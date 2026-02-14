iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max navodno donose pet ključnih nadogradnji

Prema analitičaru GF Securitiesa, Jeffu Puu, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro max trebali bi dobiti pet ključnih nadogradnji.

Jedna od najvidljivijih trebala bi biti manji Dynamic Island. Apple navodno planira premjestiti rasvjetu za Face ID ispod zaslona, čime bi se dodatno smanjio izrez na prednjoj strani uređaja i povećala iskoristivost ekrana.

Što se tiče fotografije, očekuje se nadogradnja glavne kamere od 48 MP koja bi po novome trebala dobiti varijabilni otvor blende. Takvo rješenje omogućilo bi veću kontrolu nad količinom svjetla i dubinom, što bi moglo rezultirati boljim fotografijama u različitim uvjetima osvjetljenja. Budući da tu tehnologiju već neko vrijeme koriste kineski proizvođači, ne čudi da se i Apple želi na to prebaciti.

Velik dio noviteta odnosi se na SoC. iPhone 18 Pro i Pro Max trebao bi pokretati novi A20 Pro, izrađen na TSMC-ovom 2-nanometarskom proizvodnom procesu prve generacije te s novim dizajnom pakiranja. Kao što se lako može pretpostaviti, novi SoC trebao bi donijeti veći skok u performansama i energetskoj učinkovitosti.

Pu spominje i dolazak čipa N2, nasljednika modela N1 koji u aktualnoj generaciji upravlja Wi-Fijem 7, Bluetoothom 6 i podrškom za Thread. Iako detalji za sada nisu poznati, pretpostavlja se da će N2 donijeti poboljšanja u bežičnoj povezanosti i potrošnji energije. Uz to, Pro modeli trebali bi dobiti i novi Appleov C2 modem.

Predstavljanje iPhonea 18 Pro i iPhonea 18 Pro Max očekuje se u rujnu.