Kamerom do informacije: Njuškalo aplikacija zna koliko vrijede tvoje stvari

Želite li nešto prodati preko Interneta, najlakše je uzeti mobitel u ruke, stvar brzinski fotografirati, i potom je postaviti na kakav internetski oglasnik. Nekomercijalnom prodajom preko web-oglasnika bavili smo se u temi broja u ovogodišnjem siječanjskom Bugu, no u međuvremenu je mobilna aplikacija Njuškala doživjela bitnu nadogradnju, mogućnost automatskog prepoznavanja predmeta u koje uperite kameru svojeg mobitela. No, to nije sve.

Neuronske mreže i sustav umjetne inteligencije koje su u Njuškalu izradili u stanju su smjestiti snimljeni predmet u jednu od oko 1.400 kategorija tog oglasnika (koje prosječan prodavač, dakle, ne treba detaljno poznavati), pa čak za njega i predložiti očekivanu prodajnu cijenu. Da stvar bude bolja, prilikom fotografiranja, na ekranu ćete odmah dobiti i informaciju o tome koliko je pojedina oglasna kategorija aktivna. Zvuči odlično, a kako radi?

Zna što vidi

U dnu ekrana unutar mobilne aplikacije Njuškala nalazi se tipka za predaju oglasa, “+”, koja pokreće kameru. Okrenete li tada mobitel prema kakvom predmetu, aplikacija će odmah početi s analizom. Poželjno je da je željeni predmet u prvom planu, jedini u kadru ili na jednolikoj podlozi, no sustav neće imati većih problema, recimo, prepoznati namještaj u njegovom “prirodnom” okruženju.

Ono što primarno treba pohvaliti je preciznost prepoznavanja predmeta. Usmjerite li kameru izdaleka na, primjerice, sportski sat, prva će preporuka biti smjestiti ga u kategoriju “Satovi”. Priđete li bliže, aplikacija će uhvatiti više detalja i ponuditi kategoriju “Pametni satovi”, a konačno, ako prepozna odgovarajuću marku, smjestit će ga u “Fitness opremu”. Pročitat će bez problema i oznaku brenda s mobitela, laptopa, tipkovnice… i u skladu s time predložiti adekvatnu kategoriju za smještanje oglasa. Pravilo za uspješan rad vrlo je jednostavno: što više detalja aplikacija “vidi”, preciznija će biti i AI kategorizacija. Sve to vrlo je korisno jer smanjuje broj koraka pri predaji oglasa, ali i poprilično fascinantno s tehničke strane – sustav radi glatko, brzo i točno, jer ipak iza njega stoji više slojeva neuronskih mreža, treniranih na desecima tisuća fotografija iz oglasnika.

Automatskim smještanjem snimljenoga u pripadajuću kategoriju mijenjaju se i drugi parametri, tj. očekivani raspon cijene sličnih predmeta, što će prodavatelju poslužiti kao orijentir pri određivanju iznosa koji namjerava postaviti uz svoj oglas. Ispod toga pojavljuje se i informacija o tome kada je posljednji put neki predmet iz te kategorije prodan, pa će svatko moći zaključiti o koliko se atraktivnom predmetu radi, i koliko određena skupina proizvoda “prolazi” na Njuškalu. Napomenimo da opisana funkcionalnost trenutačno nije dostupna za prepoznavanje oglasa automobila, nekretnina te oglasa iz kategorija Turizam i Usluge.

Hokus-pokus, kategorija!

Da je dovoljno razvijenu tehnologiju nemoguće razlikovati od magije, ustvrdio je još Arthur C. Clarke 1973. godine, a Njuškalovo prepoznavanje sadržaja fotografija samo potkrepljuje tu tvrdnju. Tu smo mogućnosti isprobali na mnogim predmetima i gadgetima koji su nam se našli pri ruci, i gotovo nikada nije zakazala, pogotovo na uobičajenim stvarima koje se mogu smjestiti u neku od kategorija oglasa.

Nakon fotografiranja, još nekoliko ručnih unosa, i oglas je kompletiran

Njuškalova aplikacija tako je u našem testu blagovaonske stolice bez greške razlikovala od onih uredskih ili vrtnih, daljinske je upravljače ispravno kategorizirala prema tipu (audio/video naspram TV opreme), znala je što su bežični routeri, obični i DSLR fotoaparati, a čak je i razna tiskana izdanja prepoznavanjem teksta na naslovnici ispravno smještala tamo gdje treba, tj. u “Literaturu”, “Beletristiku”, “Stripove” ili “Časopise”. Magija, kažemo vam.

Nakon što ste snimili jednu ili više fotografija te uz pomoć Njuškala smjestili “pravu stvar na pravo mjesto”, ostaje vam, kao i inače, u nekoliko kućica upisati naziv svojeg oglasa i druge detalje o predmetu, poput tehničkih podataka, potvrditi svoje kontakte i – oglas je spreman za objavu na najvećem domaćem internetskom oglasniku.

Njuškalo mobilna aplikacija dostupna je za preuzimanje putem App Storea i Google Playa.