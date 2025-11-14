Snažni novi Intelov procesor i Nvidia RTX 5070 noseće su komponente nove Dell Alienware 16X Aurore

Dodatak X na ime Aurora mali je, ali ključan dodatak s kojim ćete ga razlikovati od „obične“ Aurore. Ovaj model nešto je boljih specifikacija, a uslijed toga stiže i s nešto višom cijenom

SPECIFIKACIJE – Dell Alienware 16X Aurora Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 240 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E /24 T) Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 Memorija 32 GB DDR5 Disk 1TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2 x USB C (1 x Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio

Ethernet Masa 2,57 kg Dimenzije 356,98 mm x 265,43 mm x 23,4 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 3 godine Cijena Oko 2.894,82 eura

Dell Alienware svoju je ponudu razgranao kroz nekoliko podvrsta poznatog gaming laptopa, pa uz Area 51 i nedavno kod nas predstavljenu 16 Auroru, nudi i 16X Aurora što se čini kao mala, ali je zapravo podosta različit uređaj. Model s nastavkom X smjestio se u sredini između pristupačnije klasične Alienware Aurore i high-end Area 51 laptopa, a iako se serije razlikuju u dosta elemenata, najviše se to vidi u ponudi grafičkih kartica. Tako Area 51 dolazi i s najjačom karticom trenutačno RTX 5090, dok je gornja granica za Alienware 16X Auroru Nvidia RTX 5070.

Dell Alienware 16X Aurora ima aluminijsko kućište, plavičastu boju i prepoznatljivi logo na poklopcu ekrana

Dizajnom, barem u odabiru plavkastog sjaja 16X Aurora podsjeća na Area 51 računalo, no za razliku od najjačeg modela, ovaj nema izduženi zadnji dio. Zato je ventilacijske otvore uz one ispod uređaja i sa strane dobio i iznad tipkovnice. Osim prepoznatljivog loga vanzemaljca na poklopcu ekrana, aluminijsko kućište ima dosta umjeren dizajn. Laptop također nije među debljima u gaming svijetu, dok s masom od 2,5 kilograma nadilazi one najlakše igrače modele, ali i dalje je u razumnim okvirima.

Laptop stiže s IPS ekranom dijagonale 16'' i rezolucije 2560 x 1600 piksela te 240 Hz refresh rateom

Dell Alienware 16X Aurora stiže s IPS ekranom rezolucije 2560 x 1600 piksela i s dvostruko većom stopom osvježavanja panela u odnosu na mode Auroru bez X-a. Osim 240 Hz, ovaj se panel može pohvaliti i pokrivanjem 100% DCI-P3 spektra i među jačim je stavkama uređaja.

Tipkovnica ima jednozonsko pozadinsko RGB osvjetljenje i stiže s numeričkim dijelom

Ono za igrače najvažnije, stiže u unutrašnjosti. Ova konfiguracija koja na našem tržištu ima cijenu od 2894 eura opremljena je snažnim novim Intel Core Ultra 9 275HX procesorom koji ima 24 jezgre. Uz njega na performansama radi Nvidia RTX 5070, koja je ujedno najjača kartica dostupna u ovoj seriji prijenosnika iz Della. TU su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta. Tipkovnica dolazi s numeričkim dijelom i ima pozadinsko RGB osvjetljenje koje se može podešavati (u jednoj zoni) u Command Center aplikaciji. Laptop je opremljen najnovijim mrežnim mogućnostima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, dok od konektora ima HDMI 2.1, dva USB C od kojih je jedan Thunderbolt 4, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Cijenu ovog laptopa najviše diktira grafička kartica, a Aliewnare 16X Aurora dostupan je i sa slabijom RTX 5060 karticom.