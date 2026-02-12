iPhone 18 Pro i 18 Pro Max mogli bi zadržati iste cijene

Nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi zadržati iste početne cijene kao i njihovi prethodnici, unatoč rastu troškova komponenti

Nadolazeći iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max mogli bi zadržati iste početne cijene kao i njihovi prethodnici, tvrdi analitičar Jeff Pu iz GF Securities, pozivajući se pritom na izvore iz Appleova opskrbnog lanca.

Ako se ta informacija pokaže točnom, riječ je o pozitivnoj vijesti za kupce, osobito u kontekstu rasta troškova memorijskih čipova. Naime, dio globalne proizvodnje memorije sve se više usmjerava prema AI podatkovnim centrima, što stvara pritisak na cijene komponenti, a na kraju krajeve utječe i na cijene uređaja.

Te je činjenice Apple itekako svjestan, no prema Puovim navodima, upravo su zbog toga usmjereni na strogu kontrolu troškova kako bi zadržali prošlogodišnju cjenovnu razinu kod svojih mobitela. Kako bi to postigli, navodno pregovaraju s proizvođačima memorije, poput Samsunga i SK Hynixa, oko povoljnijih uvjeta nabave.

Pu također očekuje da bi Apple mogao smanjiti troškove drugih ključnih komponenti, uključujući zaslone i kamere, kako bi kompenzirao eventualni rast cijene RAM-a.