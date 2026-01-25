XMG Apex 16 Max je solidna alternativa poznatijim gaming brandovima ako ga uspijete pronaći kod nas

S velikim brojem web trgovina, na našem su tržištu sve prisutniji i dosada manje poznati proizvođači poput Shenkera i njegovog brenda XMG. S modelom Apex 16 Max stiže s IPS ekranom visoke svjetline i 300 Hz, AMD Ryzen procesor i nove Nvidia RTX grafičke kartice

Bug.hr nedjelja, 25. siječnja 2026. u 06:30
SPECIFIKACIJE – XMG Apex 16 Max
Ekran 16” / 2560 x 1600 / IPS/ 300 Hz
Procesor AMD Ryzen 9 9955HX (16 C/ 32 T)
Grafička kartica Nvidia GeForce RTX 5070 ti
Memorija 32  GB LPDDR5
Disk 1 TB GB NVMe PCIe
Mreža Wireless 6E, Bluetooth 5.0
Konektori 1 × HDMI 2.1
2 x USB C (DisplayPort, power delivery)
2 × USB A
3,5-mm audio
Ethernet
čitač SD kartica
Masa 2,45 kg
Dimenzije 356,7 x 253,8 x 26  mm
Operacijski sustav Windows 11 Home
Jamstvo 2 godine
Cijena 2.618,00 eura

Shenker je njemačka tvrtka iz Leipziga i među svojim proizvodima nudi pristupačne gaming laptope pod XMG brendom. Dolaskom velikog broja web trgovina koje su povezane s njemačkim tržištem, ovi se zanimljivi laptopi mogu naručiti i kod nas. Ključna ideja XMG Apex 16 Max je spajanje maksimalnih gaming performansi sa što nižom cijenom pri čemu uštede dolaze u onim ne toliko krucijalnim segmentima poput mrežnih standarda, kvalitete upotrebljenih materijala i izostanka najnovijih konektora.

XMG Apex 16 Max ima pomalo generički dizajn. Laptop je crne boje s plastičnim kućištem i aluminijskim poklopcem ekrana
Laptop dolazi s generičkim dizajnom bez nekih posebnih gaming dodataka. Zbog većih ventilacijskih otvora i nešto većih dimenzija možete naslutiti koja je primarna namjena. Uz aluminijski poklopac ekrana na kojemu je logo brenda, XMG Apex 16 Max dolazi s plastičnim kućištem. Iznad ekrana smještena je Full HD kamera s IR senzorom za biometrijski ulazak u sustav. Na odmorištu za dlanove nalaze se tipkovnica koja ima i numerički dio te izdvojene tipke za smjer. Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje koje se može namještati za svaku tipku posebno.

Laptop ima IPS ekran rezolucije 2560 x 1600 piksela sa stopom osvježavanja od 300 Hz i visokom svjetlinom od 500 cd/m2
Dvije su opcije ekrana za ovaj laptop, a naš konkretni primjerak stiže s IPS panelom rezolucije 2560 x 1600 piksela i visokom stopom osvježavanja od 300 Hz. Uz to ovaj ekran ima svjetlinu od 500 cd/m2 te pokriva 100% sRGB i DCI-P3 spektra, pa je jedna od jačih strana uređaja. Alternativa je mini LED ekran s koš višom svjetlinom i istom rezolucijom.

Najvažnije komponente ipak su unutar neinspirativnog kućišta, pa se za performanse brine AMD Ryzen 9 9955HX procesor na Zen 5 arhitekturi koji ima 16 jezgri. XMG ugradio je vrlo snažnu grafičku karticu Nvidia RTX 5070 Ti koja dolazi s 12 GB video memorije i osigurano joj je 115 W. Tu su još 32 GB radne memorije i SSD od terabajta, pri čemu laptop ima po dva utora za RAM i SSD.

Tipkovnica ima RGB pozadinsko osvjetljenje koje se može podesiti za svaku tipku pojedinačno
Shenker stiže s Wi-Fi 6E i Bluetooth 5.0 mrežnim standardima i bez USB 4.0. Ipak, tu je mnoštvo konektora, pa XMG Apex 16 Max stiže s HDMI 2.1, po dva USB C i A, Ethernet i 3,5 mm audio priključak. Osim toga ima i čitač SD kartica, što je zgodno ako želite ovaj model koristiti kao radno računalo. Cijena ove konfiguracije u spomenutim web trgovinama je 2618 eura.



