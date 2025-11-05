Dell 32 Plus S3225QC na 32'' dijagonali nudi 4K QD-OLED panel sa 120 Hz i ima pet zvučnika

SPECIFIKACIJE – Dell 32 Plus S3225QC Ekran 32'' (3840 x 2160) / 120 Hz Tip matrice/Pozadinsko osvjetljenje QD-OLED Kontrast/Svjetlina 1.500.000:1/ 250 cd/m2 (1000 cd/m2 peak) Vrijeme odziva 8 ms (5 ms fast) Kutovi gledanja (hor./vert.) 178 / 178° Konektori HDMI 2.1, 3 x USB C (DisplayPort 1.4, power delivery

Veliki broj modela monitora koje u poslovnoj niši nudi Dell teško je razlikovati prema imenima, a srodne linije u različitim dijagonalama mogu imati i drugačiju tehnologiju. Tako je Dell 32 Plus s oznakom S3225QC model koji ima QD-OLED panel, dok se samo izmjenom jednog slova sa S3225QS dobije VA monitor što donosi dramatično drugačiji uređaj s posve drugim mogućnostima. Preporuka je pažljivo baciti oko na ime i potom još jednom provjeriti specifikacije. Doduše, VA model je znatno jeftiniji, a ovaj OLED monitor u našim trgovinama ima cijenu od 996,25 eura.

U dizajnu se najviše ističe podeblja „brada“ s tkaninom iza koje je smješten sustav od 5 zvučnika ukupne snage 25 W. Ne samo da će mogućnostima nadmašiti ono što u svijetu monitora nudi konkurencija nego se nudi i prostorni zvuk koji prati radnju na ekranu i kroz više zvučnika dočarava ovaj efekt. Ostale tri strane oko panela donose iznimno tanak crni rub i monitor ima kontrast između bijelog četvrtastog postolja, stalka i kućišta i crne prednje strane. Od ergonomskih podešenja, Dell 32 Plus S3225QC nudi namještanje po visini, zakretanje i naginjanje naprijed-natrag.

Dell 32 Plus S3225QC ima QD-OLED panel visoke vršne svjetline. Stiže sa 120 Hz stopom osvježavanja, podrškom za HDR10 i Dolby Vision, a monitor pokriva i 99% DCI-P3 spektra

Dellov Plus monitor s dijagonalom od 32'' nudi 4K rezoluciju i napredni QD-OLED panel kojeg isporučuje Samsung. Kao i drugi OLED monitori ima ponajbolji prikaz crne te gigantski kontrast. Standardna svjetlina monitora je 250 cd/m2, no u HDR načinu ide do vršnih 1000 cd/m2, a pritom valja naglasiti kako su podržani HDR10 i Dolby Vision, što i nije uobičajeno za monitore. Osim toga monitor pokriva 99% DCI-P3 spektra te stiže s DisplayHDR True Black 400 certifikatom. Iako 120 Hz nije vrh svemira za gaming, ovaj monitor dolazi s podrškom za AMD FreeSync i kompatibilnosti za G-Sync.

HDMI 2.1 i dva USB C porta smještena su straga, dok se još jedan USB C izvlači s dna ekrana

OSD izbornicima upravlja se preko joysticka koji je smješten straga, a tamo su i svi konektori. Dell 32 Plus S3225QC stiže s HDMI 2.1 i tri USB C konektora, od kojih se jedan može izvući s dna monitora. USB C podržava DisplayPort funkcionalnost i jedan od njih stiže s power delivery opcijom od 90 W. Ukupno se radi o monitoru s atraktivnim dizajnom, naprednim zvukom