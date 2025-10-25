HP Omen 16 bez nastavka Max postao je pristupačnija varijanta poznatog gaming modela

SPECIFIKACIJE – HP Omen 16 Ekran 16” / 1920 x 1200 / IPS / 144 Hz Procesor AMD Ryzen 9 8940HX (16 / 32T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5060 Memorija 16 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Intel Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

1 x USB C (Power delivery, Display Port 1.4)

2 × USB A

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,39 kg Dimenzije 357,5 × 269 × 23,7 mm Operacijski sustav Windows 11

HP Omen dugogodišnji je brend namijenjen igračima i od svog začetka predstavljao je ono najbolje što proizvođač nudi u ovoj niši. Svoju je podjelu nedavno HP segmentirao i mjesto na samom vrhu gaming hijerarhije zauzeo je Omen Max, dok je novi Omen 16 sada skrenuo prema srednjoj klasi uređaja. To se vidi po ponudi grafičke kartice, jer je najjača dostupna RTX 5070 te po ponekoj uštedi u vidu materijala i konektora. Ipak i dalje se radi o sposobnom gaming računalu koje ima cijenu ispod 1500 eura.

Crni Omen 16 ima plastično kućište i skoro istovjetne dimenzije kao prethodnik s konektorima smještenima s obje strane i straga

HP je donekle promijenio dizajn Omen modela koji sada dolazi s drugačijim 16:10 formatom ekrana i samo kućište je nešto dulje u odnosu na prethodnika. Promijenili su se i materijali, pa umjesto metalnog poklopca ekrana, sada je cijelo kućište plastično. I dalje se radi o crnoj boji i reflektivnim OMEN logom. Nema svjetlećih elemenata po kućištu, a kao i kod ostalih igraćih laptopa sa stražnje strane nalaze se veći ventilacijski otvori. Straga je smješten i dio konektora, a upravo u tom segmentu imamo najveći pomak prema nazad. Omen ne nudi više Thunderbolt 4 i sada sa strana i iza možete pronaći HDMI 2.1, USB C, dva USB A, 3,5 mm audio te Ethernet konektor.

HP Omen 16 dolazi s IPS ekranom sa 144 Hz

Laptop dolazi sa 16'' IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 točaka i sa stopom osvježavanja od 144 Hz. Osim visokog refresh ratea, ekran se po ničemu ne izdvaja i dolazi s 300 cd/m2. U ponudi možete pronaći i ekrane s višom rezolucijom od 2560 x 1600 piksela koji ima i 240 Hz te pokriva 100% sRGB spektra.

Unutar crnog ne osobito tankog kućišta nalazi se AMD Ryzen 9 8940HX procesor sa 16 jezgri koji se bazira na Zen 4 arhitekturi i donosi dosta snage za sve gaming zadatke i šire od toga. U kombinaciji sa sposobnim Dragon Range procesorom nastupa Nvidia RTX 5060 koja će na ovoj rezoluciji omogućiti kvalitetno igrače iskustvo. U ovoj konfiguraciji stiže još 16 GB radne memorije i SSD od terabajta.

Nema više Thunderbolt 4 konektora, a laptop stiže s HDMI 2.1, USB C, dva USB A, 3,5 mm audio i Ethernet priključkom pri čemu je dio smješten i straga

HP je promijenio i tipkovnicu, pa prošlogodišnji model koji je imao tipke za smjer izdvojene sa strane više nije aktualan i nova tipkovnica stiže s numeričkim dijelom te sada stisnutijim tipkama za smjer. Radi se o modelu s RGB pozadinskim osvjetljenjem u četiri zone. Od mrežnih mogućnosti, Omen 16 dolazi s Wi-Fi 6 i Bluetoothom 5.4, dok baterija ima 70 Wh. Tu su još dva stereo zvučnika i 108op web kamera s IR senzorom za biometrijski login.