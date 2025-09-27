Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 i u jeftinijoj AMD varijanti donosi većinu prednosti popularne serije

Iako nema najnovije AMD procesore, paket donosi ThinkPad periferiju, dobru opremljenost, ultraprijenosne dimenzije i zamjetno povoljniju cijenu u odnosu na Intelove konfiguracije

Bug.hr subota, 27. rujna 2025. u 07:30
SPECIFIKACIJE – Lenovo ThinkPad E14 Gen 7
Ekran 14'” / 1920 x 1200 / IPS/ 60 Hz
Procesor AMD Ryzen 7 250 (8/16 Threads)
Grafička kartica AMD Radeon 780M
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 1 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB Type C (power delivery, DP 1.4)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 1,41 kg
Dimenzije 313 x 220,3 x 15,25 mm
Operacijski sustav Windows 11 Pro
Jamstvo 3 godine
Cijena 1.233,00 eura

Lenovo ThinkPad ima gotovo legendarni status i vrlo je često preferirani odabir za poslovno računalo. Serija E14 spaja male dimenzije i masu, vrlo solidnu izradu i komponente koje pogotovo u AMD izvedbi nisu u samom vrhu, ali pružaju dovoljno da bi se održala visoka reputacija brenda. Tako u sedmoj generaciji Lenovo nudi AMD procesore iz Hawk Point genracije, dok već postoje noviji Krackan i Strix Point. Istovremeno, Intelova varijanta E14 Gen 7 laptopa ima novije Arrow Lake H seriju, no i za par stotina eura višu cijenu. Ova konfiguracija može se naći za 1233 eura na domaćem tržištu, dok modeli s Intelom idu i preko 1800, s tim da u tom paketu stiže i bolji ekran.

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 ima minimalistički poslovni dizajn u prepoznatljivoj crnoj boji s crvenim naglascima
Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 ima minimalistički poslovni dizajn u prepoznatljivoj crnoj boji s crvenim naglascima

Lenovo ThinkPad E14 Gen 7 dolazi s klasičnim dizajnom mat crne boje s crvenim naglascima. Metalni poklopac ekrana podiže osjećaj kvalitete, a vjerojatno najjači adut Lenovo nudi kroz svoju periferiju, pa je tu prepoznatljiva tipkovnica s TrackPointom i touchpad s tri tipke na vrhu. Tipkovnica ima dvije faze pozadinskog osvjetljenja, a tu je sada nezaobilazna Copilot tipka. Okvir oko ekrana je tanak, osim na gornjoj strani gdje je u izbočenju smještena web kamera s fizičkom poklopcem i IR senzorom za Windows Hello.

Laptop dolazi s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela i 60 Hz
Laptop dolazi s IPS ekranom rezolucije 1920 x 1200 piksela i 60 Hz

U ovu je generaciju ThinkPad E14 modela Lenovo ugradio IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 piksela sa svjetlinom od 300 cd/m2 i stopom osvježavanja ekrana od 60 Hz. Radi se o relativno bazičnom panelu koji je namijenjen uredskom poslovanju bez naprednih specifikacija.

Tipkovnica i touchpad se nastavljaju na tradiciju ThinkPad serije i među jačim su stranama uređaja
Tipkovnica i touchpad se nastavljaju na tradiciju ThinkPad serije i među jačim su stranama uređaja

Za performanse se brine AMD Ryzen 7 250 procesor koji ima osam jezgri. I dok od njega možete očekivati vrlo dobre performanse u Office i multimedijalnim, pa i zahtjevnijim aplikacijama, integrirana AMD Radeon 780M grafika neće ponuditi nešto više poput dovoljne snage za igre. U konfiguraciji dolazi još 32 GB radne memorije i SSD od 1 terabajta, a ove su specifikacije varijabilne i moguće je naći drugačije memorijske opcije.

Laptop dolazi s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.2 mrežnim mogućnostima, a od konektora su tu HDMI 2.1, dva USB C i A te 3,5 mm audio priključak. Uz to, ThinkPad E14 Gen 7 ima i Ethernet konektor. Ukupno se radi o vrlo dobro zaokruženom uređaju koji uz prepoznatljive prednosti ThinkPad serije ima i pristupačnu cijenu te solidne komponente.



