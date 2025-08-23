Apple TV+ poskupio za 30%, no nas to ne brine

Napokon jedno poskupljenje koje će zaobići hrvatske građane. Appleova video streaming usluga u SAD-u je dobila novu, drastično višu cijenu i time je u nekoliko godina poskupjela dvostruko

Mjesečna pretplata za video streaming servis Apple TV+, koji nije službeno dostupan u Hrvatskoj, povećana je za 30%. Umjesto dosadašnjih 9,99 dolara, koliko su je plaćali gledatelji u SAD-u, od ovog će mjeseca morati izdvojiti čak 12,99 dolara. Godišnja pretplata nije se mijenjala, pa će joj cijena i dalje biti 99,99 dolara. Ovo je poskupljenje u skladu s potezima glavnih konkurenata, primarno Netflixa, koji posljednjih godina redovito povećava cijene svojih pretplatničkih paketa. Poskupljenje će, osim SAD-a, zahvatiti i ključna svjetska tržišta.

Započeli s 5 dolara

U svemu je, uvjetno rečeno, dobra vijest to što Apple TV+ nije dostupan na našem tržištu (barem ne službeno) pa se hrvatski gledatelji ne moraju zabrinjavati oko najnovije promjene cijene. Iz Applea kažu da će novim pretplatnicima viša mjesečna cijena biti zaračunata odmah, a postojećima kod sljedećeg mjesečnog obračuna.

Apple TV+ u borbu je s Netflixom, HBO Maxom i ostalima krenuo 2019. godine s vrlo niskom cijenom od 4,99 dolara. Ona se zadržala do 2022., kad je usluga poskupjela na 6,99 dolara na mjesec. Samo godinu nakon toga cijena je porasla na sadašnjih 9,99 dolara, a ta se razina održala oko dvije godine. Unatoč tomu, neslužbene informacije govore da Apple na streaming usluzi gubi oko milijardu dolara na godinu, tj. više ulaže u stvaranje sadržaja i održavanje usluge nego što na temelju pretplata uspije prikupiti prihoda.