Nasljednik XPS serije Dell 14 Premium promijenio je ime, ali ne i kvalitetu izrade i cijenu

Laptop se izdvaja kvalitetnim OLED ekranom, vrhunskom izradom i neobičnim dizajnom tipkovnice i touchpada, a od konektora donosi tri Thunderbolta 4

Bug.hr subota, 11. listopada 2025. u 21:26
SPECIFIKACIJE – Dell 14 Premium DA14250
Ekran 14,5 ” / 3200 x 2000 / OLED / 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 255H (6 P, 8 E, 2 LP/ 16 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 4050
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 3 x Thunderbolt 4
3,5 mm
Čitač microSD kartica
Masa 1,66 kg
Dimenzije 320 × 215,97 × 18 mm
Operacijski sustav Windows 11
Jamstvo 3 godine
Cijena 3.181,31 eura

Ime XPS dugi je niz godina bilo sinonim za najvišu klasu kod Dell prijenosnika. Serija je to koja je inovirala vrlo tanke rubove oko ekrana, a spada u ultraprijenosne modele s kvalitetnim materijalima u izradi, inovacijama u dizajnu i sa svakom generacijom novim komponentama. Jedna od prednosti ovog uređaja je kvalitetan OLED ekran visoke rezolucije, dok će se drugačiji dizajn tipkovnice i nevidljivog touchpada nekima svidjeti, a drugima biti izazovno za navikavanje.

Dell 14 Premium ima minimalistički dizajn, kvalitetno aluminijsko kućište i relativno male dimenzije, no ne i masu
Dizajn Dell 14 Premium modela je minimalistički, laptop stiže u platinum ili graphite boji i osim Dell loga na poklopcu ekrana, ima vrlo uredan izgled bez suvišnih detalja na odmorištu za dlanove. Kućište je izrađeno od aluminija, a laptop koristi i Gorilla Glass 3 za zaštitu OLED panela. U tradiciji serije obrub oko panela je vrlo tanak, a na vrhu se nalazi 1080p web kamera s IR senzorom za login u sustav.

OLED ekran visoke rezolucije jedna je od glavnih prednosti ovog uređaja
Dell 14 Premium dolazi s dva moguća ekrana, OLED-om visoke rezolucije od 3200 x 2000 piksela koji je u ovom uređaju te IPS niže rezolucije i cijene. Osim više rezolucije, OLED se ističe svjetlinom od 500 cd/m2, ima stopu osvježavanja panela od 120 Hz te pokriva 100% DCI-P3 spektra, a uz ogromnu gustoću piksela od 220 PPI dobar je odabir i za kreativne profesionalce, pogotovo u ovoj varijanti s dediciranom grafičkom karticom.

Osim spomenute grafičke kartice koja je u ovom slučaju RTX 4050 iz prošle generacije Nvidijinih modela, tu je Intel Core Ultra 255H procesor Arrow Lake serije sa 16 jezgri. Osim varijante s RTX 4050, Dell 14 Premium dolazi i u opciji s Intel Arc 140T integriranom grafikom. Cijena za model s OLED ekranom i dediciranom grafičkom karticom na našem je tržištu 3181 eura. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Laptop ima najmodernije mrežne mogućnosti u vidu Wi-Fi 7 i Bluetootha 5.4, a od konektora su tu „samo“ tri Thunderbolt 4 priključka, koji svi podržavaju power delivery i alternativnu DisplayPort funkcionalnost. Tu su još 3,5 mm audio konektor i čitač microSD kartica.

Dell već neko vrijeme nudi drugačiji dizajn tipkovnice i "nevidljivog" touchpada
Dell već neko vrijeme nudi drugačiji dizajn tipkovnice i "nevidljivog" touchpada

Posebna priča je tipkovnica koja se odmakla od chiclet dizajna i radi se o ravnoj tipkovnici bez razmaka među tipkama, no s dosta velikim kapicama. Gornji red funkcijskih tipki je dodiran, a ispod pozadinski osvjetljene tipkovnice nalazi se touchpad bez jasne naznake gdje se nalazi. Korisnici koji su navikli na tradicionalnu periferiju neminovno će trebati neko vrijeme prilagodbe na novi stil. Od laptopa koji po dizajnu, no ne i masi od 1,6 kilograma, spada u ultraprijenosne uređaje možete očekivati više od 15 sati autonomije na jednom punjenju baterije.

 

 

 

 



