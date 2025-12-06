Europska komisija otvara postupak protiv WhatsAppa zbog zabrane AI konkurenata

Zabrana AI konkurenata na WhatsAppu izazvala je reakciju Bruxellesa. EU istražuje je li Meta ovim potezom nepravedno favorizirala vlastiti Meta AI

Europska komisija otvorila je postupak protiv WhatsAppa zbog sumnje da nova politika te aplikacije, koja zabranjuje pružateljima umjetne inteligencije trećih strana korištenje njezinih poslovnih alata, krši pravila tržišnog natjecanja Europske unije.

Naime, prema novim pravilima Mete koja stupaju na snagu 15. siječnja, AI dobavljači više neće moći nuditi svoje chatbotove putem WhatsAppa ako je umjetna inteligencija njihova primarna usluga. Meta istovremeno snažno promovira vlastiti Meta AI koji je duboko integriran u sve njihove aplikacije pa tako i WhatsApp.

Prema tim pravilima, tvrtke će i dalje moći koristiti AI u ograničenom opsegu, primjerice za automatiziranu korisničku podršku, no široko pružanje AI usluga putem alata WhatsApp Business više neće biti dopušteno.

Europska komisija stoga sumnja da bi takva praksa mogla predstavljati zloupotrebu dominantnog položaja na tržištu, što je protivno pravilima EU-a o tržišnom natjecanju. Za sada nije poznato koliko bi istraga mogla potrajati, a Komisija je najavila da će javnost redovito obavještavati o napretku slučaja.

Više informacija dostupno je u priopćenju Europske komisije.