Evo koliko će Xiaomi 17 koštati u Europi

Iako Xiaomi još nije ništa službeno objavio, informacije jedne njemačke trgovine otkrivaju da će Xiaomi 17 stići na europsko tržište po istoj cijeni kao i prošlogodišnji Xiaomi 15

Matej Markovinović petak, 30. siječnja 2026. u 14:36
Xiaomi 17 📷 Foto: Xiaomi
Xiaomi 17 Foto: Xiaomi

Xiaomi je još u rujnu održao kinesko predstavljanje svoje flagship serije mobitela, Xiaomi 17, koja će uskoro stići i na europsko tržište. Iako kineski proizvođač nije ništa službeno rekao o cijeni Xiaomija 17 u Europi, jedna je njemačka trgovina upravo to objavila, uz potpune specifikacije.

Prema tim informacijama, Xiaomi 17 u početnoj inačici s 256 GB interne memorije koštat će 999 eura, dok će inačica s 512 GB biti 1.099 eura.  U usporedbi s prošlogodišnjim Xiaomijem 15, cijena se nije mijenjala, što je svakako pozitivno za kupce.

Što se tiče specifikacija, vjerojatno je najzanimljivija informacija da Xiaomi 17 u Europi dolazi s baterijom od 6.330 mAh, dok kineska verzija ima veću bateriju od 7.000 mAh. Osim te razlike, ostatak specifikacija u potpunosti je identičan kineskoj verziji pa tako Xiaomi 17 ima 6,3-inčni LTPO AMOLED zaslon rezolucije 1.220 x 2.656 od 120 Hz, s PWM zatamnjenjem od 2.160 Hz i maksimalnom svjetlinom od 3.500 nita.

Mobitel pogoni Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 5, uz 12 ili 16 GB RAM-a. Na stražnjoj se strani nalazi sustav kamera s tri 50-megapikselna senzora, a s prednje se strane također smjestio jedan 50-megapikselni senzor s podrškom za autofokus.

Službeni datum europskog predstavljanja Xiaomija 17 očekuje se uskoro.

 

