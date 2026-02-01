Još jedna potvrda da će iPhone 18 biti predstavljen tek 2027.

Već se neko vrijeme govori o tome da će Apple razdvojiti predstavljanje osnovnih i Pro modela iPhonea, a sada za to stiže još jedna potvrde iz Azije

Matej Markovinović nedjelja, 1. veljače 2026. u 08:10
📷 Foto: Unsplash
Apple planira odgoditi predstavljanje osnovnog iPhonea 18 do proljeća iduće godine, dok će iPhone 18 Pro i 18 Pro Max biti predstavljeni na tvrtkinom tradicionalnom jesenskom događaju.

Ovu poprilično neuobičajenu odluku potvrdilo je više izvora za Nikkei Asia, navodeći da je cilj ove odluke „optimizacija resursa te maksimiziranje prihoda i profita od premium modela u uvjetima rasta cijena memorijskih čipova“. Navode, također, da će uz Pro modele biti predstavljen i iPhone Fold, dok će novi iPhone Air stići tek na proljeće 2027. s osnovnim iPhoneom 18.

Podsjetimo, o odgodi standardnog iPhonea 18 i mogućoj promjeni Appleove strategije predstavljanja već se dulje vrijeme nagađa, a sve se češće spominje i šire restrukturiranje cijele linije iPhonea.

Službena potvrda ovih planova očekuje se tek na jednom od nadolazećih Appleovih događaja.

 

