Kompaktni ultraprijenosni HP OmniBook 5 14 stiže sa Snapdragon X Plus procesorom i OLED ekranom

Među brojnim OmniBook serijama laptopa, model 5 spada u cjenovno pristupačnije, pri čemu je zadržao tanak profil, aluminijsko kućište, a tu je i OLED ekran, dok se za performanse oslanja na ARM arhitekturu

SPECIFIKACIJE – HP OmniBook 5 Flip 14-fp0024nn Ekran 14” / 1920 x 1200 / OLED / 60 Hz Procesor Snapdragon X Plus X1P-42-100 (8 jezgri) Grafička kartica Qualcomm Adreno Memorija 16 GB LPDDR5 SSD 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5,4 Konektori 2 x USB C ( power delivery, DisplayPort 1.4)

2 × USB A

3,5-mm audio Masa 1,29 kg Dimenzije 312 × 217,4 12,7 mm Operacijski sustav Windows 11 Home

Nedavno predstavljeni najnoviji izdanak OmniBook HP-ovog brenda tankih prosumer laptopa spaja par premium značajki i smještaj u srednju klasu. Najvažnija odluka proizvođača je stavljanje Qualcommovog procesora, dok se uređaj još ističe čvrstim metalnim kućištem i OLED ekranom. Zahvaljujući Snapdragon X Plus procesoru, sustav ima dugo trajanje baterije što je još jedna od zanimljivih prednosti ovog hardverskog puta. S druge strane, očiti nedostatak dolazi u vidu još uvijek nepotpune kompatibilnosti s brojnim aplikacijama.

Lagani i kompaktni OmniBook 5 dolazi sa sivim aluminijskim kućištem i minimalističkim dizajnom

HP OmniBook 5 14 sličan je kao ostali modeli iste serija, a izgledom ne odudara niti od EliteBook prijenosnika. Laptop dolazi s vrlo laganim i tankim kućištem izrađenim od aluminija i u glacier silver boji. Dizajn je minimalistički bez suvišnih detalja. Iznad ekrana nalazi se nešto deblji rub u odnosu na one sa strane, a tu je smještena 1080p web kamera s IR senzorom za login u sustav. Laptop ima klasičnu chiclet tipkovnicu s pozadinskim osvjetljenjem, smanjenim tipkama za smjer (gore/dolje) i sad nezaobilaznom Copilot tipkom. Touchpad je prostran koliko to može biti na uređaju ovako malih dimenzija.

Jedna od zanimljivih prednosti OmniBook 5 14 laptopa je OLED ekran rezolucije 1920 x 1200 točaka. Radi se o dodirnom kranu svjetline 300 cd/m2 koji je zaštićen Corning Gorilla Glass 3 zaštitom, ima brzi odziv od ispod 1 milisekunde i pokriva 95% DCI-P3 spektra. Omjer stranica je sada sve popularniji 16:10.

OLED ekran je među važnijim prednostima ovog modela, a radi se o touchscreenu rezolucije 1920 x 1200 točaka koji ima svjetlinu od 300 cd/m2

Unutar kućišta nalazi se Qualcomm Snapdradgon C Plus X1P-42-100 procesor koji dolazi sa osam procesorskih jezgri. Uz njega stiže i integrirani Adreno grafički čip. Kako Qualcomm i sam radi na sve većem broju kompatibilnih aplikacija, situacija je na tom planu sve bolja. U softveru koji nativno radi na ARM arhitekturi, ovaj će laptop imati jako dobre performanse, dok će očekivano slabije ići kroz emulatore. Grafička kartica je dobar pratitelj za svakodnevne zadatke i multimediju, no nije baš dovoljno snažna za gaming. Sustav stiže još sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 1 TB.

Dva USB C konektora podržavaju power delivery i DisplayPort 1.4 funkcionalnost, a osim njih laptop dolazi s dva USB A i 3,5 mm audio konektorom. Od mrežnih mogućnosti podržani su Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.4. Uskoro bi i na našem tržištu mogli vidjeti ovaj zanimljiv nedavno predstavljeni uređaj koji na stranicama proizvođača ima cijenu od 899 dolara. Sličan model, samo s još dodatnim 2-u-1 mogućnostima nedavno smo testirali i već je dostupan na domaćem tržištu.