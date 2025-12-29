U desetoj generaciji Lenovo Legion Pro 5 spaja OLED ekran, AMD Ryzen 9 procesor i RTX 5070 GPU

Pored Intelove inačice, Legion Pro 5 Gen 10 stiže i u AMD varijanti. Osim Ryzen 9 procesora na Zen 5 arhitekturi dolazi s kvalitetnim OLED ekranom sa 165 Hz te Nvdia RTX 5070 grafičkom karticom

SPECIFIKACIJE – Lenovo Legion Pro 5 Gen 10 Ekran 16” / 2560 x 1600 / OLED / 165 Hz Procesor AMD Ryzen 9 9955H (16/ 32 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1TB SSD Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

3 x USB A

2 × USB C (DisplayPort 2.1, 100 W power delivery)

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,5 kg Dimenzije 364,38 × 268,06 × 25,95 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 2.469,99 eura

Lenovo nudi nekoliko različitih opcija procesora i grafičkih kartica u sklopu Legion Pro 5 igraćeg laptopa desete generacije, pri čemu je ovaj Ryzen 9 najjači u ponudi, baš kao i RTX 5070 grafička kartica (moguće je pronaći ovaj model i s RTX 5060). Ipak, najveći pomak između generacija stigao je s poboljšanim ekranom i sada je moguće pronaći uređaj s OLED panelom. Najslabija potencijalna konfiguracija na Lenovo američkoj trgovini kreće od 1329 dolara, dok je kod nas ova konkretna konfiguracija prisutna s cijenom od 2.469,99 eura.

Legion Pro 5 ima crno aluminijsko kućište

Laptop ima Eclipse Black boju i aluminijsko čvrsto kućište. Poklopac ekrana na kojemu se nalazi Legion logo je nešto kraći od ostatka laptopa, pa straga ima izduženi stražnji dio sa zanimljivim dizajnom ventilacijskih otvora. Nešto deblji profil i RGB tipkovnica ponajviše otkrivaju osnovnu namjenu ovog prijenosnika. Tipkovnica ima numerički dio i izdvojene tipke za smjer, hod tipki od 1,6 mm te RGB pozadinsko osvjetljenje u 24 zone. Svi konektori smješteni su sa strana i nema ništa straga, a osim HDMI 2.1 i tri USB A tu su još dva USB C koji podržavaju DisplayPort 2.1 funkcionalnost te 3,5 mm audio konektor i Ethernet.

OLED panel jedna je od najvećih prednosti ovog modela i uz rezoluciju od 2560 x 1600 točaka ima visoku svjetlinu od 500 cd/2 koja u HDR načinu ide i dosta više, pa je laptop dobio HDR 1000 True Black certifikat. U odnosu na IPS ekran, tu je ipak nešto niža stopa osvježavanja ekrana i umjesto 240 stiže sa 165 Hz. Ekran pokriva i 100% DCI-P3 spektra. Iznad se nalazi 720p web kamera koja nije na razini ostatka hardvera.

Lenovo Legion Pro 5 stiže s RGB pozadinski osvjetljenom tipkovnicom

Govoreći o hardveru, u desetoj generaciji dostupna su tri Ryzen procesora, pri čemu je AMD Ryzen 9 9955H najjači u ponudi sa svojih 16 jezgri i maksimalnim taktom Zen 5 jezgri od 5,40 GHz. Procesor će biti dobra podrška grafičkoj kartici srednje kategorije Nvidia RTX 5070. Na ovoj rezoluciji moći ćete igrati bez problema AAA igre, pri čemu 5070 neće dobaciti najzahtjevnije naslove do 144 FPS-a uz visoke detalje.

Ova konfiguracija dolazi još s 32 GB radne memorije i SSD-om od terabajta. Od ostalih stvari vrijedi istaknuti stereo zvučnike po 2 W koje potpisuje Harman Kardon te podršku za najnovije mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.