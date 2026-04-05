Astronauti misije Artemis II koriste iPhone 17 Pro Max

Četiri astronauta misije Artemis II postali su prvi koji su dobili iPhone za osobnu upotrebu u dubokom svemiru. Iako su mobiteli u zrakoplovnom načinu rada, proces njihovog odobravanja bio je iznimno složen

Početkom ove godine, administrator NASA-e Jared Isaacman potvrdio je da će astronauti na misiji Artemis II smjeti "letjeti s najnovijim mobitelima". Sada, dok četiri iPhonea 17 Pro Max jure prema Mjesecu brzinom od oko 40.000 km/h, poznato je i što je sve bilo potrebno da se to omogući. Nakon lansiranja 1. travnja 2026. godine, ovo je prvi put da je NASA svakom članu posade dodijelila iPhone kako bi mogli snimati fotografije i videozapise na svom povijesnom putovanju.

Iz Applea su poručili kako nisu bili izravno uključeni u proces odobravanja, no potvrdili su da je ovo prvi put da je iPhone u potpunosti odobren za dugotrajnu upotrebu u orbiti i izvan nje. Naravno, funkcionalnost im je ograničena - mobiteli su stalno u zrakoplovnom načinu rada i ne mogu se spajati na internet ili koristiti Bluetooth, što ih svodi samo na moćne džepne kamere.

Strog proces odobravanja

Odobriti komercijalni uređaj za svemirski let nije bio nimalo jednostavan zadatak, kako je izvijestio The New York Times. Tobias Niederwieser, znanstveni suradnik na BioServe Space Technologies, objasnio je da se proces obično sastoji od četiri faze. Prvo se hardver predstavlja sigurnosnom panelu. Zatim se identificiraju potencijalne opasnosti, od pokretnih dijelova do materijala poput stakla koji bi se mogli razbiti. Treća faza donosi plan za rješavanje tih opasnosti, a četvrta dokazuje da taj plan funkcionira.

iPhone 17 Pro Max ima Ceramic Shield 2 s prednje i Ceramic Shield sa stražnje strane, za koje Apple tvrdi da je "čvršće od bilo kojeg stakla na pametnom telefonu". Ipak, lomljivost nije bila jedina briga. U "savršeno zatvorenoj kapsuli" i mikrogravitaciji hardver se ponaša potpuno drugačije nego na Zemlji. Svaki sitni komadić koji bi se odlomio mogao bi predstavljati opasnost za posadu ili opremu. Upravo zato se raspravljalo o rješenjima poput korištenja čičak-trake za pričvršćivanje mobitela na unutrašnjost kapsule Orion ili na odijela astronauta. Prije lansiranja, barem jedan od mobitela bio je spremljen u džep na nogavici svemirskog odijela.

Dio veće strategije

Odluka o korištenju iPhonea dio je šire NASA-ine strategije da istraživanje svemira učini "bliskijim" javnosti. Korištenjem uređaja koje ljudi imaju u svojim džepovima, agencija se nada stvoriti sadržaj koji djeluje osobnije i neposrednije od tradicionalnih misijskih fotografija. To je također i dio rastućeg trenda upotrebe standardne potrošačke tehnologije u svemiru kako bi se smanjili troškovi i iskoristile brze inovacije.

Unatoč njihovoj posebnoj ulozi, četiri iPhonea nisu jedine kamere na misiji. Posada na raspolaganju ima i četiri kamere GoPro Hero 11 te dva kućišta Nikon D5, od kojih je jedno već snimilo nevjerojatnu fotografiju Zemlje obasjane punim Mjesecom. Hoće li posada Artemis II svojim iPhoneima uspjeti zabilježiti jednako zadivljujuće prizore, tek ćemo vidjeti, no prve objavljene fotografije obećavaju mnogo.