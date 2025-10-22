Radna stanica Dell Pro Max 16 Plus ima OLED ekran, Core Ultra 9 procesor i profi Blackwell kartice

Bogato opremljena radna stanica s novim imenom nasljeđuje Dell Precision serije i donosi OLED ekran, snažni Core Ultra 9 procesor i nove Blackwell RTX Pro grafičke kartice za profesionalnu upotrebu, a tu je i nova CAMM2 radna memorija

SPECIFIKACIJE – Dell Pro Max 16 Plus Ekran 16 ” / 1920 x 1200 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 9 285HX (8 P, 16 E / 16 Threads) Grafička kartica Nvidia RTX Pro 3000 Blackwell Memorija 64 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 Konektori HDMI 2.1

1 x Thunderbolt 4

2 x Thunderbolt 5

2 x USB A

3,5 mm

Ethernet

Čitač SD kartica Masa 2,55 kg Dimenzije 360 × 258,60 × 18,97 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 4.942,00 eura

Promjena nomenklature Dellovih laptopa stigla je i do njihovih najjačih radnih stanica, pa je tako Precision 7670 postao Dell Pro Max 16 Plus, pri čemu ima očekivano novi hardver, ali i nešto veće dimenzije u odnosu na prethodnika, pa je tako promjena imena donijela i dosta promjena u samom uređaju. Najznačajnije karakteristike uređaja su jaki procesori Intelove Arrow Lake serije, a dostupni su od Ultra 5 do Ultra 9, OLED ekran i nove profesionalne Nvidia Blackwell grafičke kartice.

Minimalistički dizajn i kvalitetni materijali poput magnezija karakteriziraju izgled i izradu Dell Pro Max 16 Plus laptopa

Sa strane dizajna, radi se o vrlo generičkom izgledu koji uključuje tamno sivo kućište s poklopcem ekrana i odmorištem za dlanove od magnezija. U odnosu na Precision prethodnika, Pro Max 16 Plus narastao je dimenzijama i masom, ali je to opravdano sa snažnim komponentama. Pozadinski osvjetljena tipkovnica ima i numerički dio, a toucphad ispod nje je prilično velik. Iznad ekrana nalazi se napredna 8 MP web kamera s IR senzorom za biometrijski login u sustav.

Uređaj dolazi s OLED ekranom rezolucije 1920 x 1200 točaka, 120 Hz i svjetlinom od 500 cd/m2, pri čemu pokriva 100% DCI-P3 spektra

Jedna od jačih strana nove radne stanice je OLED ekran koji ide do 4K rezolucije, a na ovom konkretnom modelu stiže s 1920 x 1200 točaka što otkriva 16:10 usmjerenje. Osim toga, OLED donosi visoku stopu osvježavanja od 120 Hz, svjetlinu od 500 cd/m2 i ekran pokriva 100% DCI-P3 spektra uz VESA HDR 1000 True Black certifikat.

Jednako zanimljive su i komponente unutar kućišta koje predvodi Intel Core Ultra 9 285HX koji dolazi s 24 jezgre i ima iznimne performanse dovoljne za rad i u najzahtjevnijim alatima. S njime u paru dolaze Nvidia RTX Pro grafičke kartice kao što je ovaj model 3000 koji dolazi s 5888 CUDA jezgri i 12 GB GDDR7 memorije. Dell je pomaknuo granicu i s radnom memorijom, pa tako laptop dolazi s CAMM2 standardom koji nudi tanji profil koji leži direktno na matičnoj ploči. Osim 64 GB RAM-a, tu je i SSD od jednog terabajta, a ove vrijednosti naravno variraju od konfiguracije do konfiguracije. Ovako opremljen prijenosnik na našem se tržištu može nabaviti za malo ispod 5000 eura, a uz najjaču RTX 5000 grafičku karticu koja još nije široko dostupna, cijena će biti još i viša.

Od mnoštva konektora izdvajaju se dva Thunderbolt 5

Laptop inače dolazi s pregršt konektora, pa su tu uz HDMI 2.1, dva Thunderbolt 5 i jedan Thunderbolt 4. Tu su još dva USB A, 3,5 mm audio konektor, Ethernet i čitač SD kartica. Zanimljivo je što je Dell ugradio modularnu izvedbu USB C konektora, pa ih je moguće lako zamijeniti u slučaju kvara. Pro Max 16 Plus stiže i s Wi-Fi 7 te Bluetooth 5.4 mrežnim mogućnostima i ukupno se radi o iznimno opremljenoj radnoj stanici s vrlo sposobnim hardverom, ali i očekivano visokom cijenom.