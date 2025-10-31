Poslovni laptop HP EliteBook 8 G1a 14 dolazi u aluminijskom kućištu i na pogon AMD Ryzen 7 procesora

SPECIFIKACIJE – HP EliteBook 8 G1a 14 Ekran 14” / 1920 x1200 / IPS/ 60 Hz Procesor AMD Ryzen 7 250 (8/16 Threads) Grafička kartica AMD Radeon 780M Memorija 16 GB DDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI 2.1

1 x USB C (power delivery, DisplayPort 2.1)

2 × USB C (Thuderbolt 4)

1 × USB A

3,5-mm audio Masa 1,44 kg Dimenzije 315,6 × 222 × 19,1 mm Operacijski sustav Windows 11 Pro Jamstvo 3 godine Cijena 1.399,00 eura

HP EliteBook je ultraprijenosno računalo namijenjeno poslovnom okruženju ili svima koji trebaju kvalitetno izrađeno radno računalo koje će omogućiti nesmetan rad s dobrom autonomijom baterije. I samo ime ove dugovječne serije koja je promijenila nastavke iza imena EliteBook pa umjesto troznamenkastog nastavka sada ima 8 G1a. S tom promjenom pristigao je i blagi redizajn, a kao i kod svake nove generacije HP je promijenio i komponente unutar kućišta.

HP EliteBook 8 G1a 14 ima prepoznatljivu srebrnu boju, aluminijsko kućište i poslovni minimalistički dizajn

I dalje EliteBook serija donosi poslovni minimalistički dizajn, a osim sitnih promjena u dimenziji, aluminijsko kućište sad ima zaobljenije rubove te se ponešto promijenila shema boja, pa uz srebrnu boju kućišta i crni obrub oko ekrana, sada je tipkovnica sive boje. Inače, radi se o pozadinski osvjetljenoj chiclet tipkovnici s hodom tipki od 1,5 mm. Ispod tipkovnice smjestio se za prostor koji se nudi na ovako kompaktnom uređaju, prilično prostrani touchpad.

Osnova ovog računala su AMD Ryzen procesori Hawk Point serije bazirani na Zen 4 arhitekturi. Konkretan model u vidu AMD Ryzen 7 250 procesora stiže s osam jezgri i maksimalnim radnim taktom od 5,1 GHz. Ovaj će procesor omogućiti dovoljno snage za sve svakodnevne, ali i napredne zadatke te će ujedno omogućiti vrlo solidnu autonomiju baterije, pa možete očekivati preko 14 sati na jednom punjenju. S ovim procesorom dolazi integrirana grafička kartica AMD Radeon 780 koja nije na razini najjačih integriranih modela, ali će odraditi sve poslovne i multimedijske zadatke te ćete se moći i igrati. GTA V ili DOTA 2 su prilično igrivi, ali ne i najnovije igre na višim postavkama.

Laptop dolazi s IPS ekranom dijagonale 14'' i rezolucije 1920 x 1200 piksela

HP EliteBook 8 G1a 14 ima IPS ekran rezolucije 1920 x 1200 točaka, svjetlinu od 300 cd/m2 i stopu osvježavanja panela od 60 Hz. Ova konfiguracija koja stiže sa 16 GB radne memorije i SSD-om od 512 GB na našem tržištu ima cijenu od 1399 eura, što ponajprije možemo zahvaliti EliteBook brandingu i kvaliteti izrade. Laptop se još izdvaja kvalitetnom 5 MP web kamerom s IR senzorom, te prilično dobrom opremljenošću. Mrežne mogućnosti oslanjaju se na Realtekov hardver i tu su Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.3, a laptop dolazi s HDMI 2.1, tri USB C, USB A i 3,5 mm audio konektorom.