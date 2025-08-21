Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 može povećati izvlačenjem 14'' OLED ekran na 16,7 inča

Lenovo se ponovno zaigrao s ThinkBook serijom i ponudio zanimljiv uređaj koji može povećati veličinu ekana s 14'' na velikih 16,7'' i ponovno je vratiti, zbog čega u imenu i ima riječ rollable. Osim naprednog OLED panela i solidnih specifikacija, ovaj uređaj ima i prilično visoku cijenu

SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook Plus Gen6 Rollable Ekran 14/16,7” / 2000 x 1600, 2000 x 2350 / OLED / 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 258V (4 P+ 4 LP/8 T) Grafička kartica Intel Arc 140V Memorija 32 GB LPDDR5 Disk 1 TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 802.11BE (2 x 2), Bluetooth 5.4 Konektori 2 x USB C (2 x Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)

3,5-mm audio Masa 1,69 kg Dimenzije 303,5 × 230,6 × 19,15-23,6 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 3.971 eura

Uz niz tradicionalnih poslovnih laptopa, Lenovo već godinama eksperimentira sa zanimljivim konceptima koji se često kriju iza ThinkBook brenda. U prošlim generacijama vidjeli smo model Plus Twist Gen 4 koji je imao E-ink ekran, a prošle godine je Plus model stigao kao hibrid s mogućnošću korištenja kao Windows računala i Android tableta. Najnovija iteracija ThinkBook Plus modela šeste generacije donosi rollable ekran, odnosno mogućnost izvlačenja i produljenja veličine dijagonale s originalnih 14 na 16,7 inča. Radi se o laptopu koji je namijenjen poslovnim korisnicima, pa u tom kontekstu možemo gledati i visoku cijenu uređaja koja je na stranicama proizvođača oko 3300 dolara, dok se kod nas može naći za oko 4000 eura.

Kada se ekran odrola prema gore, uz aluminijski poklopac ekrana u nastavku dolazi plastični pokrov straga

Mogućnost izvlačenja i visinskog povećavanja ekrana glavna je dizajnerska odlika uređaja koji dolazi u za ThinkBook poznatoj Luna Grey boji s dvotonskim rješenjem na aluminijskom poklopcu ekrana. Izvlačenje ekrana traje oko pet sekundi, nakon čega je straga plastični poklopac. Osim ove unikatne osobine radi se o klasičnom 14'' poslovnom laptopu minimalističkog dizajna. Treba spomenuti da dolazi s MIL-STD-810H standardom otpornosti, što dodatno povećava povjerenje u izdržljivost neobičnog oblika.

Ekran je najveća prednost ovog uređaja. U normalnom 14'' izdanju OLED panel ima rezoluciju 2000 x 1600 piksela i omjer stranica 5:4, dok se u izvučenom obliku dijagonala proteže na 16,7 '' i ima rezoluciju od 2000 x 2350 piksela i omjer stranica od 8:9. Veći izvučeni ekran neće vam pružiti neke benefite kod gledanja multimedije, no definitivno će pomoći u visokim Excel tablicama. Ekran možete podijeliti na dva 16:9 dijela jedan iznad drugoga što je korisno ako trebate izvor i odredište na kojemu koristite podatke s izvora. Ovaj fleksibilni OLED panel pri tome ima svjetlinu od 400 cd/m2, stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra, pa se doista radi o kvalitetnom panelu što bi mogli cijeniti fotografi ili dizajneri, kao i video editori.

Veliki 16,7'' ekran može se podijeliti horizontalno na dva manja 16:9 okvira

Laptop dolazi u jednoj dostupnoj konfiguraciji s Intel Core Ultra 7 258V procesorom Lunar Lake serije predstavljene krajem 2024. godine. Radi se o procesoru koji ima osam jezgri, od čega su četiri performance. Osim što je relativno štedljiv, dolazi s vrlo dobrom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja je sposobna i za solidno casual igranje. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Lenovo je ugradio moderne mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, no nešto je slabija ponuda konektora sa samo dva Thunderbolt 4 i 3,5 mm audio konektorom. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 ima 5 megapikselnu kameru s infracrvenim senzorom za login u Windowse i zaštitom za privatnost. Baterija kapaciteta 66 Wh omogućit će autonomiju preko 11 sati.