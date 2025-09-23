MSI Katana 15 HX za 2000 eura stiže s RTX 5070 grafičkom karticom u klasičnom gaming odijelu

Katana je MSI verzija pristupačnijeg igračeg prijenosnika, a sama cijena ponajviše će ovisiti o najskupljoj i najvažnijoj komponenti, grafičkoj kartici

Bug.hr utorak, 23. rujna 2025. u 08:15
SPECIFIKACIJE – MSI Katana 15 HX
Ekran 15,6” / 2560 x 1440 / IPS / 165 Hz
Procesor Intel Core i7-14650HX (8 P, 8 E / 24 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070
Memorija 16 GB DDR5
Disk 1TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3
Konektori 1 × HDMI 2.1
3 x USB A
1 x USB C (DisplayPort, power delivery)
3,5-mm audio
Ethernet
Masa 2,4 kg
Dimenzije 359 × 262 × 25,5 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.049,00 eura

‎Kao i uvijek, teško je spojiti pojam jeftinije ili pristupačno i gaming laptop u 2025. godini, čak i kada se radi o Katana seriji koja ima upravo taj zadatak, ponuditi jeftiniju opciju za igrači prijenosnik. MSI Katana 15 HX na našem se tržištu najčešće može naći upravo u ovoj konfiguraciji s kombinacijom Core i7-14650HX procesora i RTX 5070 grafičke kartice i njena cijena je oko 2000 eura. MSI je ponudio i brojne druge komponente u ovoj seriji, pa ćete sa slabijim RTX 5060 i Core i5 procesorom, ali i lošijim ekranom platiti 1260 eura.

Po ventilacijskim otvorima, većim dimenzijama i RGB osvjetljenoj tipkovnici znamo da se radi o gaming modelu
Jedna od stvari na kojoj je MSI nastojao uštedjeti je u upotrebljenim materijalima, pa ovaj skoro retro dizajnirani gamer stiže s potpuno plastičnim kućištem i ne osobito tankim profilom, a proizvođač nije slijedio trend tankih rubova oko ekrana. U skoro minimalističkom pristupu, na poklopcu ekrana možemo naći samo logo proizvođača, dok gaming namjenu otkriva tek RGB pozadinsko osvjetljenje u četiri zone koje donosi tipkovnica. Kada smo već kod periferije, tipkovnica ima numerički dio, vizualno izdvojene WASD tipke te tipke za smjer pristojne veličine. Same tipke imaju hod od 1,7 mm, a MSI se pohvalio i većim touchpadom u odnosu na prošlu generaciju.

MSI Katana 15 HX ističe se IPS ekranom rezolucije 2560 x 1440 piksela i 165 Hz koji uz to pokriva 100% DCI-P3 spektra
MSI Katana 15 HX na našem tržištu dolazi s boljom verzijom IPS ekrana u najvećem broju slučajeva. Radi se o IPS panelu rezolucije 2560 x 1440 piksela, svjetline d 300 cd/m2 koji pokriva 100% DCI-P3 spektra i ima zamjetno bolje specifikacije od varijante koju pronalazimo u jeftinijem dijelu Katana spektra i koji ima Full HD rezoluciju te 144 Hz.

Tipkovnica ima pozadinsko RGB osvjetljenje u četiri zone, vizualno izdvojene WASD tipke te hod tipki od 1,7 mm
Komponenta na koju ćete prvo baciti oko na popisu specifikacija je grafička kartica i u ovom slučaju se radi o Nvidia GeForce RTX 5070 koja dolazi s 8 GB GDDR7 memorije i biti će dostatna za ugodno igranje na ovoj rezoluciji. Tu je i Intelov procesor iz Raptor Lake serije, Core i7-14650 HX koji dolazi sa 16 jezgri, od čega je 8 jačih performance.

Među specifikacijama ove konfiguracije možemo još pronaći 16 GB radne memorije te SSD od 1 TB. Mrežne mogućnosti nisu se pomaknule u odnosu na prošlu generaciju, pa tu imamo Wi-Fi 6E te Bluetooth 5.3, a slična je i ponuda konektora. Tako ovaj laptop dolazi s HDMI 2.1, USB C te tri USB A, no ovog puta nema arhaične verzije 2.0. Baterija koja nije osobito presudni faktor u gaming laptopima stiže sa 75 Wh.



