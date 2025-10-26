Novi Apple MacBook Pro 14 u istom odijelu donosi novi i jači M5 čipset i još poneku novinu

SPECIFIKACIJE – Apple MacBook Pro 14 M5 Ekran 14,2 ” / 3024 x 1964 / Mini LED (IPS) / 120 Hz Procesor M5 (10 jezgri) Grafička kartica M5 integrirani GPU (10 jezgri) Memorija 16 GB LPDDR5x Disk 512 GB NVMe PCIe Gen 4 Mreža Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.3 Konektori 3 x Thunderbolt 4,

HDMI,

MagSafe 3,

3,5 mm,

SDXC čitač kartica Masa 1,55 kg Dimenzije 312,6 × 221,2 × 15,1 mm Operacijski sustav macOS 26 Jamstvo 1 godina Cijena 1.989,99 eura

Apple ponovno po ustaljenom ritmu na jesen predstavlja novi MacBook Pro, potentni laptop kojeg odlikuju dobre performanse, dugo trajanje baterije i kvalitetna izrada, ali sa sobom nosi i dosta visoku cijenu, pri čemu su možda i najbolnije opcije za korisnike one za nadogradnju memorije, jer podosta podižu cijenu. Tako novi Apple MacBook Pro 14 s najnovijim M5 procesorom u osnovnoj varijanti sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB na našem tržištu ima cijenu od 1989,99 eura. Još se očekuje dolazak M5 procesora s jačim Pro i Max varijantama.

I dalje se radi o vrlo kvalitetno izrađenom uređaju metalnog kućišta koji dolazi u dvije dostupne boje, svemirski crnoj i srebrnoj. Rub odmorišta za dlanove je nešto oštriji, dok su ostale linije zaobljenije. Sam dizajn nije se mijenjao već par generacija, pa je tako oko Liquid Retina XDR zaslona tanak rub s lijeve i desne strane dok je iznad smještena vrlo napredna web kamera od 12 MP koja podržava Center Stage funkcionalnost, a tu su još i tri mikrofona. Kad smo kod zvuka vrijedi istaknuti da novi MacBook Pro stiže sa šest zvučnika s podrškom za Spatial Audio i Dolby Atmos.

Novi MacBook Pro 14 ima mini LED Liquid Retina XDR ekran visoke svjetline i rezolucije koji dolazi s refresh rateom od 120 Hz

Apple je na svom 14'' zaslonu ponovno koristio mini LED pozadinsko osvjetljenje koje omogućuje postizanje iznimne svjetline od 1000 cd/m2 koja u vršnim vrijednostima doseže i 1600 cd/m2. Poznata rezolucija od 3024 x 1924 piksela, ogroman kontrast i 120 Hz čine ovo jednim od boljih ekrana među laptopima, a Apple i dalje zaobilazi OLED tehnologiju.

Najveća razlika dolazi unutar kućišta i zove se M5 čipset, pa ovaj bazni model dolazi s procesorom od 10 jezgri i integriranom grafičkom karticom koja ima Neural Accelerator u svakoj od 10 jezgri te većom propusnošću memorije. M5 donosi značajan napredak u performansama, što je osobito vidljivo u grafičkim mogućnostima koje su bolje i za do 60%%, pa se možete čak i ozbiljnije igrati na ovom laptopu. Kao i prošle godine ovaj bi se čipset trebao pojaviti i u slabijem MacBook Air laptopu, no ovdje dolazi sa sustavom hlađenjem. Bazna konfiguracija ima 16 GB radne memorije i pola terabajta SSD, a pojačate li na 24 GB/1 TB cijena skače na 2519,99 eura. Uz novi MacBook Pro dolazi macOS 26 imena Tahoe, a nova nomenklatura umjesto brojenja verzija sada slijedi godinu, pa je umjesto broja 16 u imenu 26. Na brojne mogućnosti koje je donio macOS 15 poput Apple Intelligence, zrcaljenja iPhone uređaja i drugih, Tahoe nudi prijevode uživo u aplikacijama Messages i Face Time. Ponešto se promijenio i izgled, pa Apple donosi novi Liquid Glass dizajn koji prati novi dizajn mobilnog sustava.

Apple je ostao vjeran istoj pozadinski osvjetljenoj tipkovnici od prošle generacije, a tu je i dalje prostrani touchpad koji je među brojnim prednostima ovog uređaja

U odnosu na prošlu generaciju, nije se promijenio niti set konektora, pa i dalje nema Thunderbolt 5 priključka, ali su tu tri Thunderbolt 4, HDMI, MagSafe 3 te 3,5 mm audio konektor kao i čitač kartica. Apple je ostao na istovjetnoj pozadinski osvjetljenoj tipkovnici kao kod prošle generacije, a ogromni i vrlo responzivni touchpad ostaje jedna od ponajboljih stvari na ovom relativno laganom laptopu. MacBook Pro s M5 procesorom omogućit će 24 sata rada na jednom punjenju što ga čini vrlo prijenosnim i moćnim suputnikom.