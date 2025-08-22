WhatsApp testira 'govornu poštu' za propuštene pozive

Iako ova značajka podsjeća na govornu poštu, riječ je zapravo o ručnoj opciji slanja glasovne poruke nakon propuštenog poziva koju korisnik sam odlučuje hoće li snimiti

WhatsApp razvija novu značajku koja bi korisnicima mogla olakšati komunikaciju nakon propuštenih poziva. Kako doznaje WABetaInfo, u najnovijoj beta verziji aplikacije za Android (2.25.23.21), pojavila se opcija brzog slanja glasovne poruke odmah nakon neodgovorenog poziva, praktički poput govorne pošte.

Naime, ako uputite glasovni poziv putem WhatsAppa i osoba se ne javi, na ekranu će se pojaviti prečac za snimanje glasovne poruke uz naredbe za ponovno pozivanje ili pak otkazivanje poziva. Opcija za snimanje glasovne poruke bit će prikazana i u samom razgovoru s tom osobom koju ste pokušali nazvati.

Foto: WABetaInfo

Iako je u aplikaciji već moguće snimiti glasovnu poruku putem ikonice mikrofona, ova novost skraćuje taj postupak i čini ga relativno bržim, no još nije poznato kada će značajka doći u stabilnu verziju aplikacije.