Samsung otkrio europske cijene i datum izlaska serije Galaxy Book 6

Samsung je još početkom godine na CES-u predstavio novu seriju laptopa, Galaxy Book 6, s Intelovim procesorima Core Ultra Series 3, no tada bez konkretnih informacija o europskim cijenama i dostupnosti. Sada su i ti detalji napokon poznati.

Naime, prednarudžbe za seriju Galaxy Book 6 započinju 25. veljače, neposredno uoči Samsungovog Unpackeda, dok prve isporuke kreću 11. ožujka. Prvi val prodaje obuhvatit će Belgiju, Francusku, Njemačku, Italiju, Nizozemsku, skandinavske zemlje, Španjolsku, Ujedinjeno Kraljevstvo i Irsku, a širenje na ostala europska tržišta očekuje se tijekom travnja.

Cijene pojedinih modela su sljedeće:

14-inčni Galaxy Book 6: 1.149 €

16-inčni Galaxy Book 6: 1.249 €

16-inčni Galaxy Book 6 (zaslon osjetljiv na dodir): 1.399 €

14-inčni Galaxy Book 6 Pro: 1.799 €

16-inčni Galaxy Book 6 Pro: 1.899 €

16-inčni Galaxy Book 6 Ultra: 3.399 €

Napominjemo da je početna pohrana za Samsungove nove laptope u Europi 512 GB, dok su britanski modeli nešto jeftiniji, ali dolaze s 256 GB. Također, Galaxy Book 6 Ultra u Europi će za sada biti dostupan isključivo s diskretnom Nvidia RTX 5060 grafičkom karticom, dok verzija s integriranom Intelovom grafikom trenutno nije u ponudi.