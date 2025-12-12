Spotify omogućuje stvaranje personaliziranih popisa za reprodukciju jednim upitom

'Po prvi puta, vaše ideje i kreativnost mogu pokretati Spotifyjev algoritam, usmjeravajući način na koji razmišlja, prilagođava se i odgovara na vaše želje', ističu iz Spotifya

Matej Markovinović petak, 12. prosinca 2025. u 15:59
📷 Foto: Spotify
Foto: Spotify

Spotify je predstavio Prompted Playlists, značajku koja korisnicima omogućuje veću kontrolu nad algoritmom i stvaranje preciznije prilagođenih popisa za reprodukciju.

Kako navode iz Spotifya, nova opcija omogućuje korisnicima da putem jednostavnog tekstualnog upita opišu kakvu glazbu žele slušati, a pritom mogu postaviti i dodatna pravila, poput toga kada i koliko često se popis za reprodukciju treba ažurirati. Na temelju tih uputa, Spotify koristi cjelokupnu povijest slušanja kako bi generirao personalizirani popis pjesama.

„Možete zatražiti, primjerice, 'glazbu mojih najdražih izvođača iz posljednjih pet godina', a zatim to dodatno precizirati s 'i uključi manje poznate pjesme koje još nisam čuo'. Ili možete zatražiti 'energičan pop i hip-hop za 30-minutno trčanje na 5 km, koji održava ujednačen tempo prije nego što prijeđe u opuštajuće pjesme za hlađenje'. Vi birate koliko široko ili koliko precizno želite ići“, priopćili su iz Spotifya.

📷 Foto: Spotify
Foto: Spotify

Zanimljivo je i to što će korisnici uz svaku preporučenu pjesmu dobiti kratko objašnjenje zašto je upravo ona odabrana, čime Spotify želi dodatno povećati transparentnost rada algoritma. Također, uz ručno upisivanje upita, značajka nudi i unaprijed definirane prijedloge koji će se pojavljivati na početnom zaslonu aplikacije, a koji će automatski stvoriti personalizirane popise za reprodukcije.

Značajku trenutno testiraju korisnici na Novom Zelandu, ali će se dostupnost tijekom sljedeće godine proširiti i u ostale dijelove svijeta.

 



