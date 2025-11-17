I Intelova verzija Lenovo ThinkPad T14 Gen 6 ima dugo trajanje baterije i kvalitetno kućište
Lenovo ThinkPad T14 ima na prvi pogled prepoznatljiv dizajn s crno crvenom kombinacijom, kvalitetnim kućištem i periferijom. Ističe se dugim trajanjem baterije, novim Intelovim Arrow Lake procesorima i bogatom opremom
|SPECIFIKACIJE – Lenovo Thinkpad T14 Gen 6(Intel)
|Ekran
|14'” / 1920 x 1200 / IPS / 60 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 5 225U (2 P, 8 E 2 LP/ 14 T)
|Grafička kartica
|Intel Graphics
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|512 GB NVMe PCIe
|Mreža
|Intel Wi-Fi 6E AX211, 802.11ax 2x2, Bluetooth 5.3
|Konektori
|1 × HDMI 2.1
2 x USB C (Thunderbolt 4,power delivery, DP 2.1)
2 × USB A
Ethernet
3,5-mm audio
|Masa
|1,38 kg
|Dimenzije
|315,9 x 223,7 x 16,13 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|3 godine
|Cijena
|1.911,15 eura
Lenovo ThinkPad T14 nadavno smo testirali u varijanti koja donosi ARM procesor. Taj je model lakši i donosi donekle drugačije korisničko iskustvo, a osim ovog modela s Intelovim procesorom i Qualcomm varijante, u ponudi je na tržištu i verzija s AMD CPU-om. Od brojnih izvedenica ThinkPad serija, model T14 je pri gornjem cjenovnom i kvalitativnom vrhu. Na našem tržištu najrašireniji je u trgovinama model s Intel Core Ultra 5 225U procesorom, a postoji čak 12 mogućih Intelovih Arrow i Lunar Lake procesora u ovoj seriji, pri čemu je najpotentniji Ultra 7 265H.
Već smo spomenuli da je dizajn dobro poznat, a u njega se uklapa kućište koje koristi aluminij i magnezij, dolazi u crnoj mat boji s crvenim naglascima na dugovječnom touchpadu s tri fizičke tipke na vrhu te TrackPointu, jedinstvenom dodatku koji je svojevrsni zaštitni znak serije. Tanki okviri oko ekrana i vrlo kvalitetna tipkovnica zaokružuju priču o izgledu ovog laptopa s podosta visokom cijenom. Na našem tržištu stiže za 1.911 eura u toj najslabijoj konfiguraciji. Za model s više radne memorije i jačim procesorom Ultra 7 255U trebat ćete izdvojiti 2.399 eura.
Ono zašto bi trebali uzeti malo jači procesor je grafička kartica, budući da je Ultra 5 225U jedan od četiri CPU-a u ponudi s Intel Graphics integriranim GPU-om, dok ostali procesori nude vrlo dobre Intel Arc 140V ili 130V s kojima ćete se čak i poigrati. Inače Ultra 5 ima 12 jezgri, od čega su tek dvije jače performance. S pozitivne strane, Arrow Lake je vrlo štedljiv, pa i ovaj laptop donosi preko 19 sati autonomije. Opisana konfiguracija ima 32 GB radne memorije (moguće do 64 GB) i SSD od 512 GB.
Lenovo ThinkPad T14 šeste generacije dolazi s dva stereo zvučnika od 2 W, ima 5 megapiskelnu web kameru s IR senzorom i bateriju od 57 Wh. U ponudi ekrana najviše mjesto zauzima OLED, a naš model dolazi s IPS panelom rezolucije 1920 x 1200 točaka, svjetlinom od 500 cd/m2 i 60 Hz. Ekran pokriva 100% SRGB spektra. Od konektora Lenovo donosi dva Thunderbolt 4, HDMI 2.1 te dodatna dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio sučelje.
S masom ispod 1,4 kilograma ThinkPad T14 je punokrvni ultraprijenosni model s vrlo solidnim procesorom, odličnom kvalitetom izrade i dugotrajnom autonomijom baterije.