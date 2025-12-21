HP OmniBook 5 16 je laptop za sve namjene koji se može pohvaliti OLED ekranom i novim Intel CPU-om

OmniBook serije su na pola puta između ulaznih modela i više kategorije, pa donosi i kvalitetno aluminijsko kućište, OLED ekran i vrlo sposoban Intelov procesor Arrow Lake serije

Bug.hr nedjelja, 21. prosinca 2025. u 08:05
SPECIFIKACIJE – HP OmniBook  5 16-af1000nm
Ekran 16” / 1920 x 1200 / OLED / 60 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 255U (2 P, 8 E, 2 LP/ 14 Threads)
Grafička kartica Intel Graphics
Memorija 32 GB LPDDR5
SSD 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5,4
Konektori HDMI 2.1
2 x USB C ( power delivery, DisplayPort 1.4)
2 × USB A
3,5-mm audio
Masa 1,77 kg
Dimenzije 357,7 × 254,8 x 18,6 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Cijena 1.399,99 eura

HP OmniBook serija namijenjena je širokoj bazi korisnika za svakodnevne potrebe i zadatke, a pripada ipak srednjoj klasi što je vidljivo po naprednijim opcijama poput metalnog kućišta i opcije kvalitetnog OLED ekrana. Ovaj model ima velik raspon komponenti, a na našem je tržištu raširena konfiguracija s nešto jačim mogućnostima. Uz spomenutu kvalitetnu izradu i napredniju opciju ekrana (OLED umjesto IPS-a) tu je i bolja memorijska kombinacija te snažniji Core Ultra 7 procesor. Cijena ove konfiguracije na našem je tržištu 1399 eura.

HP OmniBook 5 16 ističe se kompaktnim dimenzijama za 16'' laptop i kvalitetnim aluminijskim kućištem
Za taj iznos dobit ćete laptop klasičnog HP minimalističkog dizajna koji dolazi s aluminijskim kućištem, tankim profilom za ovako veliku dijagonalu i masom od 1,7 kilograma. Laptop može dolaziti u više različitih boja, a ovaj konkretan model ima srebrno kućište. HP je ponudio solidan izbor za povezivost, pa su tako tu HDMI 2.1, dva USB C i USB A te 3,5 mm audio konektor, pri čemu je veći dio smješten s desne strane uređaja. Rubovi oko ekrana tanji su sa strana, dok je nešto deblji okvir s gornje strane ekrana ugostio 1080p web kameru koja ima i sustav dvostrukih mikrofona.

Upravo je ova skuplja varijanta ekrana jedna od većih prednosti modela, a radi se o OLED panelu dijagonale 16'', rezolucije 1920 x 1200 piksela i standardne stope osvježavanja od 60 Hz. Kao i ostali OLED ekrani ima gotovo savršen prikaz crne i visok kontrast, dok dolazi sa svjetlinom od 300 cd/m2 te preciznim prikazom boja.

Laptop dolazi s OLED ekranom dijagonale 16'' i rezolucije 1920 x 1200 točaka te svjetlinom od 300 cd/m2
Unutar kućišta sustav pokreće Arrow Lake serija procesora predstavljena početkom 2025. godine. Ovaj uređaj ima Intel Core Ultra 7 255U štedljivi procesor s dvije jake performance jezgre od ukupno 12 dostupnih jezgri. Procesor radi u suradnji s 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta. Tu je još i Intel integrirana grafika. Da se ne radi o višoj klasi otkrivaju djelomično mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 6 i Bluetootha 5.4. HP je najnoviji Wi-Fi 7 standard sačuvao za jače modele. Pozadinski  osvjetljena tipkovnica ima i numerički dio, dok se touchpad po ničemu ne izdvaja.

Laptop ima bateriju od 59 Wh i omogućit će preko 9 sati korištenja. Ukupno se radi o vrlo zanimljivom uređaju koji nudi kvalitetnu izradu, vrlo dobre komponente i opremljenost, a najviše će vizualno odskočiti OLED ekran.



