Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 može povećati izvlačenjem 14'' OLED ekran na 16,7 inča

Lenovo se ponovno zaigrao s ThinkBook serijom i ponudio zanimljiv uređaj koji može povećati veličinu ekana s 14'' na velikih 16,7'' i ponovno je vratiti, zbog čega u imenu i ima riječ rollable. Osim naprednog OLED panela i solidnih specifikacija, ovaj uređaj ima i prilično visoku cijenu

Bug.hr četvrtak, 21. kolovoza 2025. u 10:04
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook Plus Gen6 Rollable
Ekran 14/16,7” / 2000 x 1600, 2000 x 2350 / OLED / 120 Hz
Procesor Intel Core Ultra 7 258V  (4 P+ 4 LP/8 T)
Grafička kartica Intel Arc 140V
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7 802.11BE (2 x 2), Bluetooth 5.4
Konektori 2 x USB C (2 x Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
Masa 1,69 kg
Dimenzije 303,5 × 230,6 × 19,15-23,6 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 2 godine
Cijena 3.971 eura

Uz niz tradicionalnih poslovnih laptopa, Lenovo već godinama eksperimentira sa zanimljivim konceptima koji se često kriju iza ThinkBook brenda. U prošlim generacijama vidjeli smo model Plus Twist Gen 4 koji je imao E-ink ekran, a prošle godine je Plus model stigao kao hibrid s mogućnošću korištenja kao Windows računala i Android tableta. Najnovija iteracija ThinkBook Plus modela šeste generacije donosi rollable ekran, odnosno mogućnost izvlačenja i produljenja veličine dijagonale s originalnih 14 na 16,7 inča. Radi se o laptopu koji je namijenjen poslovnim korisnicima, pa u tom kontekstu možemo gledati i visoku cijenu uređaja koja je na stranicama proizvođača oko 3300 dolara, dok se kod nas može naći za oko 4000 eura.

Kada se ekran odrola prema gore, uz aluminijski poklopac ekrana u nastavku dolazi plastični pokrov straga
Kada se ekran odrola prema gore, uz aluminijski poklopac ekrana u nastavku dolazi plastični pokrov straga

Mogućnost izvlačenja i visinskog povećavanja ekrana glavna je dizajnerska odlika uređaja koji dolazi u za ThinkBook poznatoj Luna Grey boji s dvotonskim rješenjem na aluminijskom poklopcu ekrana. Izvlačenje ekrana traje oko pet sekundi, nakon čega je straga plastični poklopac. Osim ove unikatne osobine radi se o klasičnom 14'' poslovnom laptopu minimalističkog dizajna. Treba spomenuti da dolazi s MIL-STD-810H standardom otpornosti, što dodatno povećava povjerenje u izdržljivost neobičnog oblika.

Ekran je najveća prednost ovog uređaja. U normalnom 14'' izdanju OLED panel ima rezoluciju 2000 x 1600 piksela i omjer stranica 5:4, dok se u izvučenom obliku dijagonala proteže na 16,7 '' i ima rezoluciju od 2000 x 2350 piksela i omjer stranica od 8:9. Veći izvučeni ekran neće vam pružiti neke benefite kod gledanja multimedije, no definitivno će pomoći u visokim Excel tablicama. Ekran možete podijeliti na dva 16:9 dijela jedan iznad drugoga što je korisno ako trebate izvor i odredište na kojemu koristite podatke s izvora. Ovaj fleksibilni OLED panel pri tome ima svjetlinu od 400 cd/m2, stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra, pa se doista radi o kvalitetnom panelu što bi mogli cijeniti fotografi ili dizajneri, kao i video editori.

Veliki 16,7'' ekran može se podijeliti horizontalno na dva manja 16:9 okvira
Veliki 16,7'' ekran može se podijeliti horizontalno na dva manja 16:9 okvira

Laptop dolazi u jednoj dostupnoj konfiguraciji s Intel Core Ultra 7 258V procesorom Lunar Lake serije predstavljene krajem 2024. godine. Radi se o procesoru koji ima osam jezgri, od čega su četiri performance. Osim što je relativno štedljiv, dolazi s vrlo dobrom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja je sposobna i za solidno casual igranje. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Lenovo je ugradio moderne mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, no nešto je slabija ponuda konektora sa samo dva Thunderbolt 4 i 3,5 mm audio konektorom. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 ima 5 megapikselnu kameru s infracrvenim senzorom za login u Windowse i zaštitom za privatnost. Baterija kapaciteta 66 Wh omogućit će autonomiju preko 11 sati.



TJEDNI Hi-Fi SETUP #004

Novosti

Slušaonica Ronis Velesajam

U našoj slušaonici svakodnevno slažemo zanimljive hi-fi sisteme raznih razina kompleksnosti, kvalitete i cijene za prezentacije našim posjetiteljima.

