iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max navodno donose pet ključnih nadogradnji

Apple za nadolazeće Pro modele iPhonea navodno priprema redizajn prednje strane, napredniju kameru i novu generaciju vlastitih čipova, uključujući A20 Pro i C2 modem

Matej Markovinović subota, 14. veljače 2026. u 18:43
📷 Foto: Unsplash
Foto: Unsplash

Prema analitičaru GF Securitiesa, Jeffu Puu, iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro max trebali bi dobiti pet ključnih nadogradnji.

Jedna od najvidljivijih trebala bi biti manji Dynamic Island. Apple navodno planira premjestiti rasvjetu za Face ID ispod zaslona, čime bi se dodatno smanjio izrez na prednjoj strani uređaja i povećala iskoristivost ekrana.

Što se tiče fotografije, očekuje se nadogradnja glavne kamere od 48 MP koja bi po novome trebala dobiti varijabilni otvor blende. Takvo rješenje omogućilo bi veću kontrolu nad količinom svjetla i dubinom, što bi moglo rezultirati boljim fotografijama u različitim uvjetima osvjetljenja. Budući da tu tehnologiju već neko vrijeme koriste kineski proizvođači, ne čudi da se i Apple želi na to prebaciti.

Velik dio noviteta odnosi se na SoC. iPhone 18 Pro i Pro Max trebao bi pokretati novi A20 Pro, izrađen na TSMC-ovom 2-nanometarskom proizvodnom procesu prve generacije te s novim dizajnom pakiranja. Kao što se lako može pretpostaviti, novi SoC trebao bi donijeti veći skok u performansama i energetskoj učinkovitosti.

Pu spominje i dolazak čipa N2, nasljednika modela N1 koji u aktualnoj generaciji upravlja Wi-Fijem 7, Bluetoothom 6 i podrškom za Thread. Iako detalji za sada nisu poznati, pretpostavlja se da će N2 donijeti poboljšanja u bežičnoj povezanosti i potrošnji energije. Uz to, Pro modeli trebali bi dobiti i novi Appleov C2 modem.

Predstavljanje iPhonea 18 Pro i iPhonea 18 Pro Max očekuje se u rujnu.

 

🔥 Izvrsna prilika za vrhunski doživljaj!

-20%

Mobitel Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S25 Ultra spaja vrhunske performanse, 6.9" AMOLED ekran i moćnu 200 MP kameru u premium izradi — idealan za korisnike koji žele maksimalnu snagu, najbolju fotografiju i najnaprednije AI mogućnosti.

1199,99 € 1499,99 € Kupi

✨ Savršena prilika za stil i praktičnost!

-20%

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE donosi atraktivan preklopni dizajn, 6.7'' AMOLED ekran i 50 MP kameru u kompaktnoj, laganoj izvedbi — idealan za stil, praktičnost i svakodnevnu upotrebu.

847,99 € 1059,99 € Kupi

💻 Praktičan, brz i spreman za svaki zadatak!

-10%

Laptop Lenovo Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo Ideapad 1 s Ryzen 3, 16 GB RAM‑a i brzim 512 GB SSD‑om pruža pouzdan rad i udobno korištenje na velikom 15.6" ekranu.

519,99 € 579,99 € Kupi

⚡ Elegantan, snažan i uvijek spreman za pokret!

-5%

Laptop LENOVO YOGA 7 - 83JQ0028SC

Lenovo Yoga 7 spaja eleganciju, fleksibilnost i snagu u 2‑u‑1 dizajnu. Idealno za rad, kreativnost i multimediju, uz kvalitetan ekran, brzi SSD i modernu povezivost za maksimalnu produktivnost.

1269,98 € 1349,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Novosti iz Hi-Fi slušaonice

NAD C 3030 - Naš favorit mjeseca

Dizajnom se oslanja na retro stil, s detaljima poput klasičnih VU mjerača i kurzivnog NAD logotipa, a proporcije kućišta podsjećaju na originalni NAD 3030.

Kupi

Snažno audio iskustvo uz KEF.

Akcija

KEF Q7 Meta

Opremljen 12. generacijom Uni-Q® jedinice s MAT™ tehnologijom, koja apsorbira 99% neželjenih rezonancija, te s dva 6,5" hibridna aluminijska woofera, Q7 Meta pruža snažan bas, čiste srednje tonove i precizne visoke frekvencije.

1.279 € 1.599 € Akcija

Uživajte u glazbi uz moderan Hi-Fi.

Akcija

YAMAHA R-N800A

Yamaha R-N800A je HiFi prijemnik s vrhunskim zvukom i modernim dizajnom. Ima YPAO™ tehnologiju za podešavanje zvuka u prostoriji, MusicCast streaming, USB DAC, phono input, Enthernet, Headphone out. MP3, WMA, MPEG-4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, DSD, AirPlay.

979 € 1.089 € Akcija

Sofisticirani Tower zvučnici.

Akcija

PSB Imagine T65

T65 isporučuje bogat zvuk punog raspona s dubokim bas frekvencijama, oživljavajući vašu glazbu i filmove zvukom vjernim prirodi. Doživite beskompromisnu preciznost zvuka s T65 zvučnicima, bez obzira na položaj.

1.789 € 1.989 € Akcija

Čisti vinil, čista emocija.

Akcija

PRO-JECT T1 (OM5e)

Nova generacija entry level gramofona sa staklenim tanjurom i 8.6" aluminijskom ručicom, Ortofon OM5e zvučnica, remenski pogon, 33,45 rpm, anti-rezonantni dizajn tanjura, precizno CNC teško puno kućište, bez praznih prostora i plastike. Elegantni poklopac gramofona.

329 € 369 € Akcija

Visokoučinkovito pojačalo za streaming.

Bluesound PowerNode N331

Sa 100 W po kanalu, HDMI eARC priključkom i BluOS™ podrškom za više prostorija, spaja pravi HiFi doživljaj s modernom praktičnošću. Bilo da ga koristite za glazbu, filmove ili oboje, dizajniran je da pojednostavi vaš sustav bez kompromisa u kvaliteti zvuka.

1.049 € Kupi

Premium 32-bitni DAC

Izbor kupaca

WiiM Ultra

Mrežni audio streamer s DAC-om visoke rezolucije, podrška za streaming servise i lokalnu mrežu, Wi-Fi i Ethernet povezivanje, Bluetooth, HDMI ARC i analogni/digitalni ulazi i izlazi, upravljanje putem aplikacije i zaslona osjetljivog na dodir, kompaktne dimenzije i niska potrošnja energije.

399 € Kupi