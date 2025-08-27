Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition donosi premium metalno OLED iskustvo
Lenovo je bogato opremio laptop Yoga Pro 7: uz čvrsto aluminijsko kućište, posebnu pozornost posvetio je dizajnu, a dodatno ga krasi OLED panel visoke razlučivosti te moćni procesor Intel Core Ultra 7
|SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition
|Ekran
|14,5” /3000 x 1876 / OLED/ 120 Hz
|Procesor
|Intel Core Ultra 7 255H
|Grafička kartica
|Intel Arc 140T
|Memorija
|32 GB DDR5
|Disk
|1TB NVMe PCIe
|Mreža
|Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4
|Konektori
|1 × HDMI 2.1
2x USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)
1 × USB A
3,5-mm audio
Čitač SD kartica
|Masa
|1,54 kg
|Dimenzije
|325,3 x 228,1 x 16,9 mm
|Operacijski sustav
|Windows 11 Pro
|Jamstvo
|2 godine
|Cijena
|1.617.68 eura
Dulje od desetljeća na tržištu se nalaze laptopi Lenovo Yoga, koji su od početnog konvertibilnog oblika u međuvremenu poprimili različite verzije. Dodatak Aura Edition Lenovo je u ime uveo kako bi istaknuo AI mogućnosti prijenosnika povezane s dijelom procesora zaduženim za AI zadatke, integriranim Copilotom i ostalim alatima u sustavu. Osim toga, ta generacija Yoge Pro 7 donosi kućište visoke kvalitete izrade, snažan procesor, OLED ekran visoke razlučivosti te brojne konektore, uključujući dva Thunderbolta 4.
Ljepota je subjektivna, no može se reći kako se Lenovo potrudio da Yoga Pro 7 kod što većeg broja ljudi ostavi upečatljiv vizualni dojam. Laptop je izrađen od pjeskarenog aluminija sa zaobljenim rubovima i relativno je tanak za svoju kategoriju, a dolazi u boji Luna Grey. Kako bi se postigle manje dimenzije i išlo ukorak s trendovima modernog dizajna, Lenovo je oko ekrana postavio vrlo tanke rubove, dok je zbog smještaja 5-megapikselne kamere s IR senzorom za prijavu u sustav iznad ekrana napravio blago izbočenje. Uz web-kameru Lenovo je postavio četiri mikrofona s poništavanjem buke.
Ekran dijagonale 14,5" je OLED i osjetljiv na dodir, s razlučivošću od 3000 x 1876 piksela i omjerom stranica 16:10. Ekran ima "glossy" sloj i anti-fingerprint premaz te vrlo impresivne karakteristike. Uz visok kontrast i odličan prikaz crne, posjeduje i visoku svjetlinu od 500 cd/m², koja u HDR prikazu može dosegnuti do 1000 cd/m². Panel pokriva 100% sRGB i DCI-P3 spektar, i doista je najzanimljiviji dio ovog modela.
Srce uređaja je Intelov procesor Arrow Lake, predstavljen početkom 2025. godine, model Intel Core Ultra 7 255H sa 16 jezgri, od kojih je 6 jačih, tzv. performance jezgri. U ponudi je još i jači i skuplji Core Ultra 9 285H. Yoga Pro 7 Aura ima i Intelovu integriranu grafiku Arc 140T, koja omogućuje vrlo dobre performanse za integrirani GPU, pa ćete moći i zaigrati poneku igru uz smanjena očekivanja vezana za razlučivost i detalje na zahtjevnijim naslovima.
Ugrađeno je 32 GB radne memorije, koja je zalemljena i ne može se nadograđivati, što je možda i najveća potencijalna mana. Tu je i SSD kapaciteta 1 TB, a s obzirom na to da postoje dva utora za diskove, moguće je dodati još spremišnog prostora.
I ostatak laptopa prilično je opremljen, počevši od četiri zvučnika, preko nove Yoga tipkovnice s hodom tipki od 1,5 mm, otpornosti na prolijevanje i pozadinskog osvjetljenja, pa sve do konektora. Oni uključuju dva USB-A porta, dva Thunderbolta 4 s podrškom za power delivery i DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 3,5 mm audiokonektor i čitač SD kartica. Laptop dolazi s baterijom kapaciteta 84 Wh.
Lenovo je ponudio vrlo zaokruženu priču s laptopom Yoga Pro 7 Aura Edition, koji ima kompaktan dizajn s aluminijskim kućištem, napredan OLED ekran i vrlo dobre komponente, pri čemu je i cijena vrlo konkurentna.