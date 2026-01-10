MSI Vector 17 HX AI ima Nvidia RTX 5090 grafičku karticu i zbog tog cijenu iznad 5500 eura

Vrlo snažni Intel Core Ultra 9 zajedno s najjačom mobilnom grafikom iz Nvidije pogoni Vector 17 HX AI, a velike razlike u cijeni istog laptopa dolaze najviše zbog upravo odabira grafičke kartice

Bug.hr subota, 10. siječnja 2026. u 20:17
SPECIFIKACIJE – MSI Vector 17 HX AI A2XW
Ekran 17” / 1920 x 1200 / IPS/ 165 Hz
Procesor Intel Core Ultra 9 275HX (8 P, 16 E/ 24 Threads)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5090
Memorija 32 GB LPDDR5
Disk 2 TB NVMe PCIe
Mreža Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x Thunderbolt 5 (DisplayPort, Power Delivery)
2 × USB A
3,5 mm audio
Čitač SD kartica
Ethernet
Masa 3 kg
Dimenzije 380,34 × 297,97 × 28,75 mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Cijena 5.829,00 eura

Prije nekoliko godina solidni polovni automobil mogli ste pronaći za 6000 eura. Gameri koji žele apsolutno najbolje performanse, sada taj iznos trebaju izdvojiti za one najjače modele laptopa. Upravo se u grafičkoj kartici krije problem velike razlike u cijeni istih modela laptopa. Tako ovaj MSI Vector 17 HX AI A2XW možete s Nvidia RTX 5070 Ti pronaći za 3699 eura, dok je cijena modela s trenutačno najjačom mobilnom karticom RTX 5090 nevjerojatnih 5829 eura. Osim vrha GPU ponude MSI je ugradio snažni Intelov Core Ultra 9 procesor, vrlo dobar izbor konektora i ukupno se radi o vrlo zanimljivom gaming modelu.

MSI Vector 17 HX AI A2XW stiže s metalnim poklopcem ekrana i plastičnim kućištem
MSI Vector 17 HX AI A2XW stiže s metalnim poklopcem ekrana i plastičnim kućištem

Laptop stiže u Cosmos Gray boji i s velikim dimenzijama te masom od 3 kilograma. Očekivano zadebljani stražnji kraj na sebi ima dio konektora dok su otvori za napredni sustav hlađenja i straga i sa strane. Vector 17 HX AI ima metalni poklopac ekrana, dok je ostatak kućišta načinjen od plastike. Gaming estetici pridonosi tipkovnica sa svojim pozadinskim RGB osvjetljenjem u 24 zone. Osim što ima tipke za smjer normalne veličine i izdvojene WASD tipke, MSI je smjestio i numerički dio. Touchpad je vrlo prostran i malo izdužen. Okviri oko ekrana su tanji sa strana i nešto deblji na vrhu gdje je i smještena Full HD kamera s IR senzorom za lakši login u sustav.

IPS ekran u ovom slučaju ima Full HD rezoluciju i 165 Hz, a postoji i verzija s rezolucijom od 2560 x 1600 piksela i 240 Hz
IPS ekran u ovom slučaju ima Full HD rezoluciju i 165 Hz, a postoji i verzija s rezolucijom od 2560 x 1600 piksela i 240 Hz

Moguće je laptop nabaviti s dva različita ekrana. Zanimljivo da jeftiniji model s našeg tržišta ima IPS panel više rezolucije od 2560 x 1600 piksela koji dolazi i s 240 Hz, dok za skoro 6000 eura dobivate Full HD rezoluciju i 165 Hz, pa se pomalo i gubi smisao ovako snažne grafičke kartice.

Unutar glomaznog kućišta za performanse se brine Intelov Core Ultra 9 275 HX procesor koji stiže s 24 jezgre i radi u paru sa spomenutom RTX 5090 grafičkom karticom koja će bez problema pogurati i najzahtjevnije naslove. Naša konfiguracija na 2 TB ima dovoljno mjesta za velik broj igara, a i 32 GB radne memorije je sad već standardna količina. Obje se te vrijednosti mogu nadograditi.

Očekivano je tu i RGB pozadinski osvjetljena tipkovnica
Očekivano je tu i RGB pozadinski osvjetljena tipkovnica

MSI stiže s najnovijim mrežnim standardima u vidu Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4, a ima i dva Thunderbolt 5 konektora. Osim njih, tu su još HDMI 2.1, dva USB A, Ethernet i 3,5 mm audio konektor. Treba izdvojiti i čitač SD kartica koji će dobro doći korisnicima koji imaju druge radne namjene za laptop. Svakako bi idealno sparili jaču grafiku i ekran, no sve dostupne varijante omogućit će ugodno igranje.

 



