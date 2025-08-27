Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition donosi premium metalno OLED iskustvo

Lenovo je bogato opremio laptop Yoga Pro 7: uz čvrsto aluminijsko kućište, posebnu pozornost posvetio je dizajnu, a dodatno ga krasi OLED panel visoke razlučivosti te moćni procesor Intel Core Ultra 7

SPECIFIKACIJE – Lenovo Yoga Pro 7 Aura Edition Ekran 14,5” /3000 x 1876 / OLED/ 120 Hz Procesor Intel Core Ultra 7 255H Grafička kartica Intel Arc 140T Memorija 32 GB DDR5 Disk 1TB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 7 2x2, Bluetooth 5.4 Konektori 1 × HDMI 2.1

2x USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)

1 × USB A

3,5-mm audio

Čitač SD kartica Masa 1,54 kg Dimenzije 325,3 x 228,1 x 16,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 2 godine Cijena 1.617.68 eura

Dulje od desetljeća na tržištu se nalaze laptopi Lenovo Yoga, koji su od početnog konvertibilnog oblika u međuvremenu poprimili različite verzije. Dodatak Aura Edition Lenovo je u ime uveo kako bi istaknuo AI mogućnosti prijenosnika povezane s dijelom procesora zaduženim za AI zadatke, integriranim Copilotom i ostalim alatima u sustavu. Osim toga, ta generacija Yoge Pro 7 donosi kućište visoke kvalitete izrade, snažan procesor, OLED ekran visoke razlučivosti te brojne konektore, uključujući dva Thunderbolta 4.

OLED ekran visoke razlučivosti 3000 x 1876 piksela i osvježavanja od 120 Hz, koji ima visoku svjetlinu i pokriva 100% DCI-P3 spektar, jedna je od najvećih prednosti laptopa Yoga Pro 7

Ljepota je subjektivna, no može se reći kako se Lenovo potrudio da Yoga Pro 7 kod što većeg broja ljudi ostavi upečatljiv vizualni dojam. Laptop je izrađen od pjeskarenog aluminija sa zaobljenim rubovima i relativno je tanak za svoju kategoriju, a dolazi u boji Luna Grey. Kako bi se postigle manje dimenzije i išlo ukorak s trendovima modernog dizajna, Lenovo je oko ekrana postavio vrlo tanke rubove, dok je zbog smještaja 5-megapikselne kamere s IR senzorom za prijavu u sustav iznad ekrana napravio blago izbočenje. Uz web-kameru Lenovo je postavio četiri mikrofona s poništavanjem buke.

U ovoj generaciji Lenovo je ugradio novu tipkovnicu Yoga, koja je otporna na prolijevanje, stiže s pozadinskim osvjetljenjem i ima hod tipki od 1,5 mm

Ekran dijagonale 14,5" je OLED i osjetljiv na dodir, s razlučivošću od 3000 x 1876 piksela i omjerom stranica 16:10. Ekran ima "glossy" sloj i anti-fingerprint premaz te vrlo impresivne karakteristike. Uz visok kontrast i odličan prikaz crne, posjeduje i visoku svjetlinu od 500 cd/m², koja u HDR prikazu može dosegnuti do 1000 cd/m². Panel pokriva 100% sRGB i DCI-P3 spektar, i doista je najzanimljiviji dio ovog modela.

Srce uređaja je Intelov procesor Arrow Lake, predstavljen početkom 2025. godine, model Intel Core Ultra 7 255H sa 16 jezgri, od kojih je 6 jačih, tzv. performance jezgri. U ponudi je još i jači i skuplji Core Ultra 9 285H. Yoga Pro 7 Aura ima i Intelovu integriranu grafiku Arc 140T, koja omogućuje vrlo dobre performanse za integrirani GPU, pa ćete moći i zaigrati poneku igru uz smanjena očekivanja vezana za razlučivost i detalje na zahtjevnijim naslovima.

Ugrađeno je 32 GB radne memorije, koja je zalemljena i ne može se nadograđivati, što je možda i najveća potencijalna mana. Tu je i SSD kapaciteta 1 TB, a s obzirom na to da postoje dva utora za diskove, moguće je dodati još spremišnog prostora.

Laptop ima atraktivan izgled i napredan OLED ekran

I ostatak laptopa prilično je opremljen, počevši od četiri zvučnika, preko nove Yoga tipkovnice s hodom tipki od 1,5 mm, otpornosti na prolijevanje i pozadinskog osvjetljenja, pa sve do konektora. Oni uključuju dva USB-A porta, dva Thunderbolta 4 s podrškom za power delivery i DisplayPort 2.1, HDMI 2.1, 3,5 mm audiokonektor i čitač SD kartica. Laptop dolazi s baterijom kapaciteta 84 Wh.

Lenovo je ponudio vrlo zaokruženu priču s laptopom Yoga Pro 7 Aura Edition, koji ima kompaktan dizajn s aluminijskim kućištem, napredan OLED ekran i vrlo dobre komponente, pri čemu je i cijena vrlo konkurentna.