Cijena 2.169,99 eura

Alienware, gaming laptopi i pristupačno najčešće ne idu u istu rečenicu. S jedne strane se radi o premium brandu igraćih prijenosnika, a s druge zbog same cijene grafičkih kartica, teško je pronaći laptop za igranje među jeftinijim uređajima. Dell Alienware 16 Aurora s cijenom od 1499 dolara na Dell stranicama pokušava spojiti ta dva svijeta. Na našem se tržištu ovaj uređaj može naći za 2169 eura, a za taj iznos donosi kvalitetan ekran, vrlo dobar procesor i novu Nvidia RTX 5060 grafičku karticu.

Dell Alienware 16 Aurora ima aluminijski poklopac ekrana s osvjetljenim logom i u Interstellar Indigo boji

Kod izrade i dizajna djelomično se vidi to stremljenje prema pristupačnijoj kategoriji. Laptop ima aluminijski poklopac ekrana, magnezijsko odmorište za dlanove i ostatak kućišta izvedenog od plastike. Dosta su veliki ventilacijski otvori, a jedini iskorak prema gaming dizajnu je svjetleći logo vanzemaljca na poklopcu ekrana koji dolazi u boji marketinškog naziva Interstellar Indigo. Dell je s lijeve i desne strane ekrana stavio nešto tanje rubove, dok su gore i dolje dosta širi. Gore kako bi se smjestila skromna 720p web kamera, a dolje za natpis Alienware.

Laptop stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i 120 Hz

Najvažnija komponenta za igrače je Nvidia RTX 5060 koja dolazi s 8 GB video memorije i radi se o prilično kvalitetnoj kartici, no ograničenje TDP-a na 85 W moglo bi zakočiti performanse na 1600p rezoluciji u nekim igrama. Model s RTX 5070 grafičkoj kartici omogućuje 115 W, pa u slučaju da imate višak novca za zamjetno skuplji model, nije loše razmisliti o upgradeu. Osim vrlo dobre Nvidia grafičke kartice, tu je i Intel Core Ultra 7 240H procesor s deset jezgri koji će pružiti dostojnu potporu u gaming naporima. Nema osobitih prigovora na ostatak komponenti u vidu 32 GB radne memorije te SSD-a od 1 TB.

Tipkovnica ima numerički dio, bijelo pozadinsko osvjetljenje i stisnute tipke za smjer te hod tipki od 1,4 mm

Dell Alienware 16 Aurora stiže s IPS ekranom dijagonale 16'' i rezolucije 3560 x 1600 piksela koji ima stopu osvježavanja od 120 Hz te svjetlinu od 300 cd/m2. Radi se o kvalitetnom ekranu koji pokriva 100% sRGB spektra. Dell je ugradio tipkovnicu s numeričkim dijelom, ali i bez RGB pozadinskog osvjetljenja koje je kod ovog modela bijelo. Zato su tu najnoviji mrežni standardi s Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4 podrškom. Laptop ima i bateriju većeg kapaciteta od 96 Wh, s kojom u slučaju da se ne igrate možete dogurati i do preko 9 sati autonomije.