HP Omen 16 bez nastavka Max postao je pristupačnija varijanta poznatog gaming modela

Predstavljanjem Max verzije „obični“ Omen preseljen je među cjenovno pristupačnije gaming laptope, a novi model donosi Intel i AMD varijante te stiže s Nvidia RTX grafičkim karticama gdje je najjača kartica u ponudi 5070

Bug.hr subota, 25. listopada 2025. u 08:32
SPECIFIKACIJE – HP Omen 16
Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 144 Hz
Procesor AMD Ryzen 9 8940HX (16 / 32T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060
Memorija 16 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
1 x USB C (Power delivery, Display Port 1.4)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,39 kg
Dimenzije 357,5 × 269 × 23,7 mm
Operacijski sustav Windows 11

HP Omen dugogodišnji je brend namijenjen igračima i od svog začetka predstavljao je ono najbolje što proizvođač nudi u ovoj niši. Svoju je podjelu nedavno HP segmentirao i mjesto na samom vrhu gaming hijerarhije zauzeo je Omen Max, dok je novi Omen 16 sada skrenuo prema srednjoj klasi uređaja. To se vidi po ponudi grafičke kartice, jer je najjača dostupna RTX 5070 te po ponekoj uštedi u vidu materijala i konektora. Ipak i dalje se radi o sposobnom gaming računalu koje ima cijenu ispod 1500 eura.

Crni Omen 16 ima plastično kućište i skoro istovjetne dimenzije kao prethodnik s konektorima smještenima s obje strane i straga
Crni Omen 16 ima plastično kućište i skoro istovjetne dimenzije kao prethodnik s konektorima smještenima s obje strane i straga

HP je donekle promijenio dizajn Omen modela koji sada dolazi s drugačijim 16:10 formatom ekrana i samo kućište je nešto dulje u odnosu na prethodnika. Promijenili su se i materijali, pa umjesto metalnog poklopca ekrana, sada je cijelo kućište plastično. I dalje se radi o crnoj boji i reflektivnim OMEN logom. Nema svjetlećih elemenata po kućištu, a kao i kod ostalih igraćih laptopa sa stražnje strane nalaze se veći ventilacijski otvori. Straga je smješten i dio konektora, a upravo u tom segmentu imamo najveći pomak prema nazad. Omen ne nudi više Thunderbolt 4 i sada sa strana i iza možete pronaći HDMI 2.1, USB C, dva USB A, 3,5 mm audio te Ethernet konektor.

HP Omen 16 dolazi s IPS ekranom sa 144 Hz
HP Omen 16 dolazi s IPS ekranom sa 144 Hz

Laptop dolazi sa 16'' IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 točaka i sa stopom osvježavanja od 144 Hz. Osim visokog refresh ratea, ekran se po ničemu ne izdvaja i dolazi s 300 cd/m2. U ponudi možete pronaći i ekrane s višom rezolucijom od 2560 x 1600 piksela koji ima i 240 Hz te pokriva 100% sRGB spektra.

Unutar crnog ne osobito tankog kućišta nalazi se AMD Ryzen 9 8940HX procesor sa 16 jezgri koji se bazira na Zen 4 arhitekturi i donosi dosta snage za sve gaming zadatke i šire od toga. U kombinaciji sa sposobnim Dragon Range procesorom nastupa Nvidia RTX 5060 koja će na ovoj rezoluciji omogućiti kvalitetno igrače iskustvo. U ovoj konfiguraciji stiže još 16 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Nema više Thunderbolt 4 konektora, a laptop stiže s HDMI 2.1, USB C, dva USB A, 3,5 mm audio i Ethernet priključkom pri čemu je dio smješten i straga
Nema više Thunderbolt 4 konektora, a laptop stiže s HDMI 2.1, USB C, dva USB A, 3,5 mm audio i Ethernet priključkom pri čemu je dio smješten i straga

HP je promijenio i tipkovnicu, pa prošlogodišnji model koji je imao tipke za smjer izdvojene sa strane više nije aktualan i nova tipkovnica stiže s numeričkim dijelom te sada stisnutijim tipkama za smjer. Radi se o modelu s RGB pozadinskim osvjetljenjem u četiri zone. Od mrežnih mogućnosti, Omen 16 dolazi s Wi-Fi 6 i Bluetoothom 5.4, dok baterija ima 70 Wh. Tu su još dva stereo zvučnika i 108op web kamera s IR senzorom za biometrijski login.

Vrhunski doživljaj igranja!

Isporuka odmah

Lenovo LOQ 15IRX10 83JE0079SC

Oslobodite snagu gaminga uz Lenovo LOQ s RTX 5060 grafikom i i7 procesorom – FHD IPS ekran i 32 GB RAM-a donose vrhunske performanse bez kompromisa!

1420,39 € 1879,00 € Kupi

Uštedite do 90% na troškovima ispisa !

Isporuka odmah

Epson EcoTank L3286

Višenamjenski pisač A4 sa WiFi-em i zaslonom jednostavnim za upotrebu Ispis, kopiranje i skeniranje visoke kvalitete u jednom stroju.

