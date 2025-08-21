Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 može povećati izvlačenjem 14'' OLED ekran na 16,7 inča
Lenovo se ponovno zaigrao s ThinkBook serijom i ponudio zanimljiv uređaj koji može povećati veličinu ekana s 14'' na velikih 16,7'' i ponovno je vratiti, zbog čega u imenu i ima riječ rollable. Osim naprednog OLED panela i solidnih specifikacija, ovaj uređaj ima i prilično visoku cijenu
|SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkBook Plus Gen6 Rollable
|Ekran
|14/16,7” / 2000 x 1600, 2000 x 2350 / OLED / 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 7 258V (4 P+ 4 LP/8 T)
|Grafička kartica
|Intel Arc 140V
|Memorija
|32 GB LPDDR5
|Disk
|1 TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7 802.11BE (2 x 2), Bluetooth 5.4
|Konektori
|2 x USB C (2 x Thunderbolt 4, power delivery, DisplayPort)
3,5-mm audio
|Masa
|1,69 kg
|Dimenzije
|303,5 × 230,6 × 19,15-23,6 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|3.971 eura
Uz niz tradicionalnih poslovnih laptopa, Lenovo već godinama eksperimentira sa zanimljivim konceptima koji se često kriju iza ThinkBook brenda. U prošlim generacijama vidjeli smo model Plus Twist Gen 4 koji je imao E-ink ekran, a prošle godine je Plus model stigao kao hibrid s mogućnošću korištenja kao Windows računala i Android tableta. Najnovija iteracija ThinkBook Plus modela šeste generacije donosi rollable ekran, odnosno mogućnost izvlačenja i produljenja veličine dijagonale s originalnih 14 na 16,7 inča. Radi se o laptopu koji je namijenjen poslovnim korisnicima, pa u tom kontekstu možemo gledati i visoku cijenu uređaja koja je na stranicama proizvođača oko 3300 dolara, dok se kod nas može naći za oko 4000 eura.
Mogućnost izvlačenja i visinskog povećavanja ekrana glavna je dizajnerska odlika uređaja koji dolazi u za ThinkBook poznatoj Luna Grey boji s dvotonskim rješenjem na aluminijskom poklopcu ekrana. Izvlačenje ekrana traje oko pet sekundi, nakon čega je straga plastični poklopac. Osim ove unikatne osobine radi se o klasičnom 14'' poslovnom laptopu minimalističkog dizajna. Treba spomenuti da dolazi s MIL-STD-810H standardom otpornosti, što dodatno povećava povjerenje u izdržljivost neobičnog oblika.
Ekran je najveća prednost ovog uređaja. U normalnom 14'' izdanju OLED panel ima rezoluciju 2000 x 1600 piksela i omjer stranica 5:4, dok se u izvučenom obliku dijagonala proteže na 16,7 '' i ima rezoluciju od 2000 x 2350 piksela i omjer stranica od 8:9. Veći izvučeni ekran neće vam pružiti neke benefite kod gledanja multimedije, no definitivno će pomoći u visokim Excel tablicama. Ekran možete podijeliti na dva 16:9 dijela jedan iznad drugoga što je korisno ako trebate izvor i odredište na kojemu koristite podatke s izvora. Ovaj fleksibilni OLED panel pri tome ima svjetlinu od 400 cd/m2, stopu osvježavanja ekrana od 120 Hz i pokriva 100% DCI-P3 spektra, pa se doista radi o kvalitetnom panelu što bi mogli cijeniti fotografi ili dizajneri, kao i video editori.
Laptop dolazi u jednoj dostupnoj konfiguraciji s Intel Core Ultra 7 258V procesorom Lunar Lake serije predstavljene krajem 2024. godine. Radi se o procesoru koji ima osam jezgri, od čega su četiri performance. Osim što je relativno štedljiv, dolazi s vrlo dobrom integriranom grafičkom karticom Intel Arc 140V koja je sposobna i za solidno casual igranje. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od 1 TB. Lenovo je ugradio moderne mrežne standarde u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, no nešto je slabija ponuda konektora sa samo dva Thunderbolt 4 i 3,5 mm audio konektorom. Lenovo ThinkBook Plus Gen 6 ima 5 megapikselnu kameru s infracrvenim senzorom za login u Windowse i zaštitom za privatnost. Baterija kapaciteta 66 Wh omogućit će autonomiju preko 11 sati.