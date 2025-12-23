Google uvodi kontekstualne prijedloge na sve uređaje s Androidom

Značajka Magic Cue uskoro bi mogla stići na sve uređaje s Androidom pod nazivom Contextual Suggestions, nudeći korisnicima pravovremene i personalizirane prijedloge temeljene na njihovim navikama i lokaciji

Matej Markovinović utorak, 23. prosinca 2025. u 18:00
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Google na Pixele dovodi niz ekskluzivnih softverskih značajki, kao što je, primjerice, Magic Cue. Kako doznaje Android Authority, Google upravo tu funkcionalnost planira uvesti na sve uređaje s Androidom pod nazivom Contextual Suggestions (kontekstualni prijedlozi).

Riječ je, naime, o značajki koja korisnicima nudi pravovremene i personalizirane prijedloge temeljene na njihovim navikama, rutinskim aktivnostima i lokaciji. Primjerice, glazbena aplikacija može automatski predložiti popis za reprodukciju koju korisnik inače sluša tijekom treninga u teretani, baš u to vrijeme kada inače ide na trening.

Značajka se oslanja na lokalnu obradu podataka, pri čemu umjetna inteligencija analizira obrasce korištenja i izrađuje predviđanja o tome što bi korisniku u određenom trenutku moglo biti korisno. Iako aplikacije nemaju pristup samim podacima, mogu iskoristiti ta predviđanja kako bi ponudile relevantne prijedloge.

Kontekstualni prijedlozi rade unutar šifriranog prostora na samom uređaju, a podaci se ne dijele s aplikacijama niti s Googleom te ne napuštaju mobitel. Korisnici te podatke mogu u bilo kojem trenutku obrisati, dok se oni prema zadanim postavkama automatski brišu nakon 60 dana.

Značajka se trenutačno testira kroz beta verziju Google Play Servicesa i dostupna je samo ograničenom broju korisnika, što upućuje na to da je riječ o ranoj fazi testiranja.

 