189,90 € 259,90 € Kupi

Sonos Era 100 – Snaga koja nadmašuje veličinu

Isporuka odmah

Sonos Era 100 prijenosni Bluetooth zvučnik

25 % veći woofer od prethodnog, za još dublji i snažniji bas u kompaktnom kućištu. Zahvaljujući pravom stereo zvuku s dvama precizno usmjerenim visokotoncima i tri Class-D pojačala, Era 100 ispunjava prostor bogatim, kristalno čistim tonovima.

191,20 € 239,00 € Kupi

Trčanje na najvišoj razini!

Garmin Forerunner 965

Pratite sve važne parametre uz dugotrajnu bateriju i sjajan AMOLED zaslon.

569,99 € 619,00 € Kupi

Spremni za zabavu uz JBL karaoke zvučnik.

JBL PartyBox 110

Snažan zvuk, dinamični svjetlosni show!

307,99 € 439,99 € Kupi

Sonos Arc Ultra -najelegantniji i najsnažniji soundbar koji je Sonos ikada proizveo.

Isporuka odmah

Sonos soundbar Arc Ultra, crni

S potpuno novom akustičnom arhitekturom koju pokreće 14 Sonosovih ugrađenih zvučnih jedinica i naprednim tehnologijama poput Sound Motion™, Arc Ultra ispunjava svaki kutak prostorije i precizno raspoređuje zvuk oko vas, pružajući doživljaj zabave koji nadmašuje sva očekivanja.

891,65 € 1049,00 € Kupi


Potpuno novi UFPD 2 modul napajanja.

Top izbor

PRIMARE A35.2 Titan

A35.2 je snažno stereo pojačalo sa balansiranim ulazima koje koristi tehnologiju amplifikacije UFPD 2 za isporuku 200 W po kanalu u stereo konfiguraciji i 800 W u bridged mono načinu rada.

3.199 € Kupi

Čisti britanski Hi-Fi zvuk.

Akcija

FALCON ACOUSTICS LS3/5A

2-smjerni BBC licencirani monitor s Falcon B110 i T27 jedinicama, FL6/23 skretnicom i kućištem od baltik šperploče. Frekvencijski odziv 70 Hz – 20 kHz, impedancija 15 Ω, osjetljivost 82.5 dB, snaga 50–80 W.

3.439 € 4.299 € Akcija

Sada u Ronisu Velesajam.

Novi finiš

KEF LS50 Meta

Dvosistemski bass reflex zvucnici, frekvencijski odziv 79 Hz - 28 kHz, preporucena snaga pojacala 40-100W, nominalna impedancija 8 ohma

1.399 € Kupi

Jednostavan dizajn s funkcionalnom ljepotom

Novo u ponudi

TECHNICS SL-1500-C

Direktni pogon s 33/45/78 o/min, startno vrijeme 0.7 s i wow & flutter 0.025 %. Ručka od 230 mm podržava razne zvučnice, uključuje Ortofon 2M Red (5.5 mV, 20 Hz–22 kHz). Izlazi fono i linijski.

999 € Kupi

Valovod za poboljšanu multiroom integraciju.

Akcija

ACOUSTIC ENERGY AE1 ACTIVE

125 mm keramičko-aluminijski woofer, 25 mm aluminijski visokotonac, snaga 100 W, frekvencijski raspon 42 Hz – 28 kHz, RCA i XLR ulazi, MDF kabinet

1.032 € 1.299 € Akcija

Potpuno uranjajući surround doživljaj.

Akcija

JBL kućno kino set

Kombinacija zvučnika iz JBL Stage serije s moćnim JBL MA7100HP AV receiverom daje pravi surround doživljaj koji spaja vrhunsku tehnologiju i prepoznatljiv JBL karakter.

3.349 € 3.969 € Akcija

Signature Marshall sound.

MARSHALL Major V slušalice

100+ sati bežične reprodukcije, čvrst i sklopivi dizajn, prilagodljiva M-tipka, bežično punjenje, Bluetooth LE Audio-ready.

149 € Kupi

Dokazana tehnologija unaprijeđena tehnologijom.

NAD C316 BEE V2 pojačalo

Analogno stereo integrirano pojačalo izuzetnog omjera uloženo/dobiveno sa phono stage-om, kontinuirana snaga 2 x 40W koja omogućuje stabilan rad i sa dinamički zahtjevnim zvučnicima, ulaz za slušalice i Media Player na prednjoj ploči, daljinski upravljač, PowerDrive, 5 Line Level ulaza.

449 € Kupi

Wireless audio streaming player.

AUDIOLAB 7000N Play

Bežični audio streamer s ESS Sabre ES9038Q2M DAC-om, DTS Play-Fi tehnologijom i podrškom za servise poput Spotify, TIDAL i Qobuz. Nudi AirPlay 2, multi-room funkciju, koaksijalni, optički i RCA izlaz, te frekvencijski raspon 20 Hz – 20 kHz.

689 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi