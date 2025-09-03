Thunderbolt 4 i solidni CPU za mjesto Acer Aspire 15 laptopa u srednjoj kategoriji

Acer Aspire 15, laptop je na rubu srednje klase i spaja štedljivi procesor Intel Core 5 s klasičnom 15,6" dimenzijom, pri čemu je cijena glavni prodajni oslonac zanimljivo složene konfiguracije

SPECIFIKACIJE – Acer Aspire 15 A15-51M-90JR Ekran 15,6” /1920 x 1080 / IPS/ 60 Hz Procesor Intel Core 5 120U Grafička kartica Intel Graphics Memorija 16 GB DDR5 Disk 512 GB NVMe PCIe Mreža Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Konektori 1 × HDMI

1 x USB C (Thunderbolt 4, DisplayPort, power delivery)

2 × USB 3.2 Type A

3,5-mm audio Masa 1,77 kg Dimenzije 362,9 × 237,5 × 17,9 mm Operacijski sustav Windows 11 Home Jamstvo 2 godine Cijena 719 eura

Acer Aspire 15, laptop je za najširu publiku, izuzev one gamerske, i za cijenu oko 700 eura nudi vrlo solidne specifikacije, na čelu s Intelovim procesorom Core 5, a uz to dolazi s vrlo solidnom izradom te uključenim Thunderbolt 4 konektorom, kao nekim od ključnih prednosti serije. Unutar cijene je i operacijski sustav, što je za većinu korisnika iznimno korisno i praktično, no ujedno i podiže cijenu sustava.

Iako većina laptopa prati generički minimalistički dizajn, Aspire 15 na pri pogled djeluje kvalitetno. Laptop dolazi s aluminijskim poklopcem ekrana, dok je ostatak kućišta plastičan, a uređaj dolazi s bojom koju je Acer marketinški nazvao Steel Gray. Za 15,6" laptop Aspire 15 ima uobičajene dimenzije, pri čemu možemo pohvaliti debljinu, a masa se uklapa u prosjek klase.

Acer Aspire 15 stiže s IPS ekranom Full HD razlučivosti, a za performanse se brine procesor Intel Core 5 120U

Acer Aspire 15 A15-51M-90JR dolazi s IPS panelom Full HD razlučivosti, klasičnog 16:9 usmjerenja, i sa standardnom stopom osvježavanja ekrana od 60 Hz. Acerov ekran ima svjetlinu od 250 cd/m2, i to je, uz skromni prikaz boja, moguća mana ove konfiguracije. Iznad ekrana u prilično širokom okviru smještena je Full HD web-kamera.

Acer Aspire 15 A15-51M-90JR dolazi s procesorom Intel Core 5 120U serije RaptorLake, koji je mali potrošač i stiže s deset jezgri, od kojih su tek dvije performance. Procesor radi na frekvenciji od 1,4 GHz za dvije jače, i 900 MHz za osam E jezgri, dok je maksimalni takt 5 GHz. Uz procesor dolazi integrirana Intelova grafička kartica. Performanse ovog procesora trebale bi biti dostatne za svakodnevne uredske aplikacije, gledanje multimedije i web, no neće briljirati u zahtjevnijim aplikacijama i igranju. Konfiguracija ima 16 GB radne memorije i SSD od 512 GB.

Na odmorište za dlanove stala je tipkovnica s numeričkim tipkama, koja uz to ima pozadinsko osvjetljenje

Tipkovnica je standardna "chiclet", s pozadinskim osvjetljenjem i numeričkim dijelom, pri čemu su tipke s brojevima ipak nešto stisnutije.

Prednost ovog laptopa je Thunderbolt 4, koji nije čest gost na cjenovno pristupačnijim modelima. Osim USB C, tu su još dva USB A konektora, HDMI i 3,5 mm audiopriključak. Acer Aspire 15 stiže s Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.3 mrežnim mogućnostima te ima stereo zvučnike. Baterija od 53 Wh može ponuditi oko osam sati autonomije. Aspire 5 dugovječna je serija laptopa opće namjene, koja i u ovoj iteraciji nudi dosta pozitivnih elemenata, uz vrlo konkurentu cijenu.