Kupi

KEF LSX II & II LT!

Akcija

Mali format, veliki zvuk

Doživite vrhunski Hi-Fi u kompaktnom dizajnu. KEF LSX II i LSX II LT nude besprijekoran bežični streaming, kristalno čist zvuk i moderan izgled koji se uklapa u svaki prostor. Sada uz posebnu akciju u Ronisu Velesajam.

Akcija

Prilagođeno HybridDigital UcD pojačalo.

Akcija

NAD C 379

2x80 W snage (do 300 W bridged), ESS SABRE DAC 32-bit/384kHz, MDC 2 utori za nadogradnje, MM Phono pretpojačalo, pojačalo za slušalice, HDMI eARC, digitalni ulazi i dva sub izlaza.

995 € 1.199 € Akcija

Klasičan, elegantan i ručno furnir.

Akcija

WHARFEDALE Super Denton

Trosistemski bookshelf zvučnik, woofer 165 mm Kevlar, midrange 50 mm, tweeter 25 mm, frekvencijski raspon 52 Hz–20 kHz, osjetljivost 87 dB, 6 Ω, snaga pojačala 25–120 W, max SPL 103 dB, MDF/iverica kabinet.

1.080 € 1.200 € Akcija

High-Fidelity KEF zvuk

Akcija

KEF LSX II LT

2x Uni-Q driver (19 mm HF, 115 mm LF/MF), snaga 2x100 W, raspon 54Hz–28kHz, max SPL 102 dB. Bežični streaming (AirPlay 2, Chromecast, BT 5.0, Spotify/Tidal Connect), ulazi HDMI ARC, optički, USB-C, Ethernet, izlaz za subwoofer.

799 € 999 € Akcija

Zabava koja traje cijelu noć.

Akcija

JBL PARTYBOX Stage 320

JBL PartyBox Stage 320, 240 W, 2×6,5" wooferi + 2×2,25" visokotonci, baterija do 18 h (punjenje 3 h), BT 5.4, AI Sound Boost, Auracast, TWS, ulazi za mikrofon i gitaru, IPX4, kotači i ručka, svjetlosni efekti, masa 16,5 kg.

569 € 589 € Akcija

Flagship noise-cancelling slušalice.

Akcija

BOWERS & WILKINS Px8

Bežične over-ear slušalice s Hybrid ANC-om, 40 mm driverima i BT 5.2 (aptX Adaptive/HD, AAC, SBC). Do 30 h baterije, brzo punjenje 15 min = 7 h, USB-C audio, 6 mikrofona za ANC i pozive. U paketu torbica i kabeli. Težina 320 g.

449 € 479 € Akcija

Kompatibilan s većinom subwoofera.

Akcija

AUDIOQUEST Sub IRISH RED 2m

AudioQuest Irish Red RCA kabel za subwoofer povezuje pojačala, prijemnike, soundbarove i AVR uređaje. Masivni vodiči sa 0,5% srebra smanjuju izobličenja, pjenasti polietilen čuva dinamiku, a metalni sloj uklanja visokofrekventne smetnje.

89 € 103 € Akcija

Savršeno se uklapa s ARCAM A5 i A15 pojačalima.

Preporuka

ARCAM Radia ST5 streamer

Streamer s podrškom za Hi-res formate (FLAC, WAV, MQA, DSD128), gapless reprodukcijom, digitalnim (koaksijalni, optički) i analognim RCA izlazima. Frekvencijski odziv 20 Hz – 20 kHz ±0,05 dB. Snaga 12 W, ECO standby <0,5 W. Dimenzije 431 x 344 x 83 mm, težina 3,5 kg.

1.089,00 € Kupi

Profinjena estetika i performanse bez premca.

Preporuka

PSB Imagine T65 zvučnici

3-smjerni zvučnik s 1” (25 mm) titanium kupolastim visokotoncem, 5,25” (133 mm) srednjetonskim i 2x 6,5” (165 mm) bas jedinicama od tkanog karbonskog vlakna. Impedancija 8 Ω (min. 4 Ω), osjetljivost 88–90 dB, frekvencijski odziv 28 Hz – 23 kHz (±3 dB). Preporučena snaga pojačala 20–200 W.

1.989,00 € Kupi

Prisma tehnologija za multiroom rad.

Preporuka

PRIMARE I25 Titanium pojačalo

Pojačalo 2x100 W (8 Ω), 5 analognih ulaza, DAC s USB-B, optičkim i koaksijalnim ulazima, podržava PCM do 768 kHz, DSD do 512, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay, Spotify Connect, Chromecast. THD <0,01%, SNR >100 dB, daljinsko upravljanje.

2.715,03 € Kupi

Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi