Gigabyte AORUS 17 - AI je stigao i na gamerske laptope

Umjetna inteligencija je stigla i do prijenosnih računala i to ne bilo kojih već gamerskih, jedan takav, ujedno i prvi na svijetu najavio je Gigabyte – AORUS 17

Gigabyte je najavio novo prijenosno računalo za gamere – AORUS 17. Očekivano prijenosnik se temelji na najnovijim komponentama tvrtki Intel i Nvidija, devetoj generaciji procesora, te grafičkim karticama iz serije GeForce RTX, no to nije i jedina posebnost ovog modela. AORUS 17 ujedno je i prvi gamerski prijenosnik koji podržava AI, a koji bi prema riječima proizvođača trebao pomoći gamerima tijekom igraćih sesija.

Proizvođač navodi kako je u suradnji s Microsoftom iskoristio Microsoft Azure AI za analizu korisničkih podataka i uzoraka kako bi prijenosnik sam što bolje ocijenio koliko mu je u određenom trenutku potrebno procesorske i grafičke snage. Zahvaljujući tome performanse u igrama bi se trebale povećati, a temperatura komponenti smanjiti. Kako će to u stvarnosti izgledati tek treba vidjeti.

Što se ostatka specifikacija tiče, zamjerki ne bi trebalo biti. Zaslon je 17,3-inčni, razlučivosti 1.920 x 1.080 točaka sa 240-hercnim osvježavanjem. AORUS 17 temelji se na devetoj generaciji Intelovih procesora, točnije na procesorima, Core i7-9750H i Core i9-9980HK, zatim Intelovom SSD-u Intel 760 te ima Killer AX1650 Wi-Fi, ESS Sabre Hi-Fi DAC (do 24-bit/192 kHz) te podršku za Thunderbolt 3. Može se opremiti s do 64 GB RAM-a te Nvidijim grafičkim karticama iz serije GeForce RTX (do RTX 2080).

Kako je vidljivo s priložene fotografije tipkovnica koristi mehaničke OMRON prekidače, ima RGB pozadinsko osvjetljenje, a prisutni su i dodatni RGB detalji na kućištu. Za hlađenje komponenti Gigabyte je upotrijebio novi Windforce Infinity sustav hlađenja koji prema navodima proizvođača povećava efikasnost hlađenja za 37%.

Službeno predstavljane bit će tijekom rujna kada će biti poznate i cijene.