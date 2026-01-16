Spotify dobiva novo korisničko sučelje na tabletima s Androidom

Novo sučelje Spotifya na tabletima s Androidom ima media player s desne strane kao i na desktopu, a uvedena je i nova navigacijska traka

Spotify je započeo s uvođenjem novog korisničkog sučelja na tabletima s Androidom, čime se aplikacija dodatno prilagođava većim zaslona. Promjene su uvedene „potiho“, bez službene najave, ali su već dostupne onima koji koriste Spotify na svojim tabletima.

Najvidljivija novost je media player smješten na desnoj strani zaslona, čije je dimenzije moguće prilagođavati, slično kao u inačici Spotifya za desktop. Osim toga, uvedena je i nova donja navigacijska traka s ikonicama za Home, Search, Library i Create za lakše navigiranje aplikacijom.

Nizozemski portal DroidApp objavio je kako novo sučelje izgleda u praksi, što možete pogledati u nastavku